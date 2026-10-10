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10. októbra 2026
Vo Veľkej Mači otvorili Pamätník slobody slova. Pripomína Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú – FOTO
Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti rodín Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, predstaviteľov verejného života a hostí zo Slovenska i zahraničia. Na mieste
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10.10.2026 (SITA.sk) - Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti rodín Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, predstaviteľov verejného života a hostí zo Slovenska i zahraničia.
Trnavský samosprávny kraj investoval do vybudovania pamätníka 650-tisíc eur, o jeho výstavbe rozhodli krajskí poslanci. Údržbu a prevádzku areálu na mieste, kde pôvodne stál rodinný dom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, bude zabezpečovať Vlastivedné múzeum v Galante. Múzeum zároveň uchováva predmety z ich pozostalosti vrátane známej pôvodnej brány s nápisom Láska je silnejšia ako zlomoc. Pamätník na Brezovej Ulici vo Veľkej Mači je sprístupnený bezplatne denne od 90:00 do 19:00 v zimných mesiacoch od 09:00 do 16:00.
„Pre rodiča je veľmi ťažké stáť na mieste, kde prišiel o syna. Dnes však cítim aj vďaku. Za to, že Ján a Martina nebudú zabudnutí. Tento pamätník bude pripomínať ich život, ale aj to, že pravda a sloboda slova majú zmysel. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli, aby tu dnes mohol stáť,“ povedal pri otvorení pamätníka Jozef Kuciak, otec Jána Kuciaka.
Fotogaléria k článku: Rekonštrukcia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači
„Osem rokov od vraždy stále čakáme na úplnú spravodlivosť. Rodiny Jána a Martiny predovšetkým. A spolu s nimi aj celá spoločnosť. Nech nám toto miesto pripomína, že nesmieme rezignovať na slobodu, spravodlivosť ani pravdu, nech je akokoľvek nepohodlná,“ poznamenal trnavský župan Jozef Viskupič.
Architektonická podoba pamätníka vzišla výtvarno-architektonickej súťaže, do ktorej bolo predložených 30 návrhov. Zvíťazil návrh Záhrada od architektov Benjamína Brádňanského a Víta Haladu a výtvarníka Martina Piačeka. Pracuje s motívom naklonenej roviny ako metafory vychýlenia spoločnosti z rovnováhy. Pamätník tvorí vstupný pavilón zapustený do terénu a spomienková záhrada, ktorá návštevníkov vedie do pokojného pietneho priestoru.
Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Po skoro deviatich rokoch od spáchania skutku sú v kauze právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček, jeho komplic Tomáš Szabó a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. Obvinení z objednania vraždy zatiaľ neboli právoplatne odsúdení.
Zdroj: SITA.sk - Vo Veľkej Mači otvorili Pamätník slobody slova. Pripomína Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači v okrese Galanta v sobotu otvorili Pamätník slobody slova. Má byť miestom spomienky na dva zmarené mladé životy, ale aj pripomienkou spoločnej zodpovednosti chrániť slobodu slova, pravdu a spravodlivosť. Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti rodín Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, predstaviteľov verejného života a hostí zo Slovenska i zahraničia.
Pamätník slobody slova stál 650-tisíc eur
Trnavský samosprávny kraj investoval do vybudovania pamätníka 650-tisíc eur, o jeho výstavbe rozhodli krajskí poslanci. Údržbu a prevádzku areálu na mieste, kde pôvodne stál rodinný dom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, bude zabezpečovať Vlastivedné múzeum v Galante. Múzeum zároveň uchováva predmety z ich pozostalosti vrátane známej pôvodnej brány s nápisom Láska je silnejšia ako zlomoc. Pamätník na Brezovej Ulici vo Veľkej Mači je sprístupnený bezplatne denne od 90:00 do 19:00 v zimných mesiacoch od 09:00 do 16:00.
„Pre rodiča je veľmi ťažké stáť na mieste, kde prišiel o syna. Dnes však cítim aj vďaku. Za to, že Ján a Martina nebudú zabudnutí. Tento pamätník bude pripomínať ich život, ale aj to, že pravda a sloboda slova majú zmysel. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli, aby tu dnes mohol stáť,“ povedal pri otvorení pamätníka Jozef Kuciak, otec Jána Kuciaka.
Fotogaléria k článku: Rekonštrukcia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači
„Osem rokov od vraždy stále čakáme na úplnú spravodlivosť. Rodiny Jána a Martiny predovšetkým. A spolu s nimi aj celá spoločnosť. Nech nám toto miesto pripomína, že nesmieme rezignovať na slobodu, spravodlivosť ani pravdu, nech je akokoľvek nepohodlná,“ poznamenal trnavský župan Jozef Viskupič.
Víťazný návrh pracuje s motívom naklonenej roviny
Architektonická podoba pamätníka vzišla výtvarno-architektonickej súťaže, do ktorej bolo predložených 30 návrhov. Zvíťazil návrh Záhrada od architektov Benjamína Brádňanského a Víta Haladu a výtvarníka Martina Piačeka. Pracuje s motívom naklonenej roviny ako metafory vychýlenia spoločnosti z rovnováhy. Pamätník tvorí vstupný pavilón zapustený do terénu a spomienková záhrada, ktorá návštevníkov vedie do pokojného pietneho priestoru.
Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Po skoro deviatich rokoch od spáchania skutku sú v kauze právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček, jeho komplic Tomáš Szabó a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. Obvinení z objednania vraždy zatiaľ neboli právoplatne odsúdení.
Zdroj: SITA.sk - Vo Veľkej Mači otvorili Pamätník slobody slova. Pripomína Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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