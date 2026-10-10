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 24hod.sk    Šport

10. októbra 2026

Prešov prekvapil na Spiši, ale vydržal len dve tretiny. Slovan aj Žilina suverénni na ľade súperov – VIDEO


Tagy: Tipsport liga 2026/2027

Deviate kolo Tipsport ligy prinieslo štyri víťazstvá hosťujúcich tímov a mohlo ich byť ešte viac. Posledný Prešov viedol po dvoch tretinách v Spišskej Novej Vsi 4:2 aj zásluhou hetriku Darrena ...



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surak 676x451 10.10.2026 (SITA.sk) - Deviate kolo Tipsport ligy prinieslo štyri víťazstvá hosťujúcich tímov a mohlo ich byť ešte viac.


Posledný Prešov viedol po dvoch tretinách v Spišskej Novej Vsi 4:2 aj zásluhou hetriku Darrena Archibalda a schyľovalo sa k prvotriednemu prekvapeniu.

Ibaže Spišiaci to nedopustili. Líder tabuľky v tretej dvadsaťminútovke zabral naplno a tromi gólmi v rozpätí ôsmich minút a devätnástich sekúnd otočil skóre aj celý zápas. Víťazný gól strelil v presilovke Xavier Cormier.

Zápas prehrali v hlavách


Všetko zostalo po starom, posledný Prešov po štvrtý raz v sezóne prehral zápas o jeden gól a prvá Spišská Nová Ves predĺžila sériu víťazstiev na päť zápasov.

"Trikrát sme v zápase viedli o dva góly. Po druhej tretine bol stav 4:2 v náš prospech. V kabíne zazneli slová a pokyny, ktoré bolo treba dodržať, aby sme zápas dotiahli do víťazného konca… ale to bolo z našej strany všetko. Zápas sme si prehrali sami v našich hlavách a po nezmyselných chybách. Nepochopiteľne sme ten zápas nezvládli po mentálnej stránke,“ povedal asistent trénera Prešova Tomáš Kochan na oficiálnom klubovom webe presovhockey.com.


Dominantný Slovan


Okrem Spišskej Novej Vsi má na čele tabuľky 19 bodov aj Slovan Bratislava. Úradujúci vicemajster po nedeľňajšej zahanbujúcej prehre na Spiši (1:6) nenechal svojich fanúšikov pochybovať o kvalite svojho tímu a vyhral v Banskej Bystrici 6:2.

Keď Američan Ryan Dmowski v 48. min druhým gólom v zápase zvýšil na 5:1 pre hostí, bolo predčasne rozhodnuté. Slovan a Spišská Nová Ves majú na čele nielen zhodný počet bodov, ale aj rovnaký rozdiel v skóre (+10).

"Chceli sme odčiniť nevydarený zápas v Spišskej Novej Vsi a sme radi, že sa nám to podarilo. Pomohol nám dobrý vstup do stretnutia a dva góly. Mužstvo sa nakoplo, ale potom prišli veci, ktoré tam nechceme vidieť. Bodovo sme si zápas kontrolovali, až na nejaké momenty. Na ľade Banskej Bystrice sa nehrá ľahko, ale ustáli sme, našťastie, nejaké ich nádychy," skonštatoval asistent trénera Tomáš Surový na webe HockeySlovakia.sk.


Dominantní hostia


Za vedúcim duom nasleduje v tabuľke až trio tímov so 17 bodmi na konte. A všetky tri vyhrali v piatok na ľade súpera za tri body - Žilina v Liptovskom Mikuláši 4:0, Poprad v Michalovciach 2:0 a Košice vo Zvolene 4:1. Talentovaný Peter Repčík v deviatom zápase sezóny strelil v žilinskom drese prvé dva góly.

"Dúfam a veril som, že je to len otázka času a moje góly prídu. Zostal som pokojný a vyšlo to. Dúfam, že to tak bude aj pokračovať. Mali sme predtým nejaké tesné prehry, ale nemyslím si, žeby nám ubudlo sebavedomie. Víťazstvo z ľadu súpera je cenné," vravel Repčík do mikrofónu STVR po zápase.

Trápenie pokračuje


Majstrovská Nitra sa naďalej trápi. Vrátane Ligy majstrov prehrali zverenci trénera Erika Čaládiho v Trenčíne (2:5) piaty z posledných šiestich zápasov a v tabuľke majú na predposlednom mieste iba o 4 body viac ako posledný Prešov.

"Všetko čo sme si povedali pred zápasom, nejakým spôsobom zostalo v kabíne. Zase sme začali hrať až keď sme prehrávali o tri góly. Potom už sme hrali hokej, aký chceme hrať, museli sme to dať na tri päťky, aby boli hráči viac v zápase. Za stavu 3:2 sme boli už v zápase a potom gól na 4:2 za mňa to bol faul. Či sa na to môžeme vyhovárať alebo nie, jednoducho takto to je. Nám nedal za podobné zákroky nič a potom už sme sa nejakým spôsobom do toho nedostali," posťažoval sa tréner Nitry.


Zdroj: SITA.sk - Prešov prekvapil na Spiši, ale vydržal len dve tretiny. Slovan aj Žilina suverénni na ľade súperov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tipsport liga 2026/2027
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