Streľba z okna bytovky v Bratislave má dohru. Polícia začala trestné stíhanie
Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom. Policajti v Bratislave v utorok popoludní zasahovali proti mužovi, ktorý
4.11.2026 (SITA.sk) - Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom.
Policajti v Bratislave v utorok popoludní zasahovali proti mužovi, ktorý strieľal z okna bytovky. Ako uviedla bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, incident sa odohral v byte na 13. poschodí bytového komplexu na Tomášikovej ulici. Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom.
"Podľa doposiaľ zistených skutočností sa mal muž približne o 15:00 postaviť k otvorenému oknu bytu, pričom v ruke držal predmet pripomínajúci krátku strelnú zbraň. Z nej mal najmenej päťkrát vystreliť smerom do vnútrobloku, zároveň mal vykrikovať rôzne vyhrážky," uviedla polícia. Situácia si vyžiadala nasadenie vyjednávacieho tímu, ako aj okamžitý zásah Pohotovostného policajného útvaru z Bratislavy.
Policajti nakoniec zadržali dvoch mužov vo veku 26 a 29 rokov – občanov Slovenskej republiky. "Na mieste zasahovali aj ostatné útvary policajného zboru, a to hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky, hliadky poriadkovej služby obvodných oddelení Policajného zboru, ako aj psovodi služby policajnej kynológie," dodala polícia.
Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. S oboma zadržanými mužmi sú v súčasnosti vykonávané potrebné procesné úkony. "Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania," doplnila polícia.
Zdroj: SITA.sk - Streľba z okna bytovky v Bratislave má dohru. Polícia začala trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti v Bratislave v utorok popoludní zasahovali proti mužovi, ktorý strieľal z okna bytovky. Ako uviedla bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, incident sa odohral v byte na 13. poschodí bytového komplexu na Tomášikovej ulici. Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom.
"Podľa doposiaľ zistených skutočností sa mal muž približne o 15:00 postaviť k otvorenému oknu bytu, pričom v ruke držal predmet pripomínajúci krátku strelnú zbraň. Z nej mal najmenej päťkrát vystreliť smerom do vnútrobloku, zároveň mal vykrikovať rôzne vyhrážky," uviedla polícia. Situácia si vyžiadala nasadenie vyjednávacieho tímu, ako aj okamžitý zásah Pohotovostného policajného útvaru z Bratislavy.
Policajti nakoniec zadržali dvoch mužov vo veku 26 a 29 rokov – občanov Slovenskej republiky. "Na mieste zasahovali aj ostatné útvary policajného zboru, a to hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky, hliadky poriadkovej služby obvodných oddelení Policajného zboru, ako aj psovodi služby policajnej kynológie," dodala polícia.
Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. S oboma zadržanými mužmi sú v súčasnosti vykonávané potrebné procesné úkony. "Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania," doplnila polícia.
Zdroj: SITA.sk - Streľba z okna bytovky v Bratislave má dohru. Polícia začala trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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