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09. októbra 2026
Trumpova administratíva oznámila vytvorenie výskumného centra na preukázanie škodlivosti vakcín
Oznámenie prichádza počas najväčšej epidémie osýpok v USA za posledných 35 rokov, ktorá vypukla medzi nezaočkovaným obyvateľstvom. Americký minister ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Oznámenie prichádza počas najväčšej epidémie osýpok v USA za posledných 35 rokov, ktorá vypukla medzi nezaočkovaným obyvateľstvom.
Americký minister zdravotníctva Robert Kennedy Jr. vo štvrtok oznámil sériu iniciatív zameraných na výskum zriedkavých nežiaducich účinkov vakcín vrátane vytvorenia nového výskumného centra na ich monitorovanie a vyhodnocovanie.
„Musíme počúvať pacientov a rodiny, ktoré hlásia poškodenia spôsobené vakcínami, a nie ich odmietať alebo zľahčovať ich obavy,“ uviedol Kennedy vo vyhlásení.
Pre svoje snahy o zmeny v americkej vakcinačnej politike čelí medicínsky nevzdelaný Kennedy, ktorý je dlhodobým kritikom očkovania, kritike Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aj odborníkov. Podľa WHO očkovanie každoročne zabraňuje až piatim miliónom úmrtí spôsobených chorobami, ako sú záškrt, tetanus, chrípka či osýpky.
Epidemiológ Michael Osterholm pre americkú rozhlasovú stanicu NPR upozornil, že otázkou nie je, či treba bezpečnosť vakcín skúmať. „Samozrejme, že áno. Už dnes však máme zavedené systémy, ktoré neustále monitorujú, či sa v súvislosti s očkovaním nevyskytujú nežiaduce udalosti,“ povedal.
Kennedy tvrdí, že nové iniciatívy pomôžu vytvoriť zdravotný systém založený na dôkazoch a poznatkoch získaných výskumom. Podľa neho to prispeje k zvýšeniu dôvery verejnosti v zdravotnícke inštitúcie.
Oznámenie prichádza v období výrazných rozpočtových škrtov na federálnom ministerstve zdravotníctva a zároveň počas najväčšej epidémie osýpok v USA za posledných 35 rokov, ktorá vypukla medzi nezaočkovaným obyvateľstvom. Úrady v Pensylvánii len tento rok evidujú päť úmrtí súvisiacich s týmto ochorením.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova administratíva oznámila vytvorenie výskumného centra na preukázanie škodlivosti vakcín © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký minister zdravotníctva Robert Kennedy Jr. vo štvrtok oznámil sériu iniciatív zameraných na výskum zriedkavých nežiaducich účinkov vakcín vrátane vytvorenia nového výskumného centra na ich monitorovanie a vyhodnocovanie.
„Musíme počúvať pacientov a rodiny, ktoré hlásia poškodenia spôsobené vakcínami, a nie ich odmietať alebo zľahčovať ich obavy,“ uviedol Kennedy vo vyhlásení.
Medicínsky ignorant
Pre svoje snahy o zmeny v americkej vakcinačnej politike čelí medicínsky nevzdelaný Kennedy, ktorý je dlhodobým kritikom očkovania, kritike Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aj odborníkov. Podľa WHO očkovanie každoročne zabraňuje až piatim miliónom úmrtí spôsobených chorobami, ako sú záškrt, tetanus, chrípka či osýpky.
Epidemiológ Michael Osterholm pre americkú rozhlasovú stanicu NPR upozornil, že otázkou nie je, či treba bezpečnosť vakcín skúmať. „Samozrejme, že áno. Už dnes však máme zavedené systémy, ktoré neustále monitorujú, či sa v súvislosti s očkovaním nevyskytujú nežiaduce udalosti,“ povedal.
Epidémia osýpok
Kennedy tvrdí, že nové iniciatívy pomôžu vytvoriť zdravotný systém založený na dôkazoch a poznatkoch získaných výskumom. Podľa neho to prispeje k zvýšeniu dôvery verejnosti v zdravotnícke inštitúcie.
Oznámenie prichádza v období výrazných rozpočtových škrtov na federálnom ministerstve zdravotníctva a zároveň počas najväčšej epidémie osýpok v USA za posledných 35 rokov, ktorá vypukla medzi nezaočkovaným obyvateľstvom. Úrady v Pensylvánii len tento rok evidujú päť úmrtí súvisiacich s týmto ochorením.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova administratíva oznámila vytvorenie výskumného centra na preukázanie škodlivosti vakcín © SITA Všetky práva vyhradené.
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