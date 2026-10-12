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12. októbra 2026
Kybernetický útok vyradil chladenie v desiatkach francúzskych supermarketov
Hakeri na diaľku spustili rozmrazovanie chladiacich systémov, obchody musia likvidovať čerstvé a mrazené potraviny. Rozsiahly kybernetický útok zasiahol vo
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12.10.2026 (SITA.sk) - Hakeri na diaľku spustili rozmrazovanie chladiacich systémov, obchody musia likvidovať čerstvé a mrazené potraviny.
Intermarché uviedol, že postihnuté predajne budú musieť „vyhodiť všetky čerstvé a mrazené produkty“. Výšku škôd zatiaľ nevyčíslil a upozornil, že niektoré poistky nemusia podobný incident pokrývať.
„Útok na zariadenia nevyhnutné na uchovávanie čerstvých potravín a zásobovanie Francúzov potravinami je mimoriadne vážny a bezprecedentný. Je to neprijateľné,“ vyhlásil generálny riaditeľ Coopérative U Dominique Schelcher. Podľa neho útok zasiahol chladiace systémy už v noci na nedeľu.
Parížska prokuratúra otvorila vyšetrovanie „rozsiahleho kybernetického útoku postihujúceho chladničky viacerých veľkých potravinových reťazcov vo Francúzsku“. Vyšetrovatelia chcú určiť rozsah škôd, straty potravín a súvislosť s hlásenými požiarmi.
Televízia BFM TV informovala, že zasiahnutý bol aj najväčší francúzsky reťazec E. Leclerc, kde mali útočníci na diaľku meniť teplotu chladiacich zariadení.
Spoločnosť to zatiaľ nepotvrdila. Podľa ďalších médií mohli byť zasiahnuté aj predajne Carrefour Market a Monoprix.
Incident prichádza v čase rastúcich obáv z kybernetických a hybridných útokov na európsku kritickú infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Kybernetický útok vyradil chladenie v desiatkach francúzskych supermarketov © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahly kybernetický útok zasiahol vo Francúzsku stovky supermarketov a narušil ich chladiace systémy, čo spôsobilo rozmrazovanie potravín a podľa prokuratúry v niektorých prípadoch aj požiare.
Zasiahnutých bolo približne 150 až 200 predajní siete Intermarché a takmer 100 obchodov Coopérative U.
Veľké straty
Intermarché uviedol, že postihnuté predajne budú musieť „vyhodiť všetky čerstvé a mrazené produkty“. Výšku škôd zatiaľ nevyčíslil a upozornil, že niektoré poistky nemusia podobný incident pokrývať.
„Útok na zariadenia nevyhnutné na uchovávanie čerstvých potravín a zásobovanie Francúzov potravinami je mimoriadne vážny a bezprecedentný. Je to neprijateľné,“ vyhlásil generálny riaditeľ Coopérative U Dominique Schelcher. Podľa neho útok zasiahol chladiace systémy už v noci na nedeľu.
Aj najväčší reťazec
Parížska prokuratúra otvorila vyšetrovanie „rozsiahleho kybernetického útoku postihujúceho chladničky viacerých veľkých potravinových reťazcov vo Francúzsku“. Vyšetrovatelia chcú určiť rozsah škôd, straty potravín a súvislosť s hlásenými požiarmi.
Televízia BFM TV informovala, že zasiahnutý bol aj najväčší francúzsky reťazec E. Leclerc, kde mali útočníci na diaľku meniť teplotu chladiacich zariadení.
Spoločnosť to zatiaľ nepotvrdila. Podľa ďalších médií mohli byť zasiahnuté aj predajne Carrefour Market a Monoprix.
Incident prichádza v čase rastúcich obáv z kybernetických a hybridných útokov na európsku kritickú infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Kybernetický útok vyradil chladenie v desiatkach francúzskych supermarketov © SITA Všetky práva vyhradené.
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