|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 9.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2026
Premiér Fico prijal prezidentov UEFA aj SFZ, prebrali aj možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce – VIDEO
Tagy: Úrad vlády SR
Robert Fico prijal prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina, rokovali o spolupráci v slovenskom futbal Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok 9. októbra prijal na Úrade vlády SR delegáciu Európskej ...
Zdieľať
9.10.2026 (SITA.sk) - Robert Fico prijal prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina, rokovali o spolupráci v slovenskom futbal
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok 9. októbra prijal na Úrade vlády SR delegáciu Európskej futbalovej únie (UEFA) na čele s jej prezidentom Aleksandrom Čeferinom. Súčasťou stretnutia bol aj prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik. Všetci diskutovali o aktuálnej situácii vo futbale, doterajšej spolupráci a možnostiach jej ďalšieho rozvoja.
Fico podľa oficiálneho webu svojho úradu ocenil korektnú spoluprácu medzi strešnou európskou futbalovou organizáciou a SFZ, poďakoval sa UEFA za pomoc a participáciu pri výstavbe futbalových štadiónov a rozvoji športovej infraštruktúry na Slovensku. Pozitívne zhodnotil aj spoluprácu pri organizácii vlaňajších majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov, ktoré hostilo osem slovenských miest.
"Nie som futbalový odborník, ale som jeho veľkým fanúšikom, futbal milujem. Pre mňa to nie je len šport, ale významný spoločenský a sociálny fenomén, ktorý dokáže spájať ľudí bez ohľadu na ich vek, pôvod či spoločenské postavenie. Preto považujem za dôležité, aby sme vytvárali podmienky na jeho ďalší rozvoj, najmä medzi mladými ľuďmi,“ uviedol slovenský premiér. Zároveň privítal aktuálnu informáciu o opätovnej kandidatúre Čeferina na post prezidenta UEFA, voľby sa uskutočnia v apríli 2027.
Slovinec Čeferin zdôraznil jedinečnú schopnosť futbalu spájať ľudí a komunity. Poďakoval sa predsedovi vlády SR za dobrú spoluprácu a partnerstvo pri projektoch, ktorých slovenský futbal je pevnou súčasťou.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico prijal prezidentov UEFA aj SFZ, prebrali aj možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok 9. októbra prijal na Úrade vlády SR delegáciu Európskej futbalovej únie (UEFA) na čele s jej prezidentom Aleksandrom Čeferinom. Súčasťou stretnutia bol aj prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik. Všetci diskutovali o aktuálnej situácii vo futbale, doterajšej spolupráci a možnostiach jej ďalšieho rozvoja.
Fico podľa oficiálneho webu svojho úradu ocenil korektnú spoluprácu medzi strešnou európskou futbalovou organizáciou a SFZ, poďakoval sa UEFA za pomoc a participáciu pri výstavbe futbalových štadiónov a rozvoji športovej infraštruktúry na Slovensku. Pozitívne zhodnotil aj spoluprácu pri organizácii vlaňajších majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov, ktoré hostilo osem slovenských miest.
"Nie som futbalový odborník, ale som jeho veľkým fanúšikom, futbal milujem. Pre mňa to nie je len šport, ale významný spoločenský a sociálny fenomén, ktorý dokáže spájať ľudí bez ohľadu na ich vek, pôvod či spoločenské postavenie. Preto považujem za dôležité, aby sme vytvárali podmienky na jeho ďalší rozvoj, najmä medzi mladými ľuďmi,“ uviedol slovenský premiér. Zároveň privítal aktuálnu informáciu o opätovnej kandidatúre Čeferina na post prezidenta UEFA, voľby sa uskutočnia v apríli 2027.
Slovinec Čeferin zdôraznil jedinečnú schopnosť futbalu spájať ľudí a komunity. Poďakoval sa predsedovi vlády SR za dobrú spoluprácu a partnerstvo pri projektoch, ktorých slovenský futbal je pevnou súčasťou.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico prijal prezidentov UEFA aj SFZ, prebrali aj možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Úrad vlády SR
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Tajomstvá a zákulisie Zlatej lopty. Šéf ocenenia dostal záhadnú obálku, víťaza poznal dopredu a Mbappé by triumfovať nemal
Tajomstvá a zákulisie Zlatej lopty. Šéf ocenenia dostal záhadnú obálku, víťaza poznal dopredu a Mbappé by triumfovať nemal