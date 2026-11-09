Majerský a Gröhling varujú pred Ficovou hrou. Premiérovo vyjadrenie spochybňujúce referendum je pre Slovensko nebezpečné – VIDEO
Majerský zdôraznil, že premiér Fico zvolil taktiku odvádzania pozornosť verejnosti od vládnych problémov, ako sú rastúce dane, zadlžovanie štátu a neefektívne riadenie verejných financií.
- Exminister životného prostredia SR
- Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
- Konsolidácia
- Opozíca
- Predseda KDH
- Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
- Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)
- Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS)
- Premiér Slovenskej republiky
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- Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
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- Verejné financie
9.11.2026 (SITA.sk) - Majerský zdôraznil, že premiér Fico zvolil taktiku odvádzania pozornosť verejnosti od vládnych problémov, ako sú rastúce dane, zadlžovanie štátu a neefektívne riadenie verejných financií.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje premiéra Roberta Fica za vyjadrenia spochybňujúce referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie z roku 2003. Podľa KDH ide o neopodstatnené tvrdenia, ktoré majú zakryť stratu vládnej väčšiny a testovať tému odchodu Slovenska z EÚ, tzv. Slovexit.
„Robert Fico namiesto riešenia problémov Slovenska pokračuje vo vytváraní umelých konfliktov a šírení nepodložených tvrdení o údajne zmanipulovanom referende o vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2003,“ vyjadril sa predseda KDH Milan Majerský.
Majerský zdôraznil, že premiér Fico zvolil taktiku odvádzania pozornosť verejnosti od vládnych problémov, ako sú rastúce dane, zadlžovanie štátu a neefektívne riadenie verejných financií. „Po troch kolách konsolidácie stále nemá pod kontrolou verejné financie. Toto sú skutočné problémy, ktoré má premiér riešiť. Namiesto toho sa správa ako konšpirátor, ktorý si vymýšľa nepriateľov a otvára dávno uzavreté témy,“ dodal Majerský.
Ako pripomenulo KDH, Ficove tvrdenia o sfalšovanom referende v roku 2003 spochybňujú aj slová bývalého predsedu Štatistického úradu SR Petra Macha, ktorý v roku 2003 zastával aj funkciu podpredsedu Ústrednej komisie pre referendum. Mach pripomenul, že v komisii bol aj zástupca Smeru, a celý proces bol transparentný a oficiálne podpísaný bez akýchkoľvek výhrad.
„Predsedom komisie bol Július Fodor zo Strany maďarskej koalície a 1. podpredsedom Juraj Horváth zo Smeru. Výsledky referenda sa spracúvali na základe zápisníc okrskových komisií schvaľovaných zástupcami politických strán,“ uviedol Mach a zdôraznil, že systém správnosti spracovania výsledkov bol opakovane testovaný. Mach zároveň poprel Ficovu argumentáciu o nízkej priebežnej účasti počas hlasovania, pretože zákon zakazoval poskytovať akékoľvek informácie skôr, než bol proces oficiálne ukončený a výsledky potvrdené.
KDH zopakovalo svoj postoj, že s akýmikoľvek pokusmi o vystúpenie Slovenska z Európskej únie zásadne nesúhlasí. „Slovensko patrí do Európy a za týmto rozhodnutím si stojíme. Namiesto vytvárania problémov, ktoré neexistujú, by sa mal Robert Fico zamerať na riešenie tých, ktoré jeho vláda spôsobuje,“ uzavrel Milan Majerský.
Fico sa k téme vrátil aj v nedeľnom nočnom príspevku na sociálnej sieti, v ktorom opätovne spochybnil priebeh referenda. Podobné tvrdenia prezentoval už počas piatkovej (6. novembra) diskusie pri príležitosti otvorenia Akadémie sociálnej demokracie. Vtedy vyhlásil, že referendum by nebolo úspešné, keby nebolo sfalšované.
