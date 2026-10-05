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05. októbra 2026
Vláda odškodní pozostalých a ťažko zranených po tragických udalostiach v Staškove aj Spišskej Starej Vsi – VIDEO
Tagy: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Odškodné útok na škole Útok nožom na základnej škole v Staškove
Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva SR Tomáš Drucker. Vláda v pondelok na svojom rokovaní schválila odškodnenie pre pozostalých i ťažko zranených po útokoch na školách v Spišskej ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva SR Tomáš Drucker.
Vláda v pondelok na svojom rokovaní schválila odškodnenie pre pozostalých i ťažko zranených po útokoch na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva SR Tomáš Drucker. „Tento návrh sa predkladá ako iniciatívny materiál, vzhľadom na to, že zamestnanci škôl ani žiaci nie sú osoby, ktorým osobitný zákon priznáva príspevok pre pozostalých alebo za zranenie. Vzhľadom na okolnosti a závažnosť tragických udalostí v školstve sa navrhuje, aby vláda osobitne odškodnila pozostalých a zranené osoby dodatočne aj v prípade Spišskej Starej Vsi,” uvádza schválený materiál.
Pripomenul, že 16. januára 2025 došlo na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi k tragédii, pri ktorej prišli o život zástupkyňa riaditeľky školy a žiačka gymnázia. Ďalšia žiačka bola ťažko zranená. Pred niekoľkými dňami, 29. septembra 2026, došlo k ďalšiemu útoku na základnej škole v Staškove. V dôsledku neho zomreli učiteľka a žiačka základnej školy, iná učiteľka utrpela ťažké zranenia.
Celková suma odškodného je 240-tisíc eur. „Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhuje vláde Slovenskej republiky uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach týchto tragických udalostí vo výške 50-tisíc eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú sumu 200-tisíc eur a pre ťažko zranené osoby vo výške 20-tisíc eur pre každú ťažko zranenú osobu, čo predstavuje celkovú sumu 40-tisíc eur,” spresňuje materiál.
Peniaze na odškodnenie uvoľní rezort financií na účet ministerstva školstva. Následne budú prostriedky prevedené na účty pozostalých a ťažko zranených. „Poskytnutý príspevok sa považuje za náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá je podľa zákona o dani z príjmov oslobodená od dane,” uvádza materiál.
Zdroj: SITA.sk - Vláda odškodní pozostalých a ťažko zranených po tragických udalostiach v Staškove aj Spišskej Starej Vsi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda v pondelok na svojom rokovaní schválila odškodnenie pre pozostalých i ťažko zranených po útokoch na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva SR Tomáš Drucker. „Tento návrh sa predkladá ako iniciatívny materiál, vzhľadom na to, že zamestnanci škôl ani žiaci nie sú osoby, ktorým osobitný zákon priznáva príspevok pre pozostalých alebo za zranenie. Vzhľadom na okolnosti a závažnosť tragických udalostí v školstve sa navrhuje, aby vláda osobitne odškodnila pozostalých a zranené osoby dodatočne aj v prípade Spišskej Starej Vsi,” uvádza schválený materiál.
Pripomenul, že 16. januára 2025 došlo na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi k tragédii, pri ktorej prišli o život zástupkyňa riaditeľky školy a žiačka gymnázia. Ďalšia žiačka bola ťažko zranená. Pred niekoľkými dňami, 29. septembra 2026, došlo k ďalšiemu útoku na základnej škole v Staškove. V dôsledku neho zomreli učiteľka a žiačka základnej školy, iná učiteľka utrpela ťažké zranenia.
Celková suma odškodného je 240-tisíc eur. „Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhuje vláde Slovenskej republiky uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach týchto tragických udalostí vo výške 50-tisíc eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú sumu 200-tisíc eur a pre ťažko zranené osoby vo výške 20-tisíc eur pre každú ťažko zranenú osobu, čo predstavuje celkovú sumu 40-tisíc eur,” spresňuje materiál.
Peniaze na odškodnenie uvoľní rezort financií na účet ministerstva školstva. Následne budú prostriedky prevedené na účty pozostalých a ťažko zranených. „Poskytnutý príspevok sa považuje za náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá je podľa zákona o dani z príjmov oslobodená od dane,” uvádza materiál.
Zdroj: SITA.sk - Vláda odškodní pozostalých a ťažko zranených po tragických udalostiach v Staškove aj Spišskej Starej Vsi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Odškodné útok na škole Útok nožom na základnej škole v Staškove
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