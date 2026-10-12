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12. októbra 2026
Svadba cez telefón, na druhý deň poprava. Teraz iránsky režim zatkol aj právnika mladomanželov
Tagy: Ľudské práva represie v Iráne
Dvadsaťpäťročného Alirezu Sepahiho popravili 5. októbra za účasť na protivládnych protestoch. Jeho manželka zostáva vo väzení a právnika, ktorý ju obhajoval, zadržali priamo na súde. Iránske ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťpäťročného Alirezu Sepahiho popravili 5. októbra za účasť na protivládnych protestoch. Jeho manželka zostáva vo väzení a právnika, ktorý ju obhajoval, zadržali priamo na súde.
Iránske bezpečnostné zložky zatkli advokáta, ktorý pomohol zorganizovať svadbu dvoch mladých väzňov deň pred popravou ženícha. Dvadsaťpäťročný Alireza Sepahi sa so svojou 22-ročnou snúbenicou Mahšád Kašáníovou zosobášil cez telefón, keďže obaja boli väznení v oddelených zariadeniach. Advokáta Amirsalara Davoudiho teraz podľa ľudskoprávnych organizácií zadržali počas súdneho pojednávania, na ktorom obhajoval mladú ženu.
Sepahiho a Kašáníovú iránske úrady zatkli v súvislosti s ich účasťou na januárových protivládnych protestoch, ktoré otriasli islamskou republikou. Oboch držali v oddelených väzniciach v meste Isfahán v strednom Iráne. Ich svadba sa uskutočnila 4. októbra, v predvečer Sepahiho popravy. Obrad sprostredkoval telefonicky ich právnik a zúčastnili sa na ňom aj otcovia oboch snúbencov.
Sepahiho popravili 5. októbra. Jeho manželka si naďalej odpykáva päťročný trest odňatia slobody. Advokáta Davoudiho zatkli v nedeľu 11. októbra príslušníci bezpečnostných zložiek v civile, keď sa dostavil na pojednávanie na Revolučnom súde v Isfaháne. Na súde mal obhajovať Kašáníovú. O jeho zadržaní informovala iránska organizácia monitorujúca právne záležitosti Dadban.
„Trestné stíhanie advokátov - najmä tých, ktorí sa zaoberajú politickými, bezpečnostnými a ľudskoprávnymi prípadmi - sa v posledných rokoch stalo pretrvávajúcim vzorcom,“ uviedla organizácia. Zatknutie potvrdila aj americká organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA). Podľa jej informácií nie je známe, kde sa Davoudi momentálne nachádza.
Davoudi patrí medzi známych iránskych advokátov, ktorí sa venujú politicky citlivým prípadom. V minulosti ho už viackrát zatkli. Po januárových protestoch prevzal obhajobu viacerých zadržaných demonštrantov. Medzi jeho klientky patria aj 21-ročné dvojčatá Taraneh a Romina Rahimiové, odsúdené v súvislosti s udalosťami počas protestov v Isfaháne. Jedna zo sestier dostala trest smrti, druhú odsúdili na 36 rokov väzenia.
Ich bratranec Masoud Nourmohammadi, ktorý žije v Spojených štátoch, uviedol, že Davoudi sa ujal viacerých prípadov protestujúcich bez nároku na odmenu. „Počas tohto obdobia som u Amirsalara nevidel nič iné než česť a lásku k Iránu,“ povedal Nourmohammadi.
Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že iránske úrady v posledných mesiacoch popravili už 34 ľudí v súvislosti s januárovými protestmi. Podľa aktivistov sa tak režim snaží zastrašiť spoločnosť a zabrániť ďalším demonštráciám. Zatknutie Davoudiho vyvoláva ďalšie obavy o postavenie obhajcov ľudí stíhaných za účasť na protestoch. Iránske úrady zatiaľ podľa dostupných informácií nevysvetlili dôvody jeho zadržania ani neoznámili, kde sa nachádza.
Zdroj: SITA.sk - Svadba cez telefón, na druhý deň poprava. Teraz iránsky režim zatkol aj právnika mladomanželov © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránske bezpečnostné zložky zatkli advokáta, ktorý pomohol zorganizovať svadbu dvoch mladých väzňov deň pred popravou ženícha. Dvadsaťpäťročný Alireza Sepahi sa so svojou 22-ročnou snúbenicou Mahšád Kašáníovou zosobášil cez telefón, keďže obaja boli väznení v oddelených zariadeniach. Advokáta Amirsalara Davoudiho teraz podľa ľudskoprávnych organizácií zadržali počas súdneho pojednávania, na ktorom obhajoval mladú ženu.
Sepahiho a Kašáníovú iránske úrady zatkli v súvislosti s ich účasťou na januárových protivládnych protestoch, ktoré otriasli islamskou republikou. Oboch držali v oddelených väzniciach v meste Isfahán v strednom Iráne. Ich svadba sa uskutočnila 4. októbra, v predvečer Sepahiho popravy. Obrad sprostredkoval telefonicky ich právnik a zúčastnili sa na ňom aj otcovia oboch snúbencov.
Sepahiho popravili 5. októbra. Jeho manželka si naďalej odpykáva päťročný trest odňatia slobody. Advokáta Davoudiho zatkli v nedeľu 11. októbra príslušníci bezpečnostných zložiek v civile, keď sa dostavil na pojednávanie na Revolučnom súde v Isfaháne. Na súde mal obhajovať Kašáníovú. O jeho zadržaní informovala iránska organizácia monitorujúca právne záležitosti Dadban.
„Trestné stíhanie advokátov - najmä tých, ktorí sa zaoberajú politickými, bezpečnostnými a ľudskoprávnymi prípadmi - sa v posledných rokoch stalo pretrvávajúcim vzorcom,“ uviedla organizácia. Zatknutie potvrdila aj americká organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA). Podľa jej informácií nie je známe, kde sa Davoudi momentálne nachádza.
Davoudi patrí medzi známych iránskych advokátov, ktorí sa venujú politicky citlivým prípadom. V minulosti ho už viackrát zatkli. Po januárových protestoch prevzal obhajobu viacerých zadržaných demonštrantov. Medzi jeho klientky patria aj 21-ročné dvojčatá Taraneh a Romina Rahimiové, odsúdené v súvislosti s udalosťami počas protestov v Isfaháne. Jedna zo sestier dostala trest smrti, druhú odsúdili na 36 rokov väzenia.
Ich bratranec Masoud Nourmohammadi, ktorý žije v Spojených štátoch, uviedol, že Davoudi sa ujal viacerých prípadov protestujúcich bez nároku na odmenu. „Počas tohto obdobia som u Amirsalara nevidel nič iné než česť a lásku k Iránu,“ povedal Nourmohammadi.
Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že iránske úrady v posledných mesiacoch popravili už 34 ľudí v súvislosti s januárovými protestmi. Podľa aktivistov sa tak režim snaží zastrašiť spoločnosť a zabrániť ďalším demonštráciám. Zatknutie Davoudiho vyvoláva ďalšie obavy o postavenie obhajcov ľudí stíhaných za účasť na protestoch. Iránske úrady zatiaľ podľa dostupných informácií nevysvetlili dôvody jeho zadržania ani neoznámili, kde sa nachádza.
Zdroj: SITA.sk - Svadba cez telefón, na druhý deň poprava. Teraz iránsky režim zatkol aj právnika mladomanželov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ľudské práva represie v Iráne
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