Rakúšania objavili Trenčín, počet rakúskych hostí je v porovnaní s minulosťou dvojnásobný
Od apríla 2026 mesto v každom mesiaci prekonalo doterajšie maximum za príslušný mesiac v údajoch od roku 2019. Trenčín s titulom Európske hlavné mesto ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Od apríla 2026 mesto v každom mesiaci prekonalo doterajšie maximum za príslušný mesiac v údajoch od roku 2019.
Trenčín s titulom Európske hlavné mesto kultúry za prvých deväť mesiacov tohto roku privítal viac ako 53 000 návštevníkov a zaznamenal vyše 102 000 prenocovaní. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa počet návštevníkov zvýšil o 30,8 percenta a počet prenocovaní o 26,2 percenta. Návštevnosť rastie aj v okrese Trenčín a v regióne Považie, najmä vďaka zahraničným hosťom.
Od apríla 2026 mesto v každom mesiaci prekonalo doterajšie maximum za príslušný mesiac v údajoch od roku 2019. Pri prenocovaniach to platí šesť mesiacov po sebe (apríl až september), pri počte návštevníkov päť mesiacov po sebe (máj až september). Absolútnym vrcholom bol august, ktorý prekonal všetky doterajšie mesiace: 8 506 návštevníkov a 15 928 prenocovaní.
Za prvých deväť mesiacov je mesto Trenčín o 10,8 percenta nad úrovňou doterajšieho rekordného roka 2019 v počte návštevníkov a o 20,2 percenta v počte prenocovaní. Zahraniční hostia tvoria takmer polovicu všetkých návštevníkov mesta. Trenčín má už po deviatich mesiacoch za sebou 97 percenta celoročnej návštevnosti aj prenocovaní z roku 2025.
Do celoročného výsledku minulého roka chýba už len 1 499 návštevníkov a 3 257 prenocovaní, pričom samotný október 2025 priniesol 5 040 návštevníkov a 9 111 prenocovaní. Podľa údajov Štatistického úradu SR privítali ubytovacie zariadenia v okrese Trenčín v januári až septembri 2026 121 316 návštevníkov a zaznamenali 441 275 prenocovaní.
Najvýraznejší rast prišiel z Rakúska. Počet rakúskych hostí sa v okrese podľa odhadu viac než zdvojnásobí (+ 145,6 %) a ich prenocovania vzrastú o 86,1 percenta, čím sa Rakúsko posunulo na tretie miesto medzi zahraničnými trhmi. Dynamicky rastú aj Nemecko a Ukrajina, Česko si drží prvenstvo a rastú aj Poľsko a Maďarsko.
„Titul Európske hlavné mesto kultúry sme od začiatku vnímali ako príležitosť, nie ako cieľ. Rekordné mesiace v návštevnosti aj v počte prenocovaní ukazujú, že sa nám podarilo otvoriť Trenčín ľuďom z Česka, Nemecka, Rakúska i ďalších krajín, ktorí tu chcú tráviť čas a vracať sa. Veľmi ma teší, že sa kultúrny program premieta do reálneho záujmu hostí a že z neho profituje celé mesto aj región. Našou úlohou je, aby tento záujem pretrval aj po skončení kultúrneho roka,“ uviedol Stanislav Krajči, riaditeľ Trenčín 2026.
Údaje podľa Terezy Fojtovej z projektu Európske hlavné mesto kultúry potvrdzujú, že európsky titul a bohatý kultúrny program priťahujú do mesta aj do celého regiónu nových hostí, najmä zo zahraničia. Údaje za október až december budú k dispozícii v prvých mesiacoch budúceho roka.
Zdroj: SITA.sk - Rakúšania objavili Trenčín, počet rakúskych hostí je v porovnaní s minulosťou dvojnásobný © SITA Všetky práva vyhradené.
Trenčín s titulom Európske hlavné mesto kultúry za prvých deväť mesiacov tohto roku privítal viac ako 53 000 návštevníkov a zaznamenal vyše 102 000 prenocovaní. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa počet návštevníkov zvýšil o 30,8 percenta a počet prenocovaní o 26,2 percenta. Návštevnosť rastie aj v okrese Trenčín a v regióne Považie, najmä vďaka zahraničným hosťom.
Od apríla 2026 mesto v každom mesiaci prekonalo doterajšie maximum za príslušný mesiac v údajoch od roku 2019. Pri prenocovaniach to platí šesť mesiacov po sebe (apríl až september), pri počte návštevníkov päť mesiacov po sebe (máj až september). Absolútnym vrcholom bol august, ktorý prekonal všetky doterajšie mesiace: 8 506 návštevníkov a 15 928 prenocovaní.
Trenčín prekonáva rekordy v návštevnosti aj prenocovaniach
Za prvých deväť mesiacov je mesto Trenčín o 10,8 percenta nad úrovňou doterajšieho rekordného roka 2019 v počte návštevníkov a o 20,2 percenta v počte prenocovaní. Zahraniční hostia tvoria takmer polovicu všetkých návštevníkov mesta. Trenčín má už po deviatich mesiacoch za sebou 97 percenta celoročnej návštevnosti aj prenocovaní z roku 2025.
Do celoročného výsledku minulého roka chýba už len 1 499 návštevníkov a 3 257 prenocovaní, pričom samotný október 2025 priniesol 5 040 návštevníkov a 9 111 prenocovaní. Podľa údajov Štatistického úradu SR privítali ubytovacie zariadenia v okrese Trenčín v januári až septembri 2026 121 316 návštevníkov a zaznamenali 441 275 prenocovaní.
Najvýraznejšie rastie počet návštevníkov z Rakúska
Najvýraznejší rast prišiel z Rakúska. Počet rakúskych hostí sa v okrese podľa odhadu viac než zdvojnásobí (+ 145,6 %) a ich prenocovania vzrastú o 86,1 percenta, čím sa Rakúsko posunulo na tretie miesto medzi zahraničnými trhmi. Dynamicky rastú aj Nemecko a Ukrajina, Česko si drží prvenstvo a rastú aj Poľsko a Maďarsko.
„Titul Európske hlavné mesto kultúry sme od začiatku vnímali ako príležitosť, nie ako cieľ. Rekordné mesiace v návštevnosti aj v počte prenocovaní ukazujú, že sa nám podarilo otvoriť Trenčín ľuďom z Česka, Nemecka, Rakúska i ďalších krajín, ktorí tu chcú tráviť čas a vracať sa. Veľmi ma teší, že sa kultúrny program premieta do reálneho záujmu hostí a že z neho profituje celé mesto aj región. Našou úlohou je, aby tento záujem pretrval aj po skončení kultúrneho roka,“ uviedol Stanislav Krajči, riaditeľ Trenčín 2026.
Údaje podľa Terezy Fojtovej z projektu Európske hlavné mesto kultúry potvrdzujú, že európsky titul a bohatý kultúrny program priťahujú do mesta aj do celého regiónu nových hostí, najmä zo zahraničia. Údaje za október až december budú k dispozícii v prvých mesiacoch budúceho roka.
Zdroj: SITA.sk - Rakúšania objavili Trenčín, počet rakúskych hostí je v porovnaní s minulosťou dvojnásobný © SITA Všetky práva vyhradené.
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