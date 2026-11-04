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Streľba z okna bytovky v Bratislave má dohru. Polícia začala trestné stíhanie

Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom. Policajti v Bratislave v utorok popoludní zasahovali proti mužovi, ktorý

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4.11.2026 (SITA.sk) - Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom.

Policajti v Bratislave v utorok popoludní zasahovali proti mužovi, ktorý strieľal z okna bytovky. Ako uviedla bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, incident sa odohral v byte na 13. poschodí bytového komplexu na Tomášikovej ulici. Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom.

"Podľa doposiaľ zistených skutočností sa mal muž približne o 15:00 postaviť k otvorenému oknu bytu, pričom v ruke držal predmet pripomínajúci krátku strelnú zbraň. Z nej mal najmenej päťkrát vystreliť smerom do vnútrobloku, zároveň mal vykrikovať rôzne vyhrážky," uviedla polícia. Situácia si vyžiadala nasadenie vyjednávacieho tímu, ako aj okamžitý zásah Pohotovostného policajného útvaru z Bratislavy.

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Policajti nakoniec zadržali dvoch mužov vo veku 26 a 29 rokov – občanov Slovenskej republiky. "Na mieste zasahovali aj ostatné útvary policajného zboru, a to hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky, hliadky poriadkovej služby obvodných oddelení Policajného zboru, ako aj psovodi služby policajnej kynológie," dodala polícia.

Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. S oboma zadržanými mužmi sú v súčasnosti vykonávané potrebné procesné úkony. "Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania," doplnila polícia.


Zdroj: SITA.sk - Streľba z okna bytovky v Bratislave má dohru. Polícia začala trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.

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