Bola zdravá, no zriedkavé svalové ochorenie počas maratónu ju stálo život. Bolesť pociťovala ešte pred kolapsom
Otec dcéru sledoval prostredníctvom aplikácie zo svojho domova v Pensylvánii, keď si všimol, že sa prestala pohybovať. Mladá účastníčka newyorského maratónu, ktorá skolabovala v záverečnej časti ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Otec dcéru sledoval prostredníctvom aplikácie zo svojho domova v Pensylvánii, keď si všimol, že sa prestala pohybovať.
Mladá účastníčka newyorského maratónu, ktorá skolabovala v záverečnej časti trate, zomrela na zriedkavé svalové ochorenie. A to údajne napriek tomu, že bola v "dokonalom zdravotnom stave", uviedla jej rodina.
Dvadsaťštyriročná Rachel Apaová sa nachádzala na 24. míli (z niečo nad 26 míľ) v Central Parku, keď okolo 13:30 h spadla na zem.
Príčinou smrti bola rabdomyolýza – zriedkavé svalové ochorenie, ktoré môže byť vyvolané nadmernou fyzickou záťažou. Pri tomto stave dochádza k rozpadu svalového tkaniva, čo vedie k otrave organizmu.
"Je to nepochopiteľné. Mala dokonalé zdravie, skvelú kondíciu a len 24 rokov," povedal otec. Svoju dcéru sledoval prostredníctvom aplikácie zo svojho domova v Pensylvánii, keď si všimol, že sa prestala pohybovať.
Počas celého behu jej na každej míli posielal povzbudzujúce správy a sledoval, ako prechádza cez päť mestských častí New Yorku, až kým nevbehla do záverečnej rovinky v Central Parku.
Počas 18. a 19. míle mu napísala, že ju niečo bolí, no neskôr nereagovala na otcove správy. Diváčka v Central Parku videla Apaovú a povzbudila ju, keď o niekoľko sekúnd neskôr skolabovala.
Keďže pracuje ako sociálna pracovníčka v nemocnici, pribehla k nej, no nenahmatala pulz. Jej snúbenec medzitým volal o pomoc lekára.
Zdravotnícky personál maratónu začal s resuscitáciou a použil defibrilátor ešte predtým, ako dorazili záchranári v sanitke. Práve vtedy sa na miesto ponáhľala matka bežkyne, ktorá na dcéru čakala blízko cieľovej čiary.
Apaovú previezli do nemocnice, kde lekári strávili viac ako šesť hodín snahou zachrániť jej život, kým ju okolo 21:40 h nevyhlásili za mŕtvu.
Študentka na univerzite v Charlestone bežala maratón v New Yorku, aby vyzbierala peniaze na boj proti Parkinsonovej chorobe, ktorá zabila jej starého otca.
"Bol jedným z mojich vzorov, keď som vyrastala. Naučil ma zostať aktívnou, posúvať svoje hranice a prijímať výzvy," napísala na sociálnej sieti.
Rabdomyolýza je rýchly rozpad kostrových svalov pripojených ku kostiam, pri ktorom sa do krvi uvoľňuje záplava zlúčenín, ktoré telo nie je schopné spracovať, vrátane myoglobínu a draslíka.
To spôsobuje upchávanie obličiek, otravu tkaniva a následné zlyhanie obličiek, zatiaľ čo poškodené svalové bunky uvoľňujúce draslík do krvi môžu spôsobiť smrteľné srdcové arytmie a zástavu srdca.
Môže to byť spôsobené vysokointenzívnym cvičením alebo dlhodobým tréningom. Liečba často zahŕňa intravenózne podávanie tekutín, ktoré môžu zabrániť progresii stavu do závažného poškodenia obličiek, ktoré si vyžaduje dialýzu.
