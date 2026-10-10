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10. októbra 2026

Vo Veľkej Mači otvorili Pamätník slobody slova. Pripomína Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú – FOTO


Tagy: Kuciak: Vražda novinára l trnavský župan Pamätník slobody slova

Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti rodín Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, predstaviteľov verejného života a hostí zo Slovenska i zahraničia. Na mieste



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843411078_1077781515079952_4604614771739845530_n png e1791637964859 676x414 10.10.2026 (SITA.sk) - Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti rodín Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, predstaviteľov verejného života a hostí zo Slovenska i zahraničia.



Na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači v okrese Galanta v sobotu otvorili Pamätník slobody slova. Má byť miestom spomienky na dva zmarené mladé životy, ale aj pripomienkou spoločnej zodpovednosti chrániť slobodu slova, pravdu a spravodlivosť. Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti rodín Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, predstaviteľov verejného života a hostí zo Slovenska i zahraničia.


Pamätník slobody slova stál 650-tisíc eur


Trnavský samosprávny kraj investoval do vybudovania pamätníka 650-tisíc eur, o jeho výstavbe rozhodli krajskí poslanci. Údržbu a prevádzku areálu na mieste, kde pôvodne stál rodinný dom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, bude zabezpečovať Vlastivedné múzeum v Galante. Múzeum zároveň uchováva predmety z ich pozostalosti vrátane známej pôvodnej brány s nápisom Láska je silnejšia ako zlomoc. Pamätník na Brezovej Ulici vo Veľkej Mači je sprístupnený bezplatne denne od 90:00 do 19:00 v zimných mesiacoch od 09:00 do 16:00.

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„Pre rodiča je veľmi ťažké stáť na mieste, kde prišiel o syna. Dnes však cítim aj vďaku. Za to, že Ján a Martina nebudú zabudnutí. Tento pamätník bude pripomínať ich život, ale aj to, že pravda a sloboda slova majú zmysel. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli, aby tu dnes mohol stáť,“ povedal pri otvorení pamätníka Jozef Kuciak, otec Jána Kuciaka.

Fotogaléria k článku: Rekonštrukcia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači

„Osem rokov od vraždy stále čakáme na úplnú spravodlivosť. Rodiny Jána a Martiny predovšetkým. A spolu s nimi aj celá spoločnosť. Nech nám toto miesto pripomína, že nesmieme rezignovať na slobodu, spravodlivosť ani pravdu, nech je akokoľvek nepohodlná,“ poznamenal trnavský župan Jozef Viskupič.

Víťazný návrh pracuje s motívom naklonenej roviny


Architektonická podoba pamätníka vzišla výtvarno-architektonickej súťaže, do ktorej bolo predložených 30 návrhov. Zvíťazil návrh Záhrada od architektov Benjamína Brádňanského a Víta Haladu a výtvarníka Martina Piačeka. Pracuje s motívom naklonenej roviny ako metafory vychýlenia spoločnosti z rovnováhy. Pamätník tvorí vstupný pavilón zapustený do terénu a spomienková záhrada, ktorá návštevníkov vedie do pokojného pietneho priestoru.


Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Po skoro deviatich rokoch od spáchania skutku sú v kauze právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček, jeho komplic Tomáš Szabó a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. Obvinení z objednania vraždy zatiaľ neboli právoplatne odsúdení.






Zdroj: SITA.sk - Vo Veľkej Mači otvorili Pamätník slobody slova. Pripomína Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kuciak: Vražda novinára l trnavský župan Pamätník slobody slova
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