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10. októbra 2026
Strelkyňa gólu je smutná, ale dvojgólový náskok Ukrajiniek sa dá zmazať – VIDEO
Slovenské futbalistky nezvládli podľa predstáv prvý zápas baráže o MS 2027. Tri inkasované góly a prehra s favoritom 1:3. Slovenské futbalistky nevstúpili dobre do prvej fázy baráže o postup na ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Slovenské futbalistky nezvládli podľa predstáv prvý zápas baráže o MS 2027.
Tri inkasované góly a prehra s favoritom 1:3. Slovenské futbalistky nevstúpili dobre do prvej fázy baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.
V prešovskej Futbal Tatran Aréne Slovenky prehrali s Ukrajinkami 1:3 (1:1). Odvetný duel sa vzhľadom na zlú bezpečnostnú situáciu na Ukrajine odohrá rovnako na Slovensku. Dejiskom budú v utorok 13. októbra Košice.
Slovenky nastúpili bez svojej kapitánky Škorvánkovej, ktorú z duelu vyradilo zranenie. Zápas sa nezačal pre slovenské reprezentantky dobre, keď už v 10. minúte prehrávali 0:1. V 38. minúte rozohrala priamy kop Šurnovská, strela Mikolajovej šla tesne nad bránku.
V tých chvíľach už bolo Slovensko lepším tímom a čoskoro sa dočkalo vyrovnania. V 41. min Šurnovskej strelu zastavila Zaborovecová rukou a z nariadenej penalty práve Šurnovská vyrovnala - 1:1.
Po chybe defenzívy Slovenky inkasovali hneď po zmene strán, keď po centri Kalininovej zblízka skórovala Andruchivová – 1:2. Podobná situácia sa zopakovala o 5 minút neskôr. Brankárka Tóthová síce loptu zrazila, ale Bojčuková už mala pri hlavičke na krátku vzdialenosť jednoduchú úlohu a skórovala - 1:3.
Tréner Kopúň poslal štvrť hodiny pred koncom na ihrisko dve nové hráčky - Žemberyovú a Horváthovú, ešte pred nimi aj Morávkovú. Šancu na skorigovanie stavu mala Bartovičová, keď po rohu sa jej v dobrej pozícii nepodarilo loptu dostať do siete. Slovenské reprezentantky čaká po prehre 1:3 ťažká odveta, ale postup ešte nie je stratený.
"Som smutná, že sme nevyhrali. Oni neboli lepšie, my sme ich posadili na koňa svojimi chybami. Keď sa ich vyvarujeme, tak by sme mohli v odvete s výsledkom tohto dvojzápasu niečo urobiť,“ zhodnotila Martina Šurnovská na webe Slovenského futbalového zväzu.
Tréner Peter Kopúň priznal, že v úvode zápasu mali jeho zverenky problém chytiť tempo a inkasovali.
"Postupne sme začali zachytávať intenzitu hry a dokázali sme eliminovať najsilnejšiu zbraň súperiek. Do konca prvého polčasu sme sa už dostávali do zápasu. Bohužiaľ, začiatkom druhého polčasu sa rozhodlo o výsledku po našich zbytočných chybách. Snažili sme sa ešte Ukrajine výsledkovo priblížiť, škoda Bartovičovej šance po rohovom kope, zápas mohol nabrať iný nádych. Pred odvetou však zbrane neskladáme," cituje trénera Petra Kopúňa web futbalsfz.sk.
Zdroj: SITA.sk - Strelkyňa gólu je smutná, ale dvojgólový náskok Ukrajiniek sa dá zmazať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tri inkasované góly a prehra s favoritom 1:3. Slovenské futbalistky nevstúpili dobre do prvej fázy baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.
V prešovskej Futbal Tatran Aréne Slovenky prehrali s Ukrajinkami 1:3 (1:1). Odvetný duel sa vzhľadom na zlú bezpečnostnú situáciu na Ukrajine odohrá rovnako na Slovensku. Dejiskom budú v utorok 13. októbra Košice.
Slovenky nastúpili bez svojej kapitánky Škorvánkovej, ktorú z duelu vyradilo zranenie. Zápas sa nezačal pre slovenské reprezentantky dobre, keď už v 10. minúte prehrávali 0:1. V 38. minúte rozohrala priamy kop Šurnovská, strela Mikolajovej šla tesne nad bránku.
Vyrovnanie z penalty
V tých chvíľach už bolo Slovensko lepším tímom a čoskoro sa dočkalo vyrovnania. V 41. min Šurnovskej strelu zastavila Zaborovecová rukou a z nariadenej penalty práve Šurnovská vyrovnala - 1:1.
Rozhodol úvod II. polčasu
Po chybe defenzívy Slovenky inkasovali hneď po zmene strán, keď po centri Kalininovej zblízka skórovala Andruchivová – 1:2. Podobná situácia sa zopakovala o 5 minút neskôr. Brankárka Tóthová síce loptu zrazila, ale Bojčuková už mala pri hlavičke na krátku vzdialenosť jednoduchú úlohu a skórovala - 1:3.
Nové hráčky nepomohli
Tréner Kopúň poslal štvrť hodiny pred koncom na ihrisko dve nové hráčky - Žemberyovú a Horváthovú, ešte pred nimi aj Morávkovú. Šancu na skorigovanie stavu mala Bartovičová, keď po rohu sa jej v dobrej pozícii nepodarilo loptu dostať do siete. Slovenské reprezentantky čaká po prehre 1:3 ťažká odveta, ale postup ešte nie je stratený.
"Som smutná, že sme nevyhrali. Oni neboli lepšie, my sme ich posadili na koňa svojimi chybami. Keď sa ich vyvarujeme, tak by sme mohli v odvete s výsledkom tohto dvojzápasu niečo urobiť,“ zhodnotila Martina Šurnovská na webe Slovenského futbalového zväzu.
Neskladajú zbrane
Tréner Peter Kopúň priznal, že v úvode zápasu mali jeho zverenky problém chytiť tempo a inkasovali.
"Postupne sme začali zachytávať intenzitu hry a dokázali sme eliminovať najsilnejšiu zbraň súperiek. Do konca prvého polčasu sme sa už dostávali do zápasu. Bohužiaľ, začiatkom druhého polčasu sa rozhodlo o výsledku po našich zbytočných chybách. Snažili sme sa ešte Ukrajine výsledkovo priblížiť, škoda Bartovičovej šance po rohovom kope, zápas mohol nabrať iný nádych. Pred odvetou však zbrane neskladáme," cituje trénera Petra Kopúňa web futbalsfz.sk.
Zdroj: SITA.sk - Strelkyňa gólu je smutná, ale dvojgólový náskok Ukrajiniek sa dá zmazať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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