"Sme hlboko zarmútení smrťou jedného z našich bežcov. Naše myšlienky a úprimná sústrasť sú s rodinou, priateľmi a celou bežeckou komunitou bežca," uviedli organizátori vo vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Bola zdravá, no zriedkavé svalové ochorenie počas maratónu ju stálo život. Bolesť pociťovala ešte pred kolapsom © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladá účastníčka newyorského maratónu, ktorá skolabovala v záverečnej časti trate, zomrela na zriedkavé svalové ochorenie. A to údajne napriek tomu, že bola v "dokonalom zdravotnom stave", uviedla jej rodina.
Dvadsaťštyriročná Rachel Apaová sa nachádzala na 24. míli (z niečo nad 26 míľ) v Central Parku, keď okolo 13:30 h spadla na zem.
Príčinou smrti bola rabdomyolýza – zriedkavé svalové ochorenie, ktoré môže byť vyvolané nadmernou fyzickou záťažou. Pri tomto stave dochádza k rozpadu svalového tkaniva, čo vedie k otrave organizmu.
Sledoval ju cez aplikáciu
"Je to nepochopiteľné. Mala dokonalé zdravie, skvelú kondíciu a len 24 rokov," povedal otec. Svoju dcéru sledoval prostredníctvom aplikácie zo svojho domova v Pensylvánii, keď si všimol, že sa prestala pohybovať.
Počas celého behu jej na každej míli posielal povzbudzujúce správy a sledoval, ako prechádza cez päť mestských častí New Yorku, až kým nevbehla do záverečnej rovinky v Central Parku.
Počas 18. a 19. míle mu napísala, že ju niečo bolí, no neskôr nereagovala na otcove správy. Diváčka v Central Parku videla Apaovú a povzbudila ju, keď o niekoľko sekúnd neskôr skolabovala.
Začali s resuscitáciou
Keďže pracuje ako sociálna pracovníčka v nemocnici, pribehla k nej, no nenahmatala pulz. Jej snúbenec medzitým volal o pomoc lekára.
Zdravotnícky personál maratónu začal s resuscitáciou a použil defibrilátor ešte predtým, ako dorazili záchranári v sanitke. Práve vtedy sa na miesto ponáhľala matka bežkyne, ktorá na dcéru čakala blízko cieľovej čiary.
Apaovú previezli do nemocnice, kde lekári strávili viac ako šesť hodín snahou zachrániť jej život, kým ju okolo 21:40 h nevyhlásili za mŕtvu.
Študentka na univerzite v Charlestone bežala maratón v New Yorku, aby vyzbierala peniaze na boj proti Parkinsonovej chorobe, ktorá zabila jej starého otca.
"Bol jedným z mojich vzorov, keď som vyrastala. Naučil ma zostať aktívnou, posúvať svoje hranice a prijímať výzvy," napísala na sociálnej sieti.
Rabdomyolýza je rýchly rozpad kostrových svalov pripojených ku kostiam, pri ktorom sa do krvi uvoľňuje záplava zlúčenín, ktoré telo nie je schopné spracovať, vrátane myoglobínu a draslíka.
To spôsobuje upchávanie obličiek, otravu tkaniva a následné zlyhanie obličiek, zatiaľ čo poškodené svalové bunky uvoľňujúce draslík do krvi môžu spôsobiť smrteľné srdcové arytmie a zástavu srdca.
Môže to byť spôsobené vysokointenzívnym cvičením alebo dlhodobým tréningom. Liečba často zahŕňa intravenózne podávanie tekutín, ktoré môžu zabrániť progresii stavu do závažného poškodenia obličiek, ktoré si vyžaduje dialýzu.
"Sme hlboko zarmútení smrťou jedného z našich bežcov. Naše myšlienky a úprimná sústrasť sú s rodinou, priateľmi a celou bežeckou komunitou bežca," uviedli organizátori vo vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Bola zdravá, no zriedkavé svalové ochorenie počas maratónu ju stálo život. Bolesť pociťovala ešte pred kolapsom © SITA Všetky práva vyhradené.
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