|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 9.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2026
Šimečka ocenil, že kandidát blízky KDH sa v Banskej Bystrici vzdal kandidatúry v prospech Javorčíkovej
Predseda Demokratov Jaroslav Naď vyzval opozičné strany, aby v zostávajúcom čase pred voľbami hľadali kompromisy aj v ďalších mestách. Kandidát blízky
Zdieľať
9.10.2026 (SITA.sk) - Predseda Demokratov Jaroslav Naď vyzval opozičné strany, aby v zostávajúcom čase pred voľbami hľadali kompromisy aj v ďalších mestách.
Kandidát blízky KDH sa v Banskej Bystrici vzdal kandidatúry na primátora v prospech spoločnej kandidátky opozície Diany Javorčíkovej.
Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka tento krok ocenil a označil ho za príklad spolupráce, ktorá môže pred komunálnymi voľbami pomôcť presadiť zmenu v mestách a obciach. „Práve Javorčíková má po rokoch primátora blízkeho koalícii skutočnú šancu priniesť zmenu,“ uviedol Šimečka. Podobné dohody podľa neho vznikli aj v Spišskej Novej Vsi a Trnave.
Šimečka ocenil, že kandidáti dokážu uprednostniť spoločný záujem pred vlastnými ambíciami. Verí, že dohody medzi opozičnými stranami budú inšpiráciou aj pre ďalšie mestá. Spoluprácu označil za výsledok rokovaní PS s Demokratmi.
„Voliči pôjdu k urnám komunálnych volieb v tieni rozkladu štátu. O to viac potrebujú cítiť nádej, že sa z tohto marazmu dokážeme dostať cez novú energiu a chuť prinášať skutočné výsledky pre mestá, obce a kraje,” zdôraznil.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď vyzval opozičné strany, aby v zostávajúcom čase pred voľbami hľadali kompromisy aj v ďalších mestách. Ako príklady uviedol Prešov, Kežmarok, Bardejov, Rimavskú Sobotu a Skalicu. „My, Demokrati, sme vždy pripravení rozprávať sa a nájsť schodnú cestu. Očakávajú to od nás všetci voliči opozičného spektra,“ dodal Naď.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka ocenil, že kandidát blízky KDH sa v Banskej Bystrici vzdal kandidatúry v prospech Javorčíkovej © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidát blízky KDH sa v Banskej Bystrici vzdal kandidatúry na primátora v prospech spoločnej kandidátky opozície Diany Javorčíkovej.
Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka tento krok ocenil a označil ho za príklad spolupráce, ktorá môže pred komunálnymi voľbami pomôcť presadiť zmenu v mestách a obciach. „Práve Javorčíková má po rokoch primátora blízkeho koalícii skutočnú šancu priniesť zmenu,“ uviedol Šimečka. Podobné dohody podľa neho vznikli aj v Spišskej Novej Vsi a Trnave.
Šimečka ocenil, že kandidáti dokážu uprednostniť spoločný záujem pred vlastnými ambíciami. Verí, že dohody medzi opozičnými stranami budú inšpiráciou aj pre ďalšie mestá. Spoluprácu označil za výsledok rokovaní PS s Demokratmi.
„Voliči pôjdu k urnám komunálnych volieb v tieni rozkladu štátu. O to viac potrebujú cítiť nádej, že sa z tohto marazmu dokážeme dostať cez novú energiu a chuť prinášať skutočné výsledky pre mestá, obce a kraje,” zdôraznil.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď vyzval opozičné strany, aby v zostávajúcom čase pred voľbami hľadali kompromisy aj v ďalších mestách. Ako príklady uviedol Prešov, Kežmarok, Bardejov, Rimavskú Sobotu a Skalicu. „My, Demokrati, sme vždy pripravení rozprávať sa a nájsť schodnú cestu. Očakávajú to od nás všetci voliči opozičného spektra,“ dodal Naď.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka ocenil, že kandidát blízky KDH sa v Banskej Bystrici vzdal kandidatúry v prospech Javorčíkovej © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Po kozmetičke skončil v dozornej rade Energetiky Slovensko aj roľník, vo výhľade je ďalšia sporná nominácia
Po kozmetičke skončil v dozornej rade Energetiky Slovensko aj roľník, vo výhľade je ďalšia sporná nominácia