Kyberútok na francúzsku banku, podľa médií škoda dosahuje 118 miliónov eur
Banka potvrdila podvodné transakcie, ich celkovú hodnotu však nezverejnila. Klientov ubezpečuje, že nebudú znášať finančné následky útoku. Francúzska regionálna banka
4.11.2026 (SITA.sk) - Banka potvrdila podvodné transakcie, ich celkovú hodnotu však nezverejnila. Klientov ubezpečuje, že nebudú znášať finančné následky útoku.
Francúzska regionálna banka Crédit Mutuel Arkéa sa stala terčom kybernetického útoku, ktorý umožnil uskutočnenie podvodných finančných transakcií. Podľa medializovaných informácií mohli podvodné transakcie dosiahnuť hodnotu 118 miliónov eur, čo predstavuje približne 133 miliónov dolárov. Banka v stredu incident potvrdila, no výšku prípadnej škody neuviedla. Zároveň oznámila, že situáciu má pod kontrolou a jej klienti nebudú znášať žiadne finančné následky.
„Naše tímy sa zmobilizovali okamžite po odhalení útoku a ako preventívne opatrenie sa rozhodli dočasne pozastaviť určité transakcie, aby zabezpečili operácie a zabránili akejkoľvek ďalšej podvodnej činnosti,“ uviedla banka. Dodala, že pozastavené operácie obnoví po dokončení záverečných kontrol a bezpečnostných opatrení. Podrobnosti o spôsobe vykonania útoku ani o možných páchateľoch nezverejnila.
Informáciu o údajnej škode ako prvý zverejnil nezávislý vyšetrovateľ vystupujúci pod prezývkou ZachXBT, ktorý sa špecializuje na sledovanie finančných tokov v blockchainových sieťach. Podľa jeho zistení mali byť odcudzené prostriedky presúvané cez viacero účtov na kryptomenových burzách. Banka však sumu 118 miliónov eur oficiálne nepotvrdila.
Crédit Mutuel Arkéa pôsobí predovšetkým na západe Francúzska a patrí do širšej bankovej skupiny Crédit Mutuel. Incident prichádza v období zvýšenej ostražitosti európskych spoločností po sérii podozrivých kybernetických útokov na chladiace a mraziace zariadenia v supermarketoch, ktoré v ostatných dňoch narušili ich prevádzku.
Zdroj: SITA.sk - Kyberútok na francúzsku banku, podľa médií škoda dosahuje 118 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska regionálna banka Crédit Mutuel Arkéa sa stala terčom kybernetického útoku, ktorý umožnil uskutočnenie podvodných finančných transakcií. Podľa medializovaných informácií mohli podvodné transakcie dosiahnuť hodnotu 118 miliónov eur, čo predstavuje približne 133 miliónov dolárov. Banka v stredu incident potvrdila, no výšku prípadnej škody neuviedla. Zároveň oznámila, že situáciu má pod kontrolou a jej klienti nebudú znášať žiadne finančné následky.
„Naše tímy sa zmobilizovali okamžite po odhalení útoku a ako preventívne opatrenie sa rozhodli dočasne pozastaviť určité transakcie, aby zabezpečili operácie a zabránili akejkoľvek ďalšej podvodnej činnosti,“ uviedla banka. Dodala, že pozastavené operácie obnoví po dokončení záverečných kontrol a bezpečnostných opatrení. Podrobnosti o spôsobe vykonania útoku ani o možných páchateľoch nezverejnila.
Informáciu o údajnej škode ako prvý zverejnil nezávislý vyšetrovateľ vystupujúci pod prezývkou ZachXBT, ktorý sa špecializuje na sledovanie finančných tokov v blockchainových sieťach. Podľa jeho zistení mali byť odcudzené prostriedky presúvané cez viacero účtov na kryptomenových burzách. Banka však sumu 118 miliónov eur oficiálne nepotvrdila.
Crédit Mutuel Arkéa pôsobí predovšetkým na západe Francúzska a patrí do širšej bankovej skupiny Crédit Mutuel. Incident prichádza v období zvýšenej ostražitosti európskych spoločností po sérii podozrivých kybernetických útokov na chladiace a mraziace zariadenia v supermarketoch, ktoré v ostatných dňoch narušili ich prevádzku.
Zdroj: SITA.sk - Kyberútok na francúzsku banku, podľa médií škoda dosahuje 118 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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