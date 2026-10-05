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05. októbra 2026
Liberáli predstavili volebný program Reštart Slovenska – Deň po Ficovi, obsahuje viac ako 400 opatrení – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Parlamentné voľby Predčasné parlamentné voľby
Program je podľa SaS postavený na jasnej pravicovej politike - štíhlom a efektívnom štáte, nižších daniach, vyšších čistých príjmoch, zdravých verejných financiách, lepšom podnikateľskom prostredí a ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Program je podľa SaS postavený na jasnej pravicovej politike – štíhlom a efektívnom štáte, nižších daniach, vyšších čistých príjmoch, zdravých verejných financiách, lepšom podnikateľskom prostredí a fungujúcom právnom štáte.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v pondelok predstavila volebný program Reštart Slovenska – Deň po Ficovi, s ktorým je pripravená ísť do predčasných aj riadnych parlamentných volieb. Obsahuje 18 oblastí a viac ako 400 konkrétnych opatrení. SaS ho zároveň ponúka opozičným stranám ako základ diskusie o spoločnom programe po skončení vlády Roberta Fica.
Program je podľa SaS postavený na jasnej pravicovej politike – štíhlom a efektívnom štáte, nižších daniach, vyšších čistých príjmoch, zdravých verejných financiách, lepšom podnikateľskom prostredí a fungujúcom právnom štáte. Predseda SaS Branislav Gröhling na tlačovej besede zdôraznil, že opozícia nemôže postaviť svoju politickú ponuku iba na tom, proti komu je a ako ideme poraziť Roberta Fica.
„Voľby nevyhrá ten, kto bude najhlasnejšie kričať, že je proti Ficovi. Vyhrá ten, kto má plán. Nestačí Fica poraziť a odstaviť od moci. Musíme vedieť, čo urobíme deň po Ficovi,“uviedol.
SaS chce podľa neho zmeniť spôsob fungovania štátu. Namiesto zvyšovania daní a prerozdeľovania chce presadzovať rast ekonomiky a menší štát. „Ostatní sa budú hádať, koľko si odkroja z koláča peňazí, ktoré vyberú od ľudí. My chceme, aby bol ten koláč väčší. Chceme naštartovať ekonomiku a nechať ľuďom viac z toho, čo zarobia. Každý populistický sľub totiž nakoniec zaplatia občania alebo ich deti. My tomuto chceme dať stopku,“ povedal Gröhling. Opozičné strany zároveň vyzval na rokovania o spoločných programových prioritách. „Poďme si povedať, na čom sa zhodneme, a ukážme ľuďom, že sme pripravení byť alternatívou tejto vlády,“ dodal.
Podpredseda SaS a predseda programového tímu Ľudovít Paulis uviedol, že základnou víziou programu je Slovensko, v ktorom sa oplatí pracovať, podnikať a žiť. „Ľudia potrebujú vyššie čisté príjmy a kvalitné, ale efektívne služby štátu. Potrebujeme hospodárstvo, ktoré rastie, ponúka dobrú prácu a dobré zárobky. Prosperitu vytvárajú ľudia svojou prácou, podnikaním a investovaním. Úlohou štátu je nastaviť jasné pravidlá a vytvárať podmienky na ich úspech,“ povedal Paulis.
Program podľa SaS pripravovali stranícki experti spolu s odborníkmi, think-tankmi, podnikateľskými a profesijnými združeniami. Medzi hlavné priority patria verejné financie a efektívny štát, právny štát, vzdelávanie, veda a zdravotníctvo. „Program predstavujeme s predstihom zámerne. Chceme o ňom diskutovať a ďalej ho zlepšovať. Po voľbách už nebude čas začínať od nuly. Bude treba začať konať,“ zdôraznil Paulis.
V ekonomickej oblasti chce SaS zjednodušiť daňový systém, zrušiť transakčnú daň, obnoviť 19-percentnú rovnú daň a zaviesť nulovú sadzbu dane na reinvestovaný zisk podľa estónskeho modelu. „Ľuďom chceme nechať vyššie čisté mzdy, živnostníkom priniesť jednoduchšie dane a menej byrokracie a firmám vytvoriť podmienky, aby opäť investovali a rástli,“ povedal podpredseda SaS Marián Viskupič. Nižšie dane chcú liberáli nahradiť efektívnejším, menším a lepšie fungujúcim štátom, nie vyšším dlhom.
V oblasti právneho štátu, bezpečnosti a zahraničnej politiky chce SaS podľa Márie Kolíkovej obnoviť dôveryhodnosť Slovenska medzi spojencami a zmeniť fungovanie bezpečnostných a justičných inštitúcií.
