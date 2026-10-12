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 24hod.sk    Šport

12. októbra 2026

Haraslínov odchod zo Sparty nebol plánovaný, no v kontakte s Arabmi bol dlhší čas. Rosický chcel iný typ krídelníka


Tagy: Fanúšikovia Prestup Slovenskí futbalisti tabuľka výkony Výsledky

Po desiatich kolách je Sparta Praha na 3. priečke vďaka víťazstvu 2:0 nad Pardubicami. Na lídra a mestského rivala Slaviu stráca osem bodov. Športový riaditeľ AC Sparta Praha Tomáš Rosický hodnotil ...



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slovakia_kosovo_wcup_soccer_57143 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - Po desiatich kolách je Sparta Praha na 3. priečke vďaka víťazstvu 2:0 nad Pardubicami. Na lídra a mestského rivala Slaviu stráca osem bodov.


Športový riaditeľ AC Sparta Praha Tomáš Rosický hodnotil doterajšiu štvrtinu sezóny pre klubový web. Nie je spokojný s tým, že sa klub nachádzal na 7. mieste tabuľky pred reprezentačnou pauzou.

Po desiatich kolách je celok na 3. priečke vďaka víťazstvu 2:0 nad Pardubicami a zaváhaniam konkurentov o vyššie pozície v Chance lige. Na lídra a mestského rivala Slaviu stráca osem bodov.

Počas letného prestupového obdobia priviedol na Letnú jedenásť nových tvárí. "Bolo to najintenzívnejšie leto za celú dobu, čo túto prácu robím. Veľa hráčov prišlo a veľa ich odišlo. Leto som v podstate strávil v kancelárii. Teraz je voľnejšie, ale akonáhle sa jedno prestupové obdobie skončí, pomaly sa chystá to ďalšie. Je to neustály kolobeh," uviedol.

Úspešná éra


Išlo o obmenu a prestavbu kádra? "Predovšetkým si myslím, že hráči, ktorých sme priviedli, majú veľkú kvalitu. Drvivá väčšina príchodov už bola naplánovaná a chceli sme ich uskutočniť. Z dlhodobého hľadiska je to podľa mňa pre Spartu veľmi dobré. Káder je mladší a veľmi kvalitný," prezradil 46-ročný rodák z Prahy.

"Chlapci, ktorí odišli, si zaslúžia dodatočné poďakovanie. Odviedli pre Spartu veľmi dobrú prácu a boli súčasťou úspešnej éry - mám na mysli Asgera Sørensena, Lukáša Haraslína a Kaana Kairinena," priblížil Rosický.

Podľa neho boli títo traja futbalisti veľmi dôležití, ale už sami potrebovali zmenu. "Jediné odchody, ktoré neboli úplne naplánované a pri ktorých sme váhali, sa týkali Šula (prezývka Haraslína, pozn.) a Asgera. Šulo riešil Arábiu celé leto, ešte pred začiatkom prípravy," povedal ďalej.

Ponuka, ktorá sa neodmieta


"Z jeho pohľadu je zložité odmietnuť obrovskú ponuku, ktorá môže výrazne zabezpečiť celú rodinu. Úplne rozumiem, že chcel odísť. Dlho sme premýšľali, či prestup uskutočniť. Už od jari som v rozhovoroch spomínal, že potrebujeme do tímu priviesť viac rýchlosti. Šulo vo veľkých zápasoch nebol taký výrazný, ako sme si predstavovali. Stále však mal veľkú platnosť," pokračoval bývalý stredopoliar.

V Sparte Praha potrebovali do krídelných pozícií iný typ hráčov. "To bol náš pohľad na Šula a dôvod, prečo sme jeho situáciu riešili celé leto."

Rosický si uvedomuje frustráciu fanúšikov, ktorí chcú, aby ich miláčikovia stále vyhrávali. "My sme tu všetci aj preto, aby Sparta bola úspešná. Môžeš hovoriť o plánovaní, stratégii a procesoch, ktoré samozrejme majú význam, ale výsledok práce musí byť každý týždeň vidieť na ihrisku."

Veľké sklamanie


Začiatok ročníka zhodnotil za "zlý" a "veľké sklamanie". Nikto podľa neho nie je spokojný, no snažia sa pracovať na problémoch, o ktorých vedia.

Do konca sezóny si Rosický želá lepšie výkony po reprezentačnej pauze a triumf nad Pardubicami je vhodným výsledkom.

"Máme podľa mňa veľmi dobrý tím, ktorý je zdravý aj charakterovo. Chlapci chcú pracovať a byť úspešní. Teraz bude záležať na ich odhodlaní, spolupráci, vzájomnej podpore na ihrisku aj mimo neho, pracovitosti a túžbe vyhrávať," dodal pre klubovú webstránku.


Zdroj: SITA.sk - Haraslínov odchod zo Sparty nebol plánovaný, no v kontakte s Arabmi bol dlhší čas. Rosický chcel iný typ krídelníka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia Prestup Slovenskí futbalisti tabuľka výkony Výsledky
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