„Prekvapuje ma, že niekto spochybňuje manipulácie pri priebehu referenda o vstupe do EÚ v máji 2003. A najmä ma prekvapuje, že to robia politici, ktorí neboli v tomto období aktívni. Boli porušené všetky zákony o zákaze viesť kampaň počas moratória. V prvý deň referenda v piatok bola účasť tak extrémne nízka, že všetky strany pokračovali vo volebnej kampani, hoci to zákon výslovne zakazoval,” uviedol v statuse na sociálnej sieti.
Ako dodal, v sobotu dopoludnia bolo zrejmé, že účasť na referende nepresiahne 50 percent. „Deklarovaná účasť na referende cez 52 percent je čistý výmysel, ak sa pozrieme na vývoj účasti voličov počas prvého a druhého dňa tohto referenda. Vyhradzujem si právo vyslovovať vlastné názory na udalosti, ktorých som bol priamym účastníkom,” uzavrel Fico.
Premiérove výroky o možnom sfalšovaní referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ) v roku 2003 kritizujú aj liberáli. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) opätovne podáva do parlamentu návrh o zakotvení slovenského členstva v EÚ a NATO do Ústavy SR. Na tlačovej besede to uviedol predseda opozičnej strany Branislav Gröhling.
Reagoval tak na nedávne vyjadrenia i status premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý spochybnil účasť v referende, ktorým sa rozhodovalo o vstupe Slovenska do EÚ. Šéf liberálov ostro odmietol Ficove tvrdenia, že 52-percentná účasť na referende bola „čistý výmysel“.
„To, čo Robert Fico hovorí o referende o EÚ, je blúznenie a čisté klamstvo. Robert Fico stratil akýkoľvek cit pre realitu a je najvyšší čas, aby dal slovenskej politike zbohom,“ myslí si Gröhling. Terajšieho premiéra tiež prirovnal k niekdajšiemu predsedovi vlády Vladimírovi Mečiarovi.
Predseda SaS pripomenul, že referendum z roku 2003 bolo dosiaľ jediné platné referendum v histórii Slovenska s účasťou vyše 52 percent voličov, pričom 92 percent z nich hlasovalo za vstup do Únie. Rovnako pripomenul, že Fico bol vtedy predsedom Smeru a poslancom parlamentu, a sám vstup do Únie podporoval a na danom výsledku mu 23 rokov nič neprekážalo.
„Zrazu, keď sa mu rozpadá koalícia a padajú preferencie, začne spochybňovať najdôležitejšie rozhodnutie, aké kedy občania Slovenska v referende prijali,“ poznamenal Gröhling. Spytoval sa tiež, prečo Fico vlastne referendum spochybňuje.
„Podlizuje sa voličom Republiky a pripravuje si pôdu, aby mohol spochybniť výsledok volieb, o ktorých vie, že ich budúci rok prehrá. Lenže, kto spochybňuje výsledok platného referenda, spochybňuje vôľu ľudí a samotnú demokraciu,“ nazdáva sa šéf liberálov.
Štatistický úrad (ŠÚ) SR vyzval na to, aby sa bránil proti týmto tvrdeniam, aj trestným oznámením za ohováranie a krivé obvinenie. Fico podľa neho nemá žiadne dôkazy.
„Ticho by nemal ostať ani prezident, ktorý sa tvári, že je garantom nášho ukotvenia v EÚ a NATO,“ dodal Gröhling. SaS opäť navrhne v Národnej rade SR zakotviť členstvo Slovenska v EÚ a NATO priamo do ústavy.
„Nech sa vyfarbia všetci poslanci, či sú za naše členstvo v Európskej únii, alebo budú šíriť hoaxy ako Robert Fico,“ dodal. Gröhling tiež zareagoval na ďalšiu časť Ficovho statusu, v ktorej premiér uviedol, že chce prezidentovi Petrovi Pellegrinimu vrátiť poverenie na riadenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Pellegrinimu predseda vlády navrhuje, aby envirorezort riadil nominant Slovenskej národnej strany (SNS). Fico sa vyjadril, že nechce mať nič spoločné s nevyriešeným osobným vzťahom medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a exministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru.
Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj SNS, ktorej nominantom bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva. Prezident Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Fica, ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa, ktorý je aj nominantom národniarov na ministerský post.
Prezident ho však odmieta vymenovať, obrátil sa aj na Ústavný súd SR. Gröhling označil Ficovo rozhodnutie vrátiť prezidentovi poverenie riadiť MŽP SR za útek od zodpovednosti aj súčasť mocenskej hry pred utorkovým hlasovaním v parlamente.
„Robert Fico včera večer (v nedeľu 8. novembra) na Facebooku oznámil, že poverenie riadiť envirorezort vracia prezidentovi a nech si to vyrieši SNS. Je to obyčajné zbavovanie sa zodpovednosti v čase, keď sa dozvedáme o obrovských odmenách, ktoré boli na ministerstve prideľované,“ myslí si predseda SaS. Spor o obsadenie rezortu považuje za mocenský boj o ministerstvo.
„Fico hrá hru - zbavuje sa zodpovednosti, Čierneho Petra necháva prezidentovi Pellegrinimu, vinu hádže na SNS a zároveň odkazuje Tomášovi Tarabovi, že on nemá nič spoločné s útokmi ministerstva na jeho osobu,” tvrdí Gröhling. Považuje to tiež za kupovanie si troch poslaneckých hlasov, Tarabovho, a tiež hlasov Petra Slyška a Romana Malatinca, pred utorkovým hlasovaním v parlamente.
„Toto je marazmus a dokonalý obraz tejto mafiánskej vlády: týždne sa rieši, kto bude riadiť ministerstvo, kto koho ako vydiera a ako zachránia Gašpara pred basou – a medzitým zo Slovenska odchádzajú firmy aj zákazky, a ľudia sa majú čoraz horšie,“ uzavrel Branislav Gröhling.
Zdroj: SITA.sk - Majerský a Gröhling varujú pred Ficovou hrou. Premiérovo vyjadrenie spochybňujúce referendum je pre Slovensko nebezpečné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje premiéra Roberta Fica za vyjadrenia spochybňujúce referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie z roku 2003. Podľa KDH ide o neopodstatnené tvrdenia, ktoré majú zakryť stratu vládnej väčšiny a testovať tému odchodu Slovenska z EÚ, tzv. Slovexit.
„Robert Fico namiesto riešenia problémov Slovenska pokračuje vo vytváraní umelých konfliktov a šírení nepodložených tvrdení o údajne zmanipulovanom referende o vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2003,“ vyjadril sa predseda KDH Milan Majerský.
Bývalý šéf štatistického úradu odmieta Ficove tvrdenia
Majerský zdôraznil, že premiér Fico zvolil taktiku odvádzania pozornosť verejnosti od vládnych problémov, ako sú rastúce dane, zadlžovanie štátu a neefektívne riadenie verejných financií. „Po troch kolách konsolidácie stále nemá pod kontrolou verejné financie. Toto sú skutočné problémy, ktoré má premiér riešiť. Namiesto toho sa správa ako konšpirátor, ktorý si vymýšľa nepriateľov a otvára dávno uzavreté témy,“ dodal Majerský.
Ako pripomenulo KDH, Ficove tvrdenia o sfalšovanom referende v roku 2003 spochybňujú aj slová bývalého predsedu Štatistického úradu SR Petra Macha, ktorý v roku 2003 zastával aj funkciu podpredsedu Ústrednej komisie pre referendum. Mach pripomenul, že v komisii bol aj zástupca Smeru, a celý proces bol transparentný a oficiálne podpísaný bez akýchkoľvek výhrad.
