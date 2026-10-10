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 24hod.sk    Šport

10. októbra 2026

Ruský hrdina Rangers mal smolu. Šesťorkinovi museli pomáhať z ľadu spoluhráči


Tagy: hokejový brankár NHL 2026/2027 Zranenie

New York Rangers prišiel o svoju brankársku jednotku z Ruska. Igor Šesťorkin vychytal pre New York Rangers tri víťazstvá z prvých štyroch zápasov novej sezóny NHL, ale v tom piatom nedopadol ...



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rangers_capitals_hockey__5_65 676x451 10.10.2026 (SITA.sk) - New York Rangers prišiel o svoju brankársku jednotku z Ruska.


Igor Šesťorkin vychytal pre New York Rangers tri víťazstvá z prvých štyroch zápasov novej sezóny NHL, ale v tom piatom nedopadol dobre.

Počas súboja proti Washingtonu na súperovom ľade v Capital One Arene (prehra 1:3) musel počas druhej tretiny predčasne opustiť dejisko s pomocou iných osôb pre zranenie v dolnej časti tela. Do hry sa už nevrátil.

Špičkový brankár


Tréner Rangers Mike Sullivan po zápase uviedol, že nemá nové informácie o stave Šesťorkina. "Samozrejme, je to znepokojujúce. Je to špičkový brankár a nikto nechce vidieť, ako sa niekto zraní, no on je pre nás nesmierne dôležitý hráč," uviedol Mike Sullivan, tréner NY Rangers, na webe NHL.


Ako sa to stalo?


Tridsaťročný brankár sa zrejme zranil na pravej nohe počas presilovej hry Washingtonu. Zdalo sa, že si zasekol pravú korčuľu o pravú žŕdku keď sa v rýchlosti snažil vrátiť do bránkoviska. Pri páde v bránkovisku sa mu následne pravá noha neprirodzene ohla pod telom.

Po tom, čo zostal ležať na ľade a ošetril ho hlavný zdravotník tímu Rangers Andy Hosler, mu s odchodom z ľadovej plochy pomohli obrancovia Sean Durzi a Marcus Pettersson. Pravú nohu pritom vôbec nezaťažoval. Pomoc potreboval aj pri presune chodbou do šatne.

Pilier defenzívy


"Rozhodne to nie je dobrý pocit, keď vidíte, ako sa zraní spoluhráč a najmä taký hráč, ktorý je pilier našej defenzívy,“ povedal obranca New Yorku Adam Fox. "Dúfame, že to s ním dopadne čo najlepšie," dodal.

Šesťorkin zlikvidoval 13 zo 14 striel, ktorým čelil, kým musel opustiť zápas. Nahradil ho Dylan Garand, ktorý si pripísal 11 zákrokov.

Mal úspešnosť 92,6%


V štyroch predchádzajúcich štartoch v tejto sezóne dosiahol Šesťorkin bilanciu 3-1-0 s priemerom 1,75 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 92,6 %. Okrem toho strelil svoj prvý gól v NHL pri víťazstve 5:1 nad tímom Tampa Bay Lightning 1. októbra.

"Už veľmi dlho je Igor kľúčovou súčasťou nášho tímu, Každý večer nám dáva šancu na víťazstvo, takže je ťažké vidieť, ako sa zranil," skonštatoval dlhoročný útočník NY Rangers Mika Zibanejad.


Zdroj: SITA.sk - Ruský hrdina Rangers mal smolu. Šesťorkinovi museli pomáhať z ľadu spoluhráči © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hokejový brankár NHL 2026/2027 Zranenie
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