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04. októbra 2026

Strana lotyšského premiéra dosiahla historický výsledok, koaličných partnerov však bude musieť vymeniť


Tagy: Parlamentné voľby Zahraničie

Bezpečnosť zostáva kľúčovou témou v Lotyšsku, viac ako štyri roky po ruskej invázii na Ukrajinu. Centristická strana United List vedená premiérom Andrisom ...



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hungary_election_59167 676x451 4.10.2026 (SITA.sk) - Bezpečnosť zostáva kľúčovou témou v Lotyšsku, viac ako štyri roky po ruskej invázii na Ukrajinu.


Centristická strana United List vedená premiérom Andrisom Kulbergom vyhrala parlamentné voľby v Lotyšsku. Populistické strany, ktoré získali podporu rusky hovoriacej menšiny, mali tiež úspešný večer, pričom kampaň bola ovplyvnená obavami z Ruska, rastúcich životných nákladov a ďalších sociálnych otázok.

United List získala rekordný počet kresiel


United List získala 42 kresiel v 100-člennom parlamente, čo je bezprecedentný výsledok v histórii krajiny po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Počet hlasov pre stranu bol väčší, než Kulbergs očakával. Kulbergs, bývalý manažér v telekomunikáciách a automobilovom sektore, sa stal premiérom v máji na čele stredopravicovej koalície. Po voľbách bude musieť zmeniť koaličných partnerov, pretože jeden z jeho členov neprekročil päťpercentný volebný prah. Bezpečnosť zostáva kľúčovou témou v Lotyšsku, viac ako štyri roky po ruskej invázii na Ukrajinu.

Lotyšsko považuje Rusko za hlavnú hrozbu a výrazne zvýšilo obranné výdavky. Rastúce životné náklady, nízke mzdy, problémy v zdravotníctve a dlhodobý pokles populácie boli tiež dôležitými témami kampane. Väčšina strán, ktoré sa očakáva, že vstúpia do parlamentu, podporuje vysoké vojenské výdavky a pokračovanie pomoci Ukrajine. Pravicová populistická strana Sovereign Power sa však od týchto postojov dištancovala.

Populistické strany získali podporu rusky hovoriacej menšiny


Strana, ktorú kritici označujú za proruskú, sa zamerala na otázky životných nákladov a očakáva sa, že získa 15 kresiel a skončí na treťom mieste. Strana Latvia First, vedená konzervatívnym podnikateľom často prirovnávaným k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, skončila druhá a získala 17 kresiel.

Obe populistické strany profitovali zo zmien vo volebných vzorcoch rusky hovoriacej menšiny, ktorá tvorí tretinu populácie. Táto menšina dlhodobo podporovala stranu Harmony, ktorá bola kedysi najväčšou stranou v krajine. Harmony bola všeobecne považovaná za proruskú a jej podpora dramaticky klesla v posledných voľbách, ktoré sa konali krátko po ruskej plnohodnotnej invázii na Ukrajinu.


Zdroj: SITA.sk - Strana lotyšského premiéra dosiahla historický výsledok, koaličných partnerov však bude musieť vymeniť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby Zahraničie
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