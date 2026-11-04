Montreal sa úplne zosypal… Tri minúty pred koncom viedol 4:0 a prehral 4:5 po predĺžení – VIDEO
Víťazstvo Winnipegu v Montreale sa zrodilo po deviatich prehrách v neprerušenej sérii. Slovenský hokejista v službách Montrealu Juraj Slafkovský obohatil svoje bodové konto v NHL o ďalšie dve ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Víťazstvo Winnipegu v Montreale sa zrodilo po deviatich prehrách v neprerušenej sérii.
Slovenský hokejista v službách Montrealu Juraj Slafkovský obohatil svoje bodové konto v NHL o ďalšie dve asistencie. Počet presných prihrávok v sezóne zvýšil na deväť, ale vonkoncom z toho nemá radosť.
V závere utorkového zápasu proti Winnipegu zažil so spoluhráčmi v domácom prostredí pred zaplneným Bell Centre kolaps s doslova historickými rozmermi. Slafkovský a spol viedli dve minúty a 40 sekúnd pred koncom tretej tretiny 4:0, ale napokon prehrali 4:5 po predĺžení.
V 57. minúte za stavu 4:0 pre Montreal stávkové kancelárie začali sťahovať tento zápas z ponuky, lebo už nevedeli vypísať kurzy na prehru Montrealu. Lenže hokejový život býva občas šialený a bizarný zároveň.
Jeden z najpodivnejších obratov v modernej histórii NHL odštartoval v čase 57:21 min gólom Tyrel Bauer, pričom tento 24-ročný obranca hral iba svoj desiaty zápas v profilige a strelil svoj vôbec prvý gól. Winnipeg predtým neskóroval takmer šesť tretín, keďže v predchádzajúcom zápase podľahol na ľade Caroliny zahanbujúco 0:7.
"Nepamätám si, že by som niekedy v živote túžil po víťazstve v hokejovom zápase viac než teraz. Je to výnimočný pocit, obzvlášť pre túto partiu chalanov. Nie je žiadne tajomstve, čím sme si nedávno prešli.
Viackrát sme mali pocit, že hráme dobre a robíme správne veci a stále nám to nevychádzalo. Vedeli sme však, že sa to skôr či neskôr musí zlomiť, a nakoniec sa to aj stalo," uviedol Tyrel Bauer podľa webu NHL
V nasledujúcich dvoch minútach a šiestich sekundách pridali hostia z Winnipegu ďalšie tri góly. Na 2:4 znížil Morgan Barron a na začiatku poslednej minúty III. tretiny v rozpätí 27 sekúnd dvakrát skóroval Kyle Connor. Dovtedy vynikajúci brankár Jacob Fowler pri jeho "one timeroch" nemal nárok, druhý gól padol v presilovej hre. Fowler si zapísal skvelých 42 zákrokov, ale ani to Canadiens nepomohlo.
Za stavu 4:4 a všeobecného zdesenia takmer 21-tisíc divákov na tribúnach sa išlo do predĺženia. V ňom vo formáte troch proti trom sa do jednej dobrej šance dostal aj Juraj Slafkovský, ale gólom sa to neskončilo. Červené svetlo však zasvietilo na opačnej strane. Minútu a pol pred koncom predĺženia obranca Winnipegu Dylan Samberg dovŕšil dielo skazy Montrealu.
Víťazstvo Winnipegu v Montreale sa zrodilo po deviatich prehrách, čo je jedna z najdlhších negatívnych výsledkových sérií v dejinách organizácie Jets. Na druhej strane Canadiens ťahali sériu piatich víťazstiev. Takto pridali aspoň ôsmy zápas za sebou, v ktorom bodovali.
"Ak sa reálne pozrieme na tento zápas, viedli sme 4:0, ale neboli sme lepší ako súper. A ten to nakoniec aj zlomil," uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis. Dvojgólový strelec Cole Caufield ho doplnil: "Keď vediete o štyri góly a prehráte, na to neexistuje žiadna výhovorka. Je to jednoducho príšerné."
