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05. októbra 2026
Učiteľky zo školy v Staškove podali na Daniela trestné oznámenie ešte pred útokom. Podcenili policajti situáciu?
Policajná inšpekcia prišla do Staškova niekoľko hodín po útoku, aby zistili, či miestni policajti nepochybili. Úrad inšpekčnej služby začal ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Policajná inšpekcia prišla do Staškova niekoľko hodín po útoku, aby zistili, či miestni policajti nepochybili.
Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou v Staškove trestné stíhanie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Podľa informácií portálu Aktuality.sk policajná inšpekcia vyšetruje to, či policajti nepodcenili situáciu, ak išlo o 13-ročného páchateľa Daniela, ktorý ma na svedomí život učiteľky a spolužiačky Nely. Učiteľky školy v Staškove na neho totiž podali trestné oznámenie už niekoľko dní pred samotným útokom.
Ako portál priblížil, policajná inšpekcia prišla do Staškova niekoľko hodín po útoku, aby zistili, či miestni policajti nepochybili. Tam sa ukázalo, že učiteľky podávali trestné oznámenie ešte pred tým, ako sa udiala tragédia. Dôvodom pritom mala byť upravená fotografia, ktorú Daniel zverejnil na sociálnych sieťach. Fotografia zobrazovala koncentračný tábor, do ktorého žiak dosadil podobizne dvoch učiteliek.
Danielova spolužiačka Nela na to údajne upozornila pedagógov. Daniel na ňu v škole zaútočil nožom a vážnym zraneniam neskôr podľahla v martinskej nemocnici. O život prišla priamo na mieste útoku aj 61-ročná učiteľka, ktorá Nelu bránila. Počas útoku utrpela zranenia ešte jedna pedagogička.
Portál Aktuality.sk pripomína, že policajná inšpekcia obvinila v minulosti policajta zo Spišskej Starej Vsi. Ten totiž podcenil informácie o Samuelovi, ktorý sa v januári v roku 2025 rovnako dopustil krvavého útoku priamo v priestoroch gymnázia. Po Samuelovom vyčíňaní prišla o život zástupkyňa riaditeľky školy a tiež jeho spolužiačka. Druhá spolužiačka skončila vážne zranená.
Minulý týždeň si Samuel vypočul rozsudok. Súd ho odsúdil na 25 rokov väzenia za vraždu zástupkyne riaditeľa a spolužiačky, a tiež z pokusu o vraždu druhej spolužiačky. Zároveň ho súd uznal za vinného aj z plánovania vraždy ďalšej spolužiačky, ktorá sa v čase útoku v škole nenachádzala.
Zdroj: SITA.sk - Učiteľky zo školy v Staškove podali na Daniela trestné oznámenie ešte pred útokom. Podcenili policajti situáciu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou v Staškove trestné stíhanie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Podľa informácií portálu Aktuality.sk policajná inšpekcia vyšetruje to, či policajti nepodcenili situáciu, ak išlo o 13-ročného páchateľa Daniela, ktorý ma na svedomí život učiteľky a spolužiačky Nely. Učiteľky školy v Staškove na neho totiž podali trestné oznámenie už niekoľko dní pred samotným útokom.
Učiteľky podali trestné oznámenie ešte pred útokom
Ako portál priblížil, policajná inšpekcia prišla do Staškova niekoľko hodín po útoku, aby zistili, či miestni policajti nepochybili. Tam sa ukázalo, že učiteľky podávali trestné oznámenie ešte pred tým, ako sa udiala tragédia. Dôvodom pritom mala byť upravená fotografia, ktorú Daniel zverejnil na sociálnych sieťach. Fotografia zobrazovala koncentračný tábor, do ktorého žiak dosadil podobizne dvoch učiteliek.
Danielova spolužiačka Nela na to údajne upozornila pedagógov. Daniel na ňu v škole zaútočil nožom a vážnym zraneniam neskôr podľahla v martinskej nemocnici. O život prišla priamo na mieste útoku aj 61-ročná učiteľka, ktorá Nelu bránila. Počas útoku utrpela zranenia ešte jedna pedagogička.
Policajt podcenil žiaka zo Spišskej Starej Vsi
Portál Aktuality.sk pripomína, že policajná inšpekcia obvinila v minulosti policajta zo Spišskej Starej Vsi. Ten totiž podcenil informácie o Samuelovi, ktorý sa v januári v roku 2025 rovnako dopustil krvavého útoku priamo v priestoroch gymnázia. Po Samuelovom vyčíňaní prišla o život zástupkyňa riaditeľky školy a tiež jeho spolužiačka. Druhá spolužiačka skončila vážne zranená.
Minulý týždeň si Samuel vypočul rozsudok. Súd ho odsúdil na 25 rokov väzenia za vraždu zástupkyne riaditeľa a spolužiačky, a tiež z pokusu o vraždu druhej spolužiačky. Zároveň ho súd uznal za vinného aj z plánovania vraždy ďalšej spolužiačky, ktorá sa v čase útoku v škole nenachádzala.
Zdroj: SITA.sk - Učiteľky zo školy v Staškove podali na Daniela trestné oznámenie ešte pred útokom. Podcenili policajti situáciu? © SITA Všetky práva vyhradené.
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