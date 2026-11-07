Fico spochybnil referendum o vstupe do EÚ. Gröhling hovorí o blúznení, Jurík o vymývaní mozgov
Jurík zároveň upozornila, že to predseda vlády hovorí pred mladými ľuďmi. Opozícia ostro kritizuje výroky predsedu vlády Roberta ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Jurík zároveň upozornila, že to predseda vlády hovorí pred mladými ľuďmi.
Opozícia ostro kritizuje výroky predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že bolo referendum o vstupe Slovenska do EÚ sfalšované. Premiér sa tak vyjadril počas piatkovej diskusie s bývalým prezidentom Českej republiky Václavom Klausom pri príležitosti otvorenia Akadémie sociálnej demokracie.
Fico povedal, že referendum sprevádzalo veľké nadšenie, no bolo veľmi tesné. Vyhlásil, že keby referendum nebolo sfalšované, tak by nebolo úspešné.
Predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling nazval premiérové slová blúznením. Domnieva sa, že Fico započal predvolebnú kampaň a takto sa snaží prebrať voličov hnutia Republika, ktorých mu hnutie za posledné roky zobralo.
„Táto hra, ktorú Fico spustil, je veľmi nebezpečná a dokazuje iba to, že Fico sa v záujme získania voličov nebude štítiť absolútne ničoho. O to dôležitejšie bude, aby si ľudia o 11 mesiacov zvolili odvážnych a rozumných politikov, ktorí sa neboja hovoriť pravdu a ktorým úprimne záleží na ľuďoch na Slovensku, a nie iba na vyšších preferenciách vlastnej strany,“ vyhlásil líder SaS.
Vyjadrenia premiéra kritizuje aj poslankyňa za Progresívne Slovensko Beáta Jurík. Vyjadrila údiv nad tým, že predseda vlády členskej krajiny EÚ môže takéto niečo vôbec povedať. Podľa poslankyne tým Fico nielenže spochybňuje európske inštitúcie a fungovanie EÚ a samotné členstvo SR v EÚ, ale dokonca aj vstup Slovenska do EÚ, ktorý bol podľa nej prejavom demokratickej vôle občanov. Jurík zároveň upozornila, že to predseda vlády hovorí pred mladými ľuďmi.
„Čo z týchto mladých ľudí akože plánujú vychovať?“ pýta sa poslankyňa s tým, že či potom ďalšia generácia Smeru bude žiadať o vystúpenie Slovenska z EÚ, pretože budú spochybňovať to, že sme v nej vôbec boli. „Že Akadémia sociálnej demokracie. Toto bolo proste stretnutie mladých zväzákov, kde im len vymývajú mozgy. Fuj,“ uzavrela Jurík.
Kresťanskí demokrati rovnako čítajú Ficove vyjadrenia tak, že chce zastaviť prechod voličov od Smeru k Republike. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je pritom premiérovi jedno, že pri tom cynicky poškodzuje záujmy Slovenska a všetkých ohrozuje.
„Fico nikdy nemal na prvom mieste záujmy Slovenska, len svoje vlastné a svojich oligarchov. Keď bez jediného dôkazu spochybňuje referendum o vstupe Slovenska do EÚ, správa sa spôsobom absolútne nehodným predsedu vlády. Spochybňovanie jedného z najdôležitejších demokratických rozhodnutí v našej histórii považujeme za vrchol politickej nezodpovednosti a premiér sa tým stále viac posúva k dezinfoscéne,“ vyhlásilo hnutie. KDH súčasne očakáva, že podobné absurdné divadlo bude Fico predvádzať až do parlamentných volieb.
„Keďže slovenským rodinám nedokázal doručiť žiadne skutočné výsledky, zostáva mu už len šírenie konšpirácií, vyvolávanie konfliktov a odvádzanie pozornosti od vlastných zlyhaní,“ uzavreli kresťanskí demokrati.
Zdroj: SITA.sk - Fico spochybnil referendum o vstupe do EÚ. Gröhling hovorí o blúznení, Jurík o vymývaní mozgov © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozícia ostro kritizuje výroky predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že bolo referendum o vstupe Slovenska do EÚ sfalšované. Premiér sa tak vyjadril počas piatkovej diskusie s bývalým prezidentom Českej republiky Václavom Klausom pri príležitosti otvorenia Akadémie sociálnej demokracie.