„Predsedom komisie bol Július Fodor zo Strany maďarskej koalície a 1. podpredsedom Juraj Horváth zo Smeru. Výsledky referenda sa spracúvali na základe zápisníc okrskových komisií schvaľovaných zástupcami politických strán,“ uviedol Mach a zdôraznil, že systém správnosti spracovania výsledkov bol opakovane testovaný. Mach zároveň poprel Ficovu argumentáciu o nízkej priebežnej účasti počas hlasovania, pretože zákon zakazoval poskytovať akékoľvek informácie skôr, než bol proces oficiálne ukončený a výsledky potvrdené.
KDH odmieta prípadný odchod Slovenska z EÚ
KDH zopakovalo svoj postoj, že s akýmikoľvek pokusmi o vystúpenie Slovenska z Európskej únie zásadne nesúhlasí. „Slovensko patrí do Európy a za týmto rozhodnutím si stojíme. Namiesto vytvárania problémov, ktoré neexistujú, by sa mal Robert Fico zamerať na riešenie tých, ktoré jeho vláda spôsobuje,“ uzavrel Milan Majerský.
Fico sa k téme vrátil aj v nedeľnom nočnom príspevku na sociálnej sieti, v ktorom opätovne spochybnil priebeh referenda. Podobné tvrdenia prezentoval už počas piatkovej (6. novembra) diskusie pri príležitosti otvorenia Akadémie sociálnej demokracie. Vtedy vyhlásil, že referendum by nebolo úspešné, keby nebolo sfalšované.
„Prekvapuje ma, že niekto spochybňuje manipulácie pri priebehu referenda o vstupe do EÚ v máji 2003. A najmä ma prekvapuje, že to robia politici, ktorí neboli v tomto období aktívni. Boli porušené všetky zákony o zákaze viesť kampaň počas moratória. V prvý deň referenda v piatok bola účasť tak extrémne nízka, že všetky strany pokračovali vo volebnej kampani, hoci to zákon výslovne zakazoval,” uviedol v statuse na sociálnej sieti.
Ako dodal, v sobotu dopoludnia bolo zrejmé, že účasť na referende nepresiahne 50 percent. „Deklarovaná účasť na referende cez 52 percent je čistý výmysel, ak sa pozrieme na vývoj účasti voličov počas prvého a druhého dňa tohto referenda. Vyhradzujem si právo vyslovovať vlastné názory na udalosti, ktorých som bol priamym účastníkom,” uzavrel Fico.
Prirovnanie k Mečiarovi
Premiérove výroky o možnom sfalšovaní referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ) v roku 2003 kritizujú aj liberáli. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) opätovne podáva do parlamentu návrh o zakotvení slovenského členstva v EÚ a NATO do Ústavy SR. Na tlačovej besede to uviedol predseda opozičnej strany Branislav Gröhling.
Reagoval tak na nedávne vyjadrenia i status premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý spochybnil účasť v referende, ktorým sa rozhodovalo o vstupe Slovenska do EÚ. Šéf liberálov ostro odmietol Ficove tvrdenia, že 52-percentná účasť na referende bola „čistý výmysel“.
„To, čo Robert Fico hovorí o referende o EÚ, je blúznenie a čisté klamstvo. Robert Fico stratil akýkoľvek cit pre realitu a je najvyšší čas, aby dal slovenskej politike zbohom,“ myslí si Gröhling. Terajšieho premiéra tiež prirovnal k niekdajšiemu predsedovi vlády Vladimírovi Mečiarovi.
Prečo Fico spochybňuje referendum?
Predseda SaS pripomenul, že referendum z roku 2003 bolo dosiaľ jediné platné referendum v histórii Slovenska s účasťou vyše 52 percent voličov, pričom 92 percent z nich hlasovalo za vstup do Únie. Rovnako pripomenul, že Fico bol vtedy predsedom Smeru a poslancom parlamentu, a sám vstup do Únie podporoval a na danom výsledku mu 23 rokov nič neprekážalo.
