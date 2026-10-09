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 24hod.sk    Šport

09. októbra 2026

Premiér Fico prijal prezidentov UEFA aj SFZ, prebrali aj možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce – VIDEO


Tagy: Úrad vlády SR

Robert Fico prijal prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina, rokovali o spolupráci v slovenskom futbal Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok 9. októbra prijal na Úrade vlády SR delegáciu Európskej ...



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840882044_2630799114033537_2296039820202216900_n 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Robert Fico prijal prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina, rokovali o spolupráci v slovenskom futbal


Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok 9. októbra prijal na Úrade vlády SR delegáciu Európskej futbalovej únie (UEFA) na čele s jej prezidentom Aleksandrom Čeferinom. Súčasťou stretnutia bol aj prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik. Všetci diskutovali o aktuálnej situácii vo futbale, doterajšej spolupráci a možnostiach jej ďalšieho rozvoja.

Fico podľa oficiálneho webu svojho úradu ocenil korektnú spoluprácu medzi strešnou európskou futbalovou organizáciou a SFZ, poďakoval sa UEFA za pomoc a participáciu pri výstavbe futbalových štadiónov a rozvoji športovej infraštruktúry na Slovensku. Pozitívne zhodnotil aj spoluprácu pri organizácii vlaňajších majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov, ktoré hostilo osem slovenských miest.

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"Nie som futbalový odborník, ale som jeho veľkým fanúšikom, futbal milujem. Pre mňa to nie je len šport, ale významný spoločenský a sociálny fenomén, ktorý dokáže spájať ľudí bez ohľadu na ich vek, pôvod či spoločenské postavenie. Preto považujem za dôležité, aby sme vytvárali podmienky na jeho ďalší rozvoj, najmä medzi mladými ľuďmi,“ uviedol slovenský premiér. Zároveň privítal aktuálnu informáciu o opätovnej kandidatúre Čeferina na post prezidenta UEFA, voľby sa uskutočnia v apríli 2027.

Slovinec Čeferin zdôraznil jedinečnú schopnosť futbalu spájať ľudí a komunity. Poďakoval sa predsedovi vlády SR za dobrú spoluprácu a partnerstvo pri projektoch, ktorých slovenský futbal je pevnou súčasťou.


Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico prijal prezidentov UEFA aj SFZ, prebrali aj možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úrad vlády SR
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