Zdroj: SITA.sk - Montreal sa úplne zosypal… Tri minúty pred koncom viedol 4:0 a prehral 4:5 po predĺžení – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista v službách Montrealu Juraj Slafkovský obohatil svoje bodové konto v NHL o ďalšie dve asistencie. Počet presných prihrávok v sezóne zvýšil na deväť, ale vonkoncom z toho nemá radosť.
V závere utorkového zápasu proti Winnipegu zažil so spoluhráčmi v domácom prostredí pred zaplneným Bell Centre kolaps s doslova historickými rozmermi. Slafkovský a spol viedli dve minúty a 40 sekúnd pred koncom tretej tretiny 4:0, ale napokon prehrali 4:5 po predĺžení.
Stiahli ho z ponuky
V 57. minúte za stavu 4:0 pre Montreal stávkové kancelárie začali sťahovať tento zápas z ponuky, lebo už nevedeli vypísať kurzy na prehru Montrealu. Lenže hokejový život býva občas šialený a bizarný zároveň.
Odštartoval to nováčik
Jeden z najpodivnejších obratov v modernej histórii NHL odštartoval v čase 57:21 min gólom Tyrel Bauer, pričom tento 24-ročný obranca hral iba svoj desiaty zápas v profilige a strelil svoj vôbec prvý gól. Winnipeg predtým neskóroval takmer šesť tretín, keďže v predchádzajúcom zápase podľahol na ľade Caroliny zahanbujúco 0:7.
"Nepamätám si, že by som niekedy v živote túžil po víťazstve v hokejovom zápase viac než teraz. Je to výnimočný pocit, obzvlášť pre túto partiu chalanov. Nie je žiadne tajomstve, čím sme si nedávno prešli.
Viackrát sme mali pocit, že hráme dobre a robíme správne veci a stále nám to nevychádzalo. Vedeli sme však, že sa to skôr či neskôr musí zlomiť, a nakoniec sa to aj stalo," uviedol Tyrel Bauer podľa webu NHL
Connor úradoval
V nasledujúcich dvoch minútach a šiestich sekundách pridali hostia z Winnipegu ďalšie tri góly. Na 2:4 znížil Morgan Barron a na začiatku poslednej minúty III. tretiny v rozpätí 27 sekúnd dvakrát skóroval Kyle Connor. Dovtedy vynikajúci brankár Jacob Fowler pri jeho "one timeroch" nemal nárok, druhý gól padol v presilovej hre. Fowler si zapísal skvelých 42 zákrokov, ale ani to Canadiens nepomohlo.
Dielo skazy v predĺžení
Za stavu 4:4 a všeobecného zdesenia takmer 21-tisíc divákov na tribúnach sa išlo do predĺženia. V ňom vo formáte troch proti trom sa do jednej dobrej šance dostal aj Juraj Slafkovský, ale gólom sa to neskončilo. Červené svetlo však zasvietilo na opačnej strane. Minútu a pol pred koncom predĺženia obranca Winnipegu Dylan Samberg dovŕšil dielo skazy Montrealu.
Víťazstvo Winnipegu v Montreale sa zrodilo po deviatich prehrách, čo je jedna z najdlhších negatívnych výsledkových sérií v dejinách organizácie Jets. Na druhej strane Canadiens ťahali sériu piatich víťazstiev. Takto pridali aspoň ôsmy zápas za sebou, v ktorom bodovali.
"Ak sa reálne pozrieme na tento zápas, viedli sme 4:0, ale neboli sme lepší ako súper. A ten to nakoniec aj zlomil," uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis. Dvojgólový strelec Cole Caufield ho doplnil: "Keď vediete o štyri góly a prehráte, na to neexistuje žiadna výhovorka. Je to jednoducho príšerné."
Zdroj: SITA.sk - Montreal sa úplne zosypal… Tri minúty pred koncom viedol 4:0 a prehral 4:5 po predĺžení – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.