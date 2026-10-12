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 24hod.sk    Šport

12. októbra 2026

Špeciálny deň a dokonalá premiéra. Pohánková hladko zdolala hráčku z Top 100 rebríčka WTA


Tagy: Postup Tenisový turnaj

Hráčka Národného tenisového centra sa na kurte zdržala iba 71 minút. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa premiérovo predstavila na podujatí kategórie 1000 na okruhu WTA, duel zvládla suverénne a ...



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mia 676x510 12.10.2026 (SITA.sk) - Hráčka Národného tenisového centra sa na kurte zdržala iba 71 minút.


Slovenská tenistka Mia Pohánková sa premiérovo predstavila na podujatí kategórie 1000 na okruhu WTA, duel zvládla suverénne a zvíťazila 2:0 na sety.

Na turnaji v čínskom Wu-chane hladko pokorila v úvodnom kole Maďarku Annu Bondarovú, ktorej patrí 66. miesto v rebríčku WTA, zatiaľ čo 17-ročná Slovenka je na 202. priečke.

Je to jej snom


Hráčka Národného tenisového centra sa na kurte zdržala iba 71 minút. Jej ďalšou protivníčkou bude jedna z dvojice Číňaniek Wang Sin-jü a Wang Si-jü.

"Je to pre mňa naozaj špeciálny deň. Hrať turnaje, ako je tento, je mojím snom. Vstúpiť na centrálny kurt a vyhrať zápas sú krásne pocity," začala Pohánková.

"Vo Wu-chane som prvý raz, ale páči sa mi tu. Je to obrovské mesto. Na podujatí je všetko veľmi dobre zorganizované. Som rada, že som postúpila ďalej," dodala v rozhovore na kurte mladá Slovenka, ktorá na turnaji štartuje vďaka voľnej karte.


Zdroj: SITA.sk - Špeciálny deň a dokonalá premiéra. Pohánková hladko zdolala hráčku z Top 100 rebríčka WTA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Postup Tenisový turnaj
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