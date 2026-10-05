Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 5.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. októbra 2026

Ruské riadené bomby zasiahli Charkov, zahynulo päť ľudí a desiatky utrpeli zranenia


Tagy: Civilné obete raketové útoky ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Najmenej tri riadené letecké bomby zasiahli obytnú výškovú budovu a priemyselnú oblasť, traja zranení sú v kritickom stave. Päť ľudí zahynulo a ďalších najmenej 30 ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_28374 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Najmenej tri riadené letecké bomby zasiahli obytnú výškovú budovu a priemyselnú oblasť, traja zranení sú v kritickom stave.


Päť ľudí zahynulo a ďalších najmenej 30 utrpelo zranenia pri pondelkovom ruskom útoku riadenými leteckými bombami na Charkov, druhé najväčšie mesto Ukrajiny, oznámil gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov. Traja zo zranených sú v kritickom stave.



Hrôza v Charkove


Podľa Synjehubova pri útoku použili najmenej tri riadené letecké bomby, ktoré zasiahli výškovú obytnú budovu a priemyselnú oblasť. Na zverejnených záberoch bolo vidieť dym stúpajúci z rozsiahlej budovy s čiastočne zrútenou strechou.

„Počet obetí ruského útoku riadenými leteckými bombami na Charkov stúpol na päť. V nemocniciach je 30 zranených, z nich traja sú v kritickom stave,“ uviedol Synjehubov.

Ruský teror proti civilistom


Charkov leží neďaleko hraníc s Ruskom a od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 je pravidelne terčom ostreľovania a útokov dronov.

Moskva, ktorá odmieta tvrdenia, že cieli na civilnú infraštruktúru, v posledných týždňoch zintenzívnila bombardovanie ukrajinských miest.

Ruské útoky v uplynulých dňoch zasiahli aj kľúčovú infraštruktúru v Kyjeve vrátane mostov. Obmedzenia po zásahoch výrazne skomplikovali dopravu v ukrajinskej metropole.


Zdroj: SITA.sk - Ruské riadené bomby zasiahli Charkov, zahynulo päť ľudí a desiatky utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete raketové útoky ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia zadržala bývalého lídra neonacistickej skupiny Valhala, čelí obvineniu z predaja drog
<< predchádzajúci článok
Migaľ robí nevkusnú kampaň za oltárom, Remišová kritizuje ministra za prístup k eurofondom a cirkvi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 