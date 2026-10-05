|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 5.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. októbra 2026
Ruské riadené bomby zasiahli Charkov, zahynulo päť ľudí a desiatky utrpeli zranenia
Najmenej tri riadené letecké bomby zasiahli obytnú výškovú budovu a priemyselnú oblasť, traja zranení sú v kritickom stave. Päť ľudí zahynulo a ďalších najmenej 30 ...
Zdieľať
5.10.2026 (SITA.sk) - Najmenej tri riadené letecké bomby zasiahli obytnú výškovú budovu a priemyselnú oblasť, traja zranení sú v kritickom stave.
Podľa Synjehubova pri útoku použili najmenej tri riadené letecké bomby, ktoré zasiahli výškovú obytnú budovu a priemyselnú oblasť. Na zverejnených záberoch bolo vidieť dym stúpajúci z rozsiahlej budovy s čiastočne zrútenou strechou.
„Počet obetí ruského útoku riadenými leteckými bombami na Charkov stúpol na päť. V nemocniciach je 30 zranených, z nich traja sú v kritickom stave,“ uviedol Synjehubov.
Charkov leží neďaleko hraníc s Ruskom a od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 je pravidelne terčom ostreľovania a útokov dronov.
Moskva, ktorá odmieta tvrdenia, že cieli na civilnú infraštruktúru, v posledných týždňoch zintenzívnila bombardovanie ukrajinských miest.
Ruské útoky v uplynulých dňoch zasiahli aj kľúčovú infraštruktúru v Kyjeve vrátane mostov. Obmedzenia po zásahoch výrazne skomplikovali dopravu v ukrajinskej metropole.
Zdroj: SITA.sk - Ruské riadené bomby zasiahli Charkov, zahynulo päť ľudí a desiatky utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť ľudí zahynulo a ďalších najmenej 30 utrpelo zranenia pri pondelkovom ruskom útoku riadenými leteckými bombami na Charkov, druhé najväčšie mesto Ukrajiny, oznámil gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov. Traja zo zranených sú v kritickom stave.
Hrôza v Charkove
Podľa Synjehubova pri útoku použili najmenej tri riadené letecké bomby, ktoré zasiahli výškovú obytnú budovu a priemyselnú oblasť. Na zverejnených záberoch bolo vidieť dym stúpajúci z rozsiahlej budovy s čiastočne zrútenou strechou.
„Počet obetí ruského útoku riadenými leteckými bombami na Charkov stúpol na päť. V nemocniciach je 30 zranených, z nich traja sú v kritickom stave,“ uviedol Synjehubov.
Ruský teror proti civilistom
Charkov leží neďaleko hraníc s Ruskom a od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 je pravidelne terčom ostreľovania a útokov dronov.
Moskva, ktorá odmieta tvrdenia, že cieli na civilnú infraštruktúru, v posledných týždňoch zintenzívnila bombardovanie ukrajinských miest.
Ruské útoky v uplynulých dňoch zasiahli aj kľúčovú infraštruktúru v Kyjeve vrátane mostov. Obmedzenia po zásahoch výrazne skomplikovali dopravu v ukrajinskej metropole.
Zdroj: SITA.sk - Ruské riadené bomby zasiahli Charkov, zahynulo päť ľudí a desiatky utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Polícia zadržala bývalého lídra neonacistickej skupiny Valhala, čelí obvineniu z predaja drog
Polícia zadržala bývalého lídra neonacistickej skupiny Valhala, čelí obvineniu z predaja drog
<< predchádzajúci článok
Migaľ robí nevkusnú kampaň za oltárom, Remišová kritizuje ministra za prístup k eurofondom a cirkvi
Migaľ robí nevkusnú kampaň za oltárom, Remišová kritizuje ministra za prístup k eurofondom a cirkvi