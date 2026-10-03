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03. októbra 2026
Moldavská vláda predvolala ruského veľvyslanca kvôli narušeniam vzdušného priestoru
Tagy: Kráľ Harald Moldavská prezidentka Moldavská vláda Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Vzdušný priestor
Išlo už o druhé predvolanie ruského diplomata za niekoľko dní v súvislosti s nárastom narušení vzdušného priestoru. Moldavsko predvolalo ruského veľvyslanca po tom, čo zaznamenalo najnovšie ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Išlo už o druhé predvolanie ruského diplomata za niekoľko dní v súvislosti s nárastom narušení vzdušného priestoru.
Moldavsko predvolalo ruského veľvyslanca po tom, čo zaznamenalo najnovšie narušenia svojho vzdušného priestoru raketami a dronmi pochádzajúcimi z vojny na susednej Ukrajine. Išlo už o druhé predvolanie ruského diplomata za niekoľko dní v súvislosti s nárastom narušení vzdušného priestoru.
Podľa úradov päť dronov a rakiet preniklo do moldavského vzdušného priestoru a explodovalo v blízkosti osád, pričom došlo k určitým škodám, no bez obetí na životoch. Ministerstvo zahraničných vecí Moldavska vyzvalo Moskvu, aby zabránila takýmto incidentom, uvádza sa vo vyhlásení. Proeurópska prezidentka Maia Sandu na sociálnej sieti X uviedla, že tieto incidenty ukazujú, že ruská vojna na Ukrajine dosahuje Moldavsko.
„Moskva ohrozuje životy po celej Európe a musí byť zastavená,“ dodala. Moldavská vláda uvádza, že tento rok došlo k desiatkam narušení vzdušného priestoru zo strany ruských a iránskych rakiet a dronov. Vzdušný priestor Moldavska musel byť opakovane uzavretý a úrady varovali, že tieto incidenty ohrozujú bezpečnosť letectva.
Minulý mesiac bol let lietadla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským z Kišiňova do Osla na pohreb nórskeho kráľa Haralda zdržaný kvôli narušeniu vzdušného priestoru, pričom Zelenskyj uviedol, že podobná situácia nastala aj na jeho ceste späť. Aj ďalšie európske krajiny pozdĺž východného krídla NATO zaznamenali nárast incidentov s dronmi. Hoci Moldavsko nie je členom vojenskej aliancie NATO, od začiatku ruskej plnohodnotnej invázie na Ukrajinu v roku 2022 podporuje Kyjev.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Moldavská vláda predvolala ruského veľvyslanca kvôli narušeniam vzdušného priestoru © SITA Všetky práva vyhradené.
Moldavsko predvolalo ruského veľvyslanca po tom, čo zaznamenalo najnovšie narušenia svojho vzdušného priestoru raketami a dronmi pochádzajúcimi z vojny na susednej Ukrajine. Išlo už o druhé predvolanie ruského diplomata za niekoľko dní v súvislosti s nárastom narušení vzdušného priestoru.
Podľa úradov päť dronov a rakiet preniklo do moldavského vzdušného priestoru a explodovalo v blízkosti osád, pričom došlo k určitým škodám, no bez obetí na životoch. Ministerstvo zahraničných vecí Moldavska vyzvalo Moskvu, aby zabránila takýmto incidentom, uvádza sa vo vyhlásení. Proeurópska prezidentka Maia Sandu na sociálnej sieti X uviedla, že tieto incidenty ukazujú, že ruská vojna na Ukrajine dosahuje Moldavsko.
I condemn Russia's attack on Ukraine this morning. Its war is dangerously reaching Moldova. 5 Russian air attack weapons, including Banderol missiles and drones, violated our airspace and exploded on our soil.
Moscow is putting lives at risk across Europe and must be stopped.
— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 3, 2026
„Moskva ohrozuje životy po celej Európe a musí byť zastavená,“ dodala. Moldavská vláda uvádza, že tento rok došlo k desiatkam narušení vzdušného priestoru zo strany ruských a iránskych rakiet a dronov. Vzdušný priestor Moldavska musel byť opakovane uzavretý a úrady varovali, že tieto incidenty ohrozujú bezpečnosť letectva.
Minulý mesiac bol let lietadla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským z Kišiňova do Osla na pohreb nórskeho kráľa Haralda zdržaný kvôli narušeniu vzdušného priestoru, pričom Zelenskyj uviedol, že podobná situácia nastala aj na jeho ceste späť. Aj ďalšie európske krajiny pozdĺž východného krídla NATO zaznamenali nárast incidentov s dronmi. Hoci Moldavsko nie je členom vojenskej aliancie NATO, od začiatku ruskej plnohodnotnej invázie na Ukrajinu v roku 2022 podporuje Kyjev.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Moldavská vláda predvolala ruského veľvyslanca kvôli narušeniam vzdušného priestoru © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kráľ Harald Moldavská prezidentka Moldavská vláda Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Vzdušný priestor
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