Fico povedal, že referendum sprevádzalo veľké nadšenie, no bolo veľmi tesné. Vyhlásil, že keby referendum nebolo sfalšované, tak by nebolo úspešné.
Gröhling označil Ficove slová za blúznenie
Predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling nazval premiérové slová blúznením. Domnieva sa, že Fico započal predvolebnú kampaň a takto sa snaží prebrať voličov hnutia Republika, ktorých mu hnutie za posledné roky zobralo.
„Táto hra, ktorú Fico spustil, je veľmi nebezpečná a dokazuje iba to, že Fico sa v záujme získania voličov nebude štítiť absolútne ničoho. O to dôležitejšie bude, aby si ľudia o 11 mesiacov zvolili odvážnych a rozumných politikov, ktorí sa neboja hovoriť pravdu a ktorým úprimne záleží na ľuďoch na Slovensku, a nie iba na vyšších preferenciách vlastnej strany,“ vyhlásil líder SaS.
Jurík hovorí o spochybňovaní demokratickej vôle občanov
Vyjadrenia premiéra kritizuje aj poslankyňa za Progresívne Slovensko Beáta Jurík. Vyjadrila údiv nad tým, že predseda vlády členskej krajiny EÚ môže takéto niečo vôbec povedať. Podľa poslankyne tým Fico nielenže spochybňuje európske inštitúcie a fungovanie EÚ a samotné členstvo SR v EÚ, ale dokonca aj vstup Slovenska do EÚ, ktorý bol podľa nej prejavom demokratickej vôle občanov. Jurík zároveň upozornila, že to predseda vlády hovorí pred mladými ľuďmi.
„Čo z týchto mladých ľudí akože plánujú vychovať?“ pýta sa poslankyňa s tým, že či potom ďalšia generácia Smeru bude žiadať o vystúpenie Slovenska z EÚ, pretože budú spochybňovať to, že sme v nej vôbec boli. „Že Akadémia sociálnej demokracie. Toto bolo proste stretnutie mladých zväzákov, kde im len vymývajú mozgy. Fuj,“ uzavrela Jurík.
KDH hovorí o absurdnom divadle
Kresťanskí demokrati rovnako čítajú Ficove vyjadrenia tak, že chce zastaviť prechod voličov od Smeru k Republike. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je pritom premiérovi jedno, že pri tom cynicky poškodzuje záujmy Slovenska a všetkých ohrozuje.
„Fico nikdy nemal na prvom mieste záujmy Slovenska, len svoje vlastné a svojich oligarchov. Keď bez jediného dôkazu spochybňuje referendum o vstupe Slovenska do EÚ, správa sa spôsobom absolútne nehodným predsedu vlády. Spochybňovanie jedného z najdôležitejších demokratických rozhodnutí v našej histórii považujeme za vrchol politickej nezodpovednosti a premiér sa tým stále viac posúva k dezinfoscéne,“ vyhlásilo hnutie. KDH súčasne očakáva, že podobné absurdné divadlo bude Fico predvádzať až do parlamentných volieb.
„Keďže slovenským rodinám nedokázal doručiť žiadne skutočné výsledky, zostáva mu už len šírenie konšpirácií, vyvolávanie konfliktov a odvádzanie pozornosti od vlastných zlyhaní,“ uzavreli kresťanskí demokrati.
Zdroj: SITA.sk - Fico spochybnil referendum o vstupe do EÚ. Gröhling hovorí o blúznení, Jurík o vymývaní mozgov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Taliansky minister tvrdí, že ho napadli hackeri. Jeho osobné údaje zverejnili na dark webe
- S prezutím nečakajte na prvý sneh. Čo vodičom prikazuje zákon a vyhláška?
- Miloš Karol získal deblový titul na challengeri v Bratislave
- November v kinách: Godzilla, Hry o život aj prvé vianočné príbehy (+ trailery)
- Španielsko možno odstúpi od spoluorganizácie MS 2030, ak sa v krajine neuskutoční finále