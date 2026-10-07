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07. októbra 2026
Väčšina detských migrantov dorazila podľa OSN do Európy bez rodičov či opatrovníkov
Podiel maloletých bez sprievodu vzrástol z 51 na 67 percent, hoci celkový počet detských migrantov medziročne klesol. Väčšina detí, ktoré vlani dorazili do Európy po ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Podiel maloletých bez sprievodu vzrástol z 51 na 67 percent, hoci celkový počet detských migrantov medziročne klesol.
Z celkového počtu 31 100 detí, ktoré dorazili po mori alebo po súši do Bulharska, Cypru, Grécka, Talianska, Malty a Španielska, bolo viac ako 20-tisíc bez sprievodu.
Kým celkový počet detských migrantov oproti roku 2024 klesol o štvrtinu, podiel maloletých cestujúcich bez sprievodu vzrástol z 51 na 67 percent.
„Táto správa ukazuje, ako veľmi sú vystavené násiliu a vykorisťovaniu, keď sú bezpečné cesty obmedzené a musia sa spoliehať na prevádzačov,“ uviedla šéfka Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Amy Popeová. „Žiadne dieťa by nemalo týmto rizikám čeliť samo.“
Do Talianska dorazilo viac ako 12-tisíc maloletých bez sprievodu, najmä z Egypta, Eritrey, Bangladéša, Somálska a Sudánu.
Do Španielska prišlo viac ako 4 700 detí bez dospelého sprievodu, prevažne z Alžírska, Maroka, Mali a Senegalu.
Takmer polovica migrantov vo veku 15 až 24 rokov, ktorých IOM oslovila, uviedla, že počas cesty zažila fyzické násilie, najmä v Líbyi.
„Cesty sú nebezpečné,“ upozornila IOM a vyzvala členské štáty Európskej únie, aby pri každom rozhodnutí uprednostňovali najlepší záujem dieťaťa, zabezpečili rýchly prístup k službám a deti nikdy nezadržiavali z dôvodu ich migračného statusu.
Zdroj: SITA.sk - Väčšina detských migrantov dorazila podľa OSN do Európy bez rodičov či opatrovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Väčšina detí, ktoré vlani dorazili do Európy po migračných trasách, cestovala bez rodiča alebo opatrovníka, upozornili v stredu agentúry OSN pre deti, migráciu a utečencov.
Z celkového počtu 31 100 detí, ktoré dorazili po mori alebo po súši do Bulharska, Cypru, Grécka, Talianska, Malty a Španielska, bolo viac ako 20-tisíc bez sprievodu.
Maloletých je viac
Kým celkový počet detských migrantov oproti roku 2024 klesol o štvrtinu, podiel maloletých cestujúcich bez sprievodu vzrástol z 51 na 67 percent.
„Táto správa ukazuje, ako veľmi sú vystavené násiliu a vykorisťovaniu, keď sú bezpečné cesty obmedzené a musia sa spoliehať na prevádzačov,“ uviedla šéfka Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Amy Popeová. „Žiadne dieťa by nemalo týmto rizikám čeliť samo.“
Španielsko a Taliansko
Do Talianska dorazilo viac ako 12-tisíc maloletých bez sprievodu, najmä z Egypta, Eritrey, Bangladéša, Somálska a Sudánu.
Do Španielska prišlo viac ako 4 700 detí bez dospelého sprievodu, prevažne z Alžírska, Maroka, Mali a Senegalu.
Výzva pre Európu
Takmer polovica migrantov vo veku 15 až 24 rokov, ktorých IOM oslovila, uviedla, že počas cesty zažila fyzické násilie, najmä v Líbyi.
„Cesty sú nebezpečné,“ upozornila IOM a vyzvala členské štáty Európskej únie, aby pri každom rozhodnutí uprednostňovali najlepší záujem dieťaťa, zabezpečili rýchly prístup k službám a deti nikdy nezadržiavali z dôvodu ich migračného statusu.
Zdroj: SITA.sk - Väčšina detských migrantov dorazila podľa OSN do Európy bez rodičov či opatrovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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