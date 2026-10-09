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09. októbra 2026

Šimečka ocenil, že kandidát blízky KDH sa v Banskej Bystrici vzdal kandidatúry v prospech Javorčíkovej


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku

Predseda Demokratov Jaroslav Naď vyzval opozičné strany, aby v zostávajúcom čase pred voľbami hľadali kompromisy aj v ďalších mestách. Kandidát blízky



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simecka2 9.10.2026 (SITA.sk) - Predseda Demokratov Jaroslav Naď vyzval opozičné strany, aby v zostávajúcom čase pred voľbami hľadali kompromisy aj v ďalších mestách.


Kandidát blízky KDH sa v Banskej Bystrici vzdal kandidatúry na primátora v prospech spoločnej kandidátky opozície Diany Javorčíkovej.

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka tento krok ocenil a označil ho za príklad spolupráce, ktorá môže pred komunálnymi voľbami pomôcť presadiť zmenu v mestách a obciach. „Práve Javorčíková má po rokoch primátora blízkeho koalícii skutočnú šancu priniesť zmenu,“ uviedol Šimečka. Podobné dohody podľa neho vznikli aj v Spišskej Novej Vsi a Trnave.

Šimečka ocenil, že kandidáti dokážu uprednostniť spoločný záujem pred vlastnými ambíciami. Verí, že dohody medzi opozičnými stranami budú inšpiráciou aj pre ďalšie mestá. Spoluprácu označil za výsledok rokovaní PS s Demokratmi.

„Voliči pôjdu k urnám komunálnych volieb v tieni rozkladu štátu. O to viac potrebujú cítiť nádej, že sa z tohto marazmu dokážeme dostať cez novú energiu a chuť prinášať skutočné výsledky pre mestá, obce a kraje,” zdôraznil.

Predseda Demokratov Jaroslav Naď vyzval opozičné strany, aby v zostávajúcom čase pred voľbami hľadali kompromisy aj v ďalších mestách. Ako príklady uviedol Prešov, Kežmarok, Bardejov, Rimavskú Sobotu a Skalicu. „My, Demokrati, sme vždy pripravení rozprávať sa a nájsť schodnú cestu. Očakávajú to od nás všetci voliči opozičného spektra,“ dodal Naď.


Zdroj: SITA.sk - Šimečka ocenil, že kandidát blízky KDH sa v Banskej Bystrici vzdal kandidatúry v prospech Javorčíkovej © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku
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