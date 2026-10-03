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03. októbra 2026

Moldavská vláda predvolala ruského veľvyslanca kvôli narušeniam vzdušného priestoru


Tagy: Kráľ Harald Moldavská prezidentka Moldavská vláda Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Vzdušný priestor

Išlo už o druhé predvolanie ruského diplomata za niekoľko dní v súvislosti s nárastom narušení vzdušného priestoru. Moldavsko predvolalo ruského veľvyslanca po tom, čo zaznamenalo najnovšie ...



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lithuania_moldova_61307 676x451 3.10.2026 (SITA.sk) - Išlo už o druhé predvolanie ruského diplomata za niekoľko dní v súvislosti s nárastom narušení vzdušného priestoru.


Moldavsko predvolalo ruského veľvyslanca po tom, čo zaznamenalo najnovšie narušenia svojho vzdušného priestoru raketami a dronmi pochádzajúcimi z vojny na susednej Ukrajine. Išlo už o druhé predvolanie ruského diplomata za niekoľko dní v súvislosti s nárastom narušení vzdušného priestoru.

Podľa úradov päť dronov a rakiet preniklo do moldavského vzdušného priestoru a explodovalo v blízkosti osád, pričom došlo k určitým škodám, no bez obetí na životoch. Ministerstvo zahraničných vecí Moldavska vyzvalo Moskvu, aby zabránila takýmto incidentom, uvádza sa vo vyhlásení. Proeurópska prezidentka Maia Sandu na sociálnej sieti X uviedla, že tieto incidenty ukazujú, že ruská vojna na Ukrajine dosahuje Moldavsko.



„Moskva ohrozuje životy po celej Európe a musí byť zastavená,“ dodala. Moldavská vláda uvádza, že tento rok došlo k desiatkam narušení vzdušného priestoru zo strany ruských a iránskych rakiet a dronov. Vzdušný priestor Moldavska musel byť opakovane uzavretý a úrady varovali, že tieto incidenty ohrozujú bezpečnosť letectva.

Minulý mesiac bol let lietadla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským z Kišiňova do Osla na pohreb nórskeho kráľa Haralda zdržaný kvôli narušeniu vzdušného priestoru, pričom Zelenskyj uviedol, že podobná situácia nastala aj na jeho ceste späť. Aj ďalšie európske krajiny pozdĺž východného krídla NATO zaznamenali nárast incidentov s dronmi. Hoci Moldavsko nie je členom vojenskej aliancie NATO, od začiatku ruskej plnohodnotnej invázie na Ukrajinu v roku 2022 podporuje Kyjev.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Moldavská vláda predvolala ruského veľvyslanca kvôli narušeniam vzdušného priestoru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kráľ Harald Moldavská prezidentka Moldavská vláda Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Vzdušný priestor
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