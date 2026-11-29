Koaličné spory podľa Kaliňáka nie sú dôvodom na predčasné voľby. Fico chce dovládnuť
Parlamentné voľby sa uskutočnia v roku 2027. Parlamentné voľby budú podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (
29.11.2026 (SITA.sk) - Parlamentné voľby sa uskutočnia v roku 2027.
Parlamentné voľby budú podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v riadnom termíne 25. septembra 2027, aj keď on sám niekedy navrhoval aj skorší termín. „Ja som ten, ktorý niekedy navrhuje, aby sme išli rýchlejšie a vyriešili problém, ale v tomto prípade platí, viackrát to aj voliči povedali, že nám dali mandát na štyri roky a my tie štyri roky musíme robiť,“ odpovedal minister Kaliňák v relácii televízie JOJ Politika 24 na otázku o možnosti predčasného termínu volieb.
Pripomenul, že rôzne spory v koalícii boli aj v minulosti a snahou premiéra Roberta Fica bolo vždy dovládnuť až do konca, celé štyri roky. Robert Fico podľa Kaliňáka robí vysokú politiku 21. storočia, akým spôsobom udržať krajinu v stabilite a pripomenul rozsiahle zmeny vo vláde v rokoch 2020 - 2023.
„Pokiaľ máme takýto volebný systém, tak Slovensko s tým bude konfrontované stále. Čím viacej malých strán, tým väčší koaličný, častokrát sa to označuje ako zlepenec. Naprieč politickým spektrom by sa bolo dobre nad tým zamyslieť,“ povedal Kaliňák, podľa ktorého by bolo najlepšie, keby o hlasy voliča súperili tri – štyri veľké strany. Politik môže podľa jeho názoru fungovať aj vo veľkom konglomeráte. Ako príklad uviedol rozdielne názory jeho a Ľuboša Blahu v otázkach zahraničnej orientácie.
Zdroj: SITA.sk - Koaličné spory podľa Kaliňáka nie sú dôvodom na predčasné voľby. Fico chce dovládnuť © SITA Všetky práva vyhradené.
Parlamentné voľby budú podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v riadnom termíne 25. septembra 2027, aj keď on sám niekedy navrhoval aj skorší termín. „Ja som ten, ktorý niekedy navrhuje, aby sme išli rýchlejšie a vyriešili problém, ale v tomto prípade platí, viackrát to aj voliči povedali, že nám dali mandát na štyri roky a my tie štyri roky musíme robiť,“ odpovedal minister Kaliňák v relácii televízie JOJ Politika 24 na otázku o možnosti predčasného termínu volieb.
Pripomenul, že rôzne spory v koalícii boli aj v minulosti a snahou premiéra Roberta Fica bolo vždy dovládnuť až do konca, celé štyri roky. Robert Fico podľa Kaliňáka robí vysokú politiku 21. storočia, akým spôsobom udržať krajinu v stabilite a pripomenul rozsiahle zmeny vo vláde v rokoch 2020 - 2023.
„Pokiaľ máme takýto volebný systém, tak Slovensko s tým bude konfrontované stále. Čím viacej malých strán, tým väčší koaličný, častokrát sa to označuje ako zlepenec. Naprieč politickým spektrom by sa bolo dobre nad tým zamyslieť,“ povedal Kaliňák, podľa ktorého by bolo najlepšie, keby o hlasy voliča súperili tri – štyri veľké strany. Politik môže podľa jeho názoru fungovať aj vo veľkom konglomeráte. Ako príklad uviedol rozdielne názory jeho a Ľuboša Blahu v otázkach zahraničnej orientácie.
Zdroj: SITA.sk - Koaličné spory podľa Kaliňáka nie sú dôvodom na predčasné voľby. Fico chce dovládnuť © SITA Všetky práva vyhradené.
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