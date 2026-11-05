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Pokračovanie biznisu v Rusku sa nevypláca. Kremeľ zoštátnil aktíva spoločnosti Japan Tobacco International

Ide o najnovší krok Moskvy voči zahraničným spoločnostiam pôsobiacim v Rusku, ktorý úrady zdôvodňujú ako odvetu za medzinárodné sankcie zavedené po invázii na Ukrajinu. Kremeľ vo štvrtok nariadil ...

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5.11.2026 (SITA.sk) - Ide o najnovší krok Moskvy voči zahraničným spoločnostiam pôsobiacim v Rusku, ktorý úrady zdôvodňujú ako odvetu za medzinárodné sankcie zavedené po invázii na Ukrajinu.

Kremeľ vo štvrtok nariadil prevzatie ruských aktív spoločnosti Japan Tobacco International (JTI) do takzvanej dočasnej správy štátu na základe prezidentského dekrétu Vladimira Putina, ktorým prechádza kontrola nad ruskými aktivitami spoločnosti so sídlom v Ženeve na ruskú firmu Industrial Assets.

Polená pod nohy


Ide o najnovší krok Moskvy voči zahraničným spoločnostiam pôsobiacim v Rusku, ktorý úrady zdôvodňujú ako odvetu za medzinárodné sankcie zavedené po invázii na Ukrajinu. V posledných mesiacoch podobným spôsobom prišli o kontrolu nad svojimi ruskými aktívami viaceré európske firmy vrátane švajčiarskej potravinárskej skupiny Nestlé a francúzskeho maloobchodného reťazca Auchan.

Po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu z krajiny odišli stovky zahraničných spoločností, no mnohé sa rozhodli zotrvať.

Moskva zároveň zaviedla prísne finančné obmedzenia pre firmy z takzvaných nepriateľských krajín, medzi ktoré patria štáty podporujúce sankcie proti Rusku. Opatrenia zahŕňajú obmedzenia výplaty dividend či vysoké dane pri predaji aktív, čo výrazne sťažuje odchod zahraničných investorov z ruského trhu.

Rastúce napätie


Japonsko, ktoré vedie od konca 2. svetovej vojny vedie s Ruskom spor o Kurilské ostrovy v Tichom oceáne, sa pripojilo k časti medzinárodných protiruských sankcií.

Napätie medzi oboma krajinami sa opäť zvýšilo minulý mesiac, keď ruská tajná služba FSB zadržala japonského novinára pre podozrenia zo „špionážnej činnosti na území Ruska“. Ruské ministerstvo zahraničných vecí následne obvinilo Tokio zo systematického využívania novinárov na spravodajské operácie.


Zdroj: SITA.sk - Pokračovanie biznisu v Rusku sa nevypláca. Kremeľ zoštátnil aktíva spoločnosti Japan Tobacco International © SITA Všetky práva vyhradené.

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