„Zrazu, keď sa mu rozpadá koalícia a padajú preferencie, začne spochybňovať najdôležitejšie rozhodnutie, aké kedy občania Slovenska v referende prijali,“ poznamenal Gröhling. Spytoval sa tiež, prečo Fico vlastne referendum spochybňuje.
„Podlizuje sa voličom Republiky a pripravuje si pôdu, aby mohol spochybniť výsledok volieb, o ktorých vie, že ich budúci rok prehrá. Lenže, kto spochybňuje výsledok platného referenda, spochybňuje vôľu ľudí a samotnú demokraciu,“ nazdáva sa šéf liberálov.
Členstvo v Európskej únii
Štatistický úrad (ŠÚ) SR vyzval na to, aby sa bránil proti týmto tvrdeniam, aj trestným oznámením za ohováranie a krivé obvinenie. Fico podľa neho nemá žiadne dôkazy.
„Ticho by nemal ostať ani prezident, ktorý sa tvári, že je garantom nášho ukotvenia v EÚ a NATO,“ dodal Gröhling. SaS opäť navrhne v Národnej rade SR zakotviť členstvo Slovenska v EÚ a NATO priamo do ústavy.
„Nech sa vyfarbia všetci poslanci, či sú za naše členstvo v Európskej únii, alebo budú šíriť hoaxy ako Robert Fico,“ dodal. Gröhling tiež zareagoval na ďalšiu časť Ficovho statusu, v ktorej premiér uviedol, že chce prezidentovi Petrovi Pellegrinimu vrátiť poverenie na riadenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Pellegrinimu predseda vlády navrhuje, aby envirorezort riadil nominant Slovenskej národnej strany (SNS). Fico sa vyjadril, že nechce mať nič spoločné s nevyriešeným osobným vzťahom medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a exministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru.
Spor o obsadenie envirorezortu
Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj SNS, ktorej nominantom bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva. Prezident Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Fica, ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa, ktorý je aj nominantom národniarov na ministerský post.
Prezident ho však odmieta vymenovať, obrátil sa aj na Ústavný súd SR. Gröhling označil Ficovo rozhodnutie vrátiť prezidentovi poverenie riadiť MŽP SR za útek od zodpovednosti aj súčasť mocenskej hry pred utorkovým hlasovaním v parlamente.
„Robert Fico včera večer (v nedeľu 8. novembra) na Facebooku oznámil, že poverenie riadiť envirorezort vracia prezidentovi a nech si to vyrieši SNS. Je to obyčajné zbavovanie sa zodpovednosti v čase, keď sa dozvedáme o obrovských odmenách, ktoré boli na ministerstve prideľované,“ myslí si predseda SaS. Spor o obsadenie rezortu považuje za mocenský boj o ministerstvo.
Záchrana Gašpara pred basou
„Fico hrá hru - zbavuje sa zodpovednosti, Čierneho Petra necháva prezidentovi Pellegrinimu, vinu hádže na SNS a zároveň odkazuje Tomášovi Tarabovi, že on nemá nič spoločné s útokmi ministerstva na jeho osobu,” tvrdí Gröhling. Považuje to tiež za kupovanie si troch poslaneckých hlasov, Tarabovho, a tiež hlasov Petra Slyška a Romana Malatinca, pred utorkovým hlasovaním v parlamente.
„Toto je marazmus a dokonalý obraz tejto mafiánskej vlády: týždne sa rieši, kto bude riadiť ministerstvo, kto koho ako vydiera a ako zachránia Gašpara pred basou – a medzitým zo Slovenska odchádzajú firmy aj zákazky, a ľudia sa majú čoraz horšie,“ uzavrel Branislav Gröhling.
Zdroj: SITA.sk - Majerský a Gröhling varujú pred Ficovou hrou. Premiérovo vyjadrenie spochybňujúce referendum je pre Slovensko nebezpečné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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