„Zahraničná politika Roberta Fica na štyri svetové strany je blud. Chceme suverénnu zahraničnú politiku, ale nie takú, pri ktorej bude Slovensko pri stole EÚ a NATO iba trpené. Chceme, aby bolo naše slovo vypočuté a aby sme boli rešpektovaným a dôveryhodným partnerom,“ uviedla Kolíková. Zdôraznila, že potrebujeme dôveryhodnú SIS, funkčnú políciu a prokuratúru a zásadnú zmenu trestnej politiky vrátane nového trestného procesu.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli predstavili volebný program Reštart Slovenska – Deň po Ficovi, obsahuje viac ako 400 opatrení – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v pondelok predstavila volebný program Reštart Slovenska – Deň po Ficovi, s ktorým je pripravená ísť do predčasných aj riadnych parlamentných volieb. Obsahuje 18 oblastí a viac ako 400 konkrétnych opatrení. SaS ho zároveň ponúka opozičným stranám ako základ diskusie o spoločnom programe po skončení vlády Roberta Fica.
SaS chce presadiť štíhly a efektívny štát
Program je podľa SaS postavený na jasnej pravicovej politike – štíhlom a efektívnom štáte, nižších daniach, vyšších čistých príjmoch, zdravých verejných financiách, lepšom podnikateľskom prostredí a fungujúcom právnom štáte. Predseda SaS Branislav Gröhling na tlačovej besede zdôraznil, že opozícia nemôže postaviť svoju politickú ponuku iba na tom, proti komu je a ako ideme poraziť Roberta Fica.
„Voľby nevyhrá ten, kto bude najhlasnejšie kričať, že je proti Ficovi. Vyhrá ten, kto má plán. Nestačí Fica poraziť a odstaviť od moci. Musíme vedieť, čo urobíme deň po Ficovi,“uviedol.
SaS chce podľa neho zmeniť spôsob fungovania štátu. Namiesto zvyšovania daní a prerozdeľovania chce presadzovať rast ekonomiky a menší štát. „Ostatní sa budú hádať, koľko si odkroja z koláča peňazí, ktoré vyberú od ľudí. My chceme, aby bol ten koláč väčší. Chceme naštartovať ekonomiku a nechať ľuďom viac z toho, čo zarobia. Každý populistický sľub totiž nakoniec zaplatia občania alebo ich deti. My tomuto chceme dať stopku,“ povedal Gröhling. Opozičné strany zároveň vyzval na rokovania o spoločných programových prioritách. „Poďme si povedať, na čom sa zhodneme, a ukážme ľuďom, že sme pripravení byť alternatívou tejto vlády,“ dodal.
Základnou víziou je Slovensko, v ktorom sa oplatí pracovať
Podpredseda SaS a predseda programového tímu Ľudovít Paulis uviedol, že základnou víziou programu je Slovensko, v ktorom sa oplatí pracovať, podnikať a žiť. „Ľudia potrebujú vyššie čisté príjmy a kvalitné, ale efektívne služby štátu. Potrebujeme hospodárstvo, ktoré rastie, ponúka dobrú prácu a dobré zárobky. Prosperitu vytvárajú ľudia svojou prácou, podnikaním a investovaním. Úlohou štátu je nastaviť jasné pravidlá a vytvárať podmienky na ich úspech,“ povedal Paulis.
Program podľa SaS pripravovali stranícki experti spolu s odborníkmi, think-tankmi, podnikateľskými a profesijnými združeniami. Medzi hlavné priority patria verejné financie a efektívny štát, právny štát, vzdelávanie, veda a zdravotníctvo. „Program predstavujeme s predstihom zámerne. Chceme o ňom diskutovať a ďalej ho zlepšovať. Po voľbách už nebude čas začínať od nuly. Bude treba začať konať,“ zdôraznil Paulis.
SaS chce zjednodušiť daňový systém
V ekonomickej oblasti chce SaS zjednodušiť daňový systém, zrušiť transakčnú daň, obnoviť 19-percentnú rovnú daň a zaviesť nulovú sadzbu dane na reinvestovaný zisk podľa estónskeho modelu. „Ľuďom chceme nechať vyššie čisté mzdy, živnostníkom priniesť jednoduchšie dane a menej byrokracie a firmám vytvoriť podmienky, aby opäť investovali a rástli,“ povedal podpredseda SaS Marián Viskupič. Nižšie dane chcú liberáli nahradiť efektívnejším, menším a lepšie fungujúcim štátom, nie vyšším dlhom.
V oblasti právneho štátu, bezpečnosti a zahraničnej politiky chce SaS podľa Márie Kolíkovej obnoviť dôveryhodnosť Slovenska medzi spojencami a zmeniť fungovanie bezpečnostných a justičných inštitúcií.
„Zahraničná politika Roberta Fica na štyri svetové strany je blud. Chceme suverénnu zahraničnú politiku, ale nie takú, pri ktorej bude Slovensko pri stole EÚ a NATO iba trpené. Chceme, aby bolo naše slovo vypočuté a aby sme boli rešpektovaným a dôveryhodným partnerom,“ uviedla Kolíková. Zdôraznila, že potrebujeme dôveryhodnú SIS, funkčnú políciu a prokuratúru a zásadnú zmenu trestnej politiky vrátane nového trestného procesu.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli predstavili volebný program Reštart Slovenska – Deň po Ficovi, obsahuje viac ako 400 opatrení – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Parlamentné voľby Predčasné parlamentné voľby
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