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S CARNEO Pay sa presúva peňaženka na ruku


Tagy: Bezkontaktné platby platobný prsteň PR

Platiť sa dá už aj tým, čo máte na ruke. Bezkontaktná technológia sa presunula z kariet a telefónov do doplnkov, ktoré nepotrebujú displej ani nabíjanie. Na Slovensku ich ponúka domáca ...



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carneo pay 1 produkty 676x444 9.10.2026 (SITA.sk) - Platiť sa dá už aj tým, čo máte na ruke.


Bezkontaktná technológia sa presunula z kariet a telefónov do doplnkov, ktoré nepotrebujú displej ani nabíjanie. Na Slovensku ich ponúka domáca značka CARNEO v rade CARNEO Pay.

Prečo vznikajú platobné wearables?


Dôvodom sú situácie, keď je vyťahovanie mobilu či peňaženky nepraktické – šport, kúpalisko, rýchly nákup. Doplnky od značky CARNEO menia na platobný prostriedok vec, ktorú má človek na ruke tak či tak.

"Hlavnými kritériami, ktoré zohľadňujeme pri našich produktoch, sú dostupnosť, inovácia a kvalita," hovorí spoluzakladateľ značky Peter Podolan.

Ako platenie funguje?


Doplnky využívajú technológiu NFC a po pripojení podporovanej karty Mastercard alebo Visa fungujú na bezkontaktných platobných termináloch. Telefón treba iba pri aktivácii cez aplikáciu CARNEO Pay, v ktorej sa spravujú všetky platobné doplnky. Pri samotnej platbe už potrebný nie je. Kompatibilné karty bez priamej podpory sa pripoja cez službu Curve.

Jedna technológia, viac spôsobov nosenia


Najminimalistickejší je platobný prsteň s krytím IP68. Pánskou voľbou je kožený náramok Iron Spirit, šperkovejšou dámskou Snow Rose a Moonstone Grace. Kto hodinky nosí, vymení obyčajný remienok za platobné remienky v silikóne alebo koži. Ponuku dopĺňajú detské náramky.

Bez batérie a nabíjania


Na rozdiel od smart hodiniek tieto platobné doplnky nemajú batériu ani displej. Po aktivácii ich preto netreba nabíjať ani zapínať pred každou platbou.

"Pri výbere nositeľného platobného zariadenia nie je dôležitý iba dizajn. Rozhoduje aj kvalitná aplikácia v slovenskom jazyku, pravidelné aktualizácie a dostupná zákaznícka podpora," dodáva spoluzakladateľ značky Peter Podolan.

Ako si vybrať správne zariadenie?


Rozhoduje štýl nosenia, nie parametre. Kto nechce na ruke nič navyše, zvolí prsteň. Kto nosí hodinky, vymení remienok. Ako doplnok k outfitu poslúži náramok. CARNEO Pay pokrýva všetky tri možnosti a kompatibilitu karty si zákazník overí ešte pred kúpou.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - S CARNEO Pay sa presúva peňaženka na ruku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezkontaktné platby platobný prsteň PR
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