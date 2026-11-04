Kanada nepustí Rusov na juniorské MS ani po rozhodnutí CAS, vyhlásil premiér Carney
Ruskí a bieloruskí hokejisti sa podľa kanadského premiéra nebudú môcť zúčastniť na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov. Kanada je pripravená zabrániť im vo vstupe do krajiny. Kanadský ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Ruskí a bieloruskí hokejisti sa podľa kanadského premiéra nebudú môcť zúčastniť na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov. Kanada je pripravená zabrániť im vo vstupe do krajiny.
Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že ruskí hokejisti sa nezúčastnia na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027 uskutočnia v Edmontone a Red Deer v provincii Alberta.
Jeho vyjadrenie prišlo po tom, ako Športový arbitrážny súd (CAS) v piatok rozhodol o obnovení možnosti účasti Ruska na svetových hokejových šampionátoch. Carney však zdôraznil, že Kanada svoj postoj k účasti Ruska a Bieloruska na medzinárodných športových podujatiach meniť nebude.
„Rusko a Bielorusko podporujú túto nezákonnú, neodôvodnenú, strašnú vojnu na Ukrajine. Pokiaľ bude pokračovať, žiadni z týchto športovcov nebudú v Kanade súťažiť za svoje krajiny,“ povedal Carney novinárom počas summitu Spoločenstva národov v Antigue. „Ak sa teda pýtate konkrétne na juniorské majstrovstvá sveta, Rusi tam nebudú,“ dodal kanadský premiér.
Ruské hokejové reprezentácie sú vylúčené z medzinárodných súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Piatkové rozhodnutie CAS však otvorilo otázku ich návratu. Fínsko, Nórsko, Švédsko, Dánsko a Česko už podľa AFP oznámili, že proti Rusku na najbližších majstrovstvách sveta nenastúpia.
Kanadská ministerka pre prisťahovalectvo Lena Metlege Diabová oznámila, že využije svoje právomoci, aby zabránila vstupu ruských a bieloruských športovcov a funkcionárov do krajiny. „Postoj Kanady sa nezmenil, pretože konanie Ruska sa nezmenilo,“ uviedla vo vyhlásení. Zdôraznila tiež, že Kanada nechce, aby sa šport využíval na posilňovanie medzinárodnej legitimity či prestíže takýchto štátov.
Na juniorskom svetovom šampionáte v Kanade je už potvrdených desať účastníkov vrátane Slovenska. Okrem domácich Kanaďanov sa predstavia Spojené štáty, obhajca titulu Švédsko, Lotyšsko, Fínsko, Nemecko, Nórsko, Česko a Švajčiarsko. Kanada zároveň naďalej požaduje, aby podujatia financované z verejných zdrojov neumožňovali ruským a bieloruským športovcom štartovať pod ich národnými symbolmi.
Zdroj: SITA.sk - Kanada nepustí Rusov na juniorské MS ani po rozhodnutí CAS, vyhlásil premiér Carney © SITA Všetky práva vyhradené.
Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že ruskí hokejisti sa nezúčastnia na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027 uskutočnia v Edmontone a Red Deer v provincii Alberta.
Jeho vyjadrenie prišlo po tom, ako Športový arbitrážny súd (CAS) v piatok rozhodol o obnovení možnosti účasti Ruska na svetových hokejových šampionátoch. Carney však zdôraznil, že Kanada svoj postoj k účasti Ruska a Bieloruska na medzinárodných športových podujatiach meniť nebude.
Rusi tam nebudú
„Rusko a Bielorusko podporujú túto nezákonnú, neodôvodnenú, strašnú vojnu na Ukrajine. Pokiaľ bude pokračovať, žiadni z týchto športovcov nebudú v Kanade súťažiť za svoje krajiny,“ povedal Carney novinárom počas summitu Spoločenstva národov v Antigue. „Ak sa teda pýtate konkrétne na juniorské majstrovstvá sveta, Rusi tam nebudú,“ dodal kanadský premiér.
Ruské hokejové reprezentácie sú vylúčené z medzinárodných súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Piatkové rozhodnutie CAS však otvorilo otázku ich návratu. Fínsko, Nórsko, Švédsko, Dánsko a Česko už podľa AFP oznámili, že proti Rusku na najbližších majstrovstvách sveta nenastúpia.
Postoj Kanady sa nezmenil
Kanadská ministerka pre prisťahovalectvo Lena Metlege Diabová oznámila, že využije svoje právomoci, aby zabránila vstupu ruských a bieloruských športovcov a funkcionárov do krajiny. „Postoj Kanady sa nezmenil, pretože konanie Ruska sa nezmenilo,“ uviedla vo vyhlásení. Zdôraznila tiež, že Kanada nechce, aby sa šport využíval na posilňovanie medzinárodnej legitimity či prestíže takýchto štátov.
Na juniorskom svetovom šampionáte v Kanade je už potvrdených desať účastníkov vrátane Slovenska. Okrem domácich Kanaďanov sa predstavia Spojené štáty, obhajca titulu Švédsko, Lotyšsko, Fínsko, Nemecko, Nórsko, Česko a Švajčiarsko. Kanada zároveň naďalej požaduje, aby podujatia financované z verejných zdrojov neumožňovali ruským a bieloruským športovcom štartovať pod ich národnými symbolmi.
Zdroj: SITA.sk - Kanada nepustí Rusov na juniorské MS ani po rozhodnutí CAS, vyhlásil premiér Carney © SITA Všetky práva vyhradené.
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