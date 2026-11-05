V trenčianskom hoteli sa pobili dvaja ukrajinskí vojaci, jeden útok nožom neprežil
Malo ísť o členov ukrajinského leteckého útvaru, ktorí sú na Slovensku na školení. V Trenčíne sa podľa medializovaných informácií pobili dvaja
5.11.2026 (SITA.sk) - Malo ísť o členov ukrajinského leteckého útvaru, ktorí sú na Slovensku na školení.
V Trenčíne sa podľa medializovaných informácií pobili dvaja ukrajinský vojaci. Jeden z nich neprežil. Podľa týždenníka Plus 7 dní došlo k tejto tragédii v jednom z trenčianskych hotelov a malo ísť o členov ukrajinského leteckého útvaru, ktorí sú na Slovensku na školení. Tragédia sa stala v čase, keď v Trenčíne prebieha samit prezidentov Vyšehradskej štvorky.
Incident sa podľa portálu Plus 7 dní udial tak, že jeden z mužov napadol svojho kolegu nožom a vážne ho zranil. Na miesto smerovala posádka rýchlej zdravotnej pomoci, no aj napriek snahe záchranárov sa 53-ročného vojaka nepodarilo zachrániť. Vážnym zraneniam podľahol počas prevozu do nemocnice.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková priblížila, že oznámenie o násilnej trestnej činnosti v jednom z ubytovacích zariadení v Trenčíne prijala polícia krátko po polnoci. Policajné hliadky okamžite smerovali na miesto. Policajti na mieste zadržali podozrivého muža a vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Trenčíne.
„V súčasnosti prebiehajú potrebné procesné úkony s cieľom náležitého objasnenia skutku. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - V trenčianskom hoteli sa pobili dvaja ukrajinskí vojaci, jeden útok nožom neprežil © SITA Všetky práva vyhradené.
V Trenčíne sa podľa medializovaných informácií pobili dvaja ukrajinský vojaci. Jeden z nich neprežil. Podľa týždenníka Plus 7 dní došlo k tejto tragédii v jednom z trenčianskych hotelov a malo ísť o členov ukrajinského leteckého útvaru, ktorí sú na Slovensku na školení. Tragédia sa stala v čase, keď v Trenčíne prebieha samit prezidentov Vyšehradskej štvorky.
Incident sa podľa portálu Plus 7 dní udial tak, že jeden z mužov napadol svojho kolegu nožom a vážne ho zranil. Na miesto smerovala posádka rýchlej zdravotnej pomoci, no aj napriek snahe záchranárov sa 53-ročného vojaka nepodarilo zachrániť. Vážnym zraneniam podľahol počas prevozu do nemocnice.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková priblížila, že oznámenie o násilnej trestnej činnosti v jednom z ubytovacích zariadení v Trenčíne prijala polícia krátko po polnoci. Policajné hliadky okamžite smerovali na miesto. Policajti na mieste zadržali podozrivého muža a vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Trenčíne.
„V súčasnosti prebiehajú potrebné procesné úkony s cieľom náležitého objasnenia skutku. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - V trenčianskom hoteli sa pobili dvaja ukrajinskí vojaci, jeden útok nožom neprežil © SITA Všetky práva vyhradené.
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