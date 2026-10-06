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 24hod.sk    Šport

06. októbra 2026

Turecký minister spravodlivosti po škandále s manipuláciou zápasov podčiarkol boj za čistý futbal v krajine



Turecké úrady pokračujú vo vyšetrovaní korupcie vo futbale, zatýkajú rozhodcov aj ich nadriadených. Turecký minister spravodlivosti Akin Gürlek v utorok vyhlásil, že prokurátori aktívne pracujú na ...



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gettyimages 186829550 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Turecké úrady pokračujú vo vyšetrovaní korupcie vo futbale, zatýkajú rozhodcov aj ich nadriadených.


Turecký minister spravodlivosti Akin Gürlek v utorok vyhlásil, že prokurátori aktívne pracujú na udržiavaní čistoty vo futbale počas vyšetrovania škandálu s manipuláciou zápasov. V rámci tohto prípadu boli zatknutí vrcholní predstavitelia komisie rozhodcov a ďalšie osoby.

Ferhat Gündogdu, šéf Centrálneho rozhodcovského výboru (MHK), spolu so štyrmi ďalšími osobami skončili v sobotu vo väzbe pre podozrenia z manipulácie rozhodcovskej administratívy. V pondelok v rovnakom prípade vyšetrovatelia zadržali a vzali do väzby rozhodcu a asistenta rozhodcu zo Süper Lig, najvyššej tureckej futbalovej súťaže.

Gürlek v televíznom rozhovore pre štátnu agentúru Anadolu zdôraznil: „Turecký futbal musí byť čistý... Chceme, aby rozhodcovia riadili zápasy nezávisle, bez ovplyvňovania, v súlade s pravidlami. Ale, bohužiaľ, naše vyšetrovanie ukazuje, že to tak nie je."

Vyšetrovatelia skúmajú podozrenia, že niektorí rozhodcovia mali výhodnejšie postavenie, zatiaľ čo iní boli degradovaní, alebo čelili šikane a úmyselne boli znevažovaní pri možnosti viesť zápasy. Tiež objavujú dôkazy o predchádzajúcom vyzradzovaní otázok z rozhodcovských skúšok.

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Predseda Tureckej futbalovej federácie (TFF) Ibrahim Haciosmanoglu poprel svoju súvislosť so škandálom. "Nepokúšajte sa priradiť 30 rokov korupcie vo futbale na môj účet,“ povedal pre denník Hurriyet.

Uvedený škandál vyplával na svetlo sveta presne rok po tom, čo TFF suspendovala 149 rozhodcov pre nelegálne stávky, pričom vtedy išlo o disciplinárne sankcie. Pri vyšetrovaní zahŕňajúcom 571 rozhodcov z profesionálnych líg sa zistilo, že 371 z nich malo stávkové účty a 152 aktívne uzatváralo stávky.

Minister spravodlivosti dodal: „TFF nám poskytla údaje od hráčov a trénerov, najmä v súvislosti so stávkovaním. Nepripúšťame žiadne podplácanie, ovplyvňovanie zápasov ani úmyselné prehliadanie situácií zo strany rozhodcov. Naším hlavným cieľom je udržať futbal čistý."

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Doposiaľ Európska futbalová únia (UEFA) nevyjadrila žiadny postoj k škandálu, ktorý pretrváva už týždeň od zatknutia najvyššieho rozhodcovského predstaviteľa. Podľa tureckých médií sa očakáva, že TFF rozhodne o možnom predčasnom konaní volieb.

Turecký prípad predstavuje pokračovanie širšieho boja proti korupcii v športe, keďže sa objavujú nové fakty o systematických porušeniach, ktorých dôsledkom sú aj personálne zmeny a väzby vinníkov z najvyšších rozhodcovských kruhov.



Zdroj: SITA.sk - Turecký minister spravodlivosti po škandále s manipuláciou zápasov podčiarkol boj za čistý futbal v krajine © SITA Všetky práva vyhradené.

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