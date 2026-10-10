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10. októbra 2026
Vnútorný audit ministerstva kultúry identifikoval vážne pochybenia pri dotáciách v Nadácii Milana Šimečku
Vnútorný audit podľa Petry Demkovej identifikoval tiež tri nedostatky so strednou závažnosťou Vnútorný audit ministerstva ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Vnútorný audit podľa Petry Demkovej identifikoval tiež tri nedostatky so strednou závažnosťou
Tie sa týkali nevrátenia poskytnutej dotácie na účet ministerstva kultúry z dôvodu prijatia dotácie na ten istý účel od iného poskytovateľa, konkrétne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, duplicitného uvedenia výdavku vo vyúčtovaní a povinnom spolufinancovaní dotácií poskytnutých od rôznych poskytovateľov, nepredloženia vecného vyhodnotenia projektu, použitia poskytnutých finančných prostriedkov na úhradu výdavkov v skupine rozpočtových položiek, ktorá nebola súčasťou rozpočtu projektu a ďalších pochybení.
Vnútorný audit podľa Petry Demkovej identifikoval tiež tri nedostatky so strednou závažnosťou. Išlo o nedodržanie spôsobu a obsahu finančného vyúčtovania projektu a nedodržanie termínu na predloženie vecného vyhodnotenia projektu a finančného vyúčtovania projektu a ďalšie chyby. Jeden nedostatok s nízkou závažnosťou, ktorý sa týkal opravy účtovného záznamu. Audit identifikoval 11 nedostatkov, ktoré majú finančný charakter.
„Nadácia Milana Šimečku porušila finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že nedodržala podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté a ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia vo výške 49 230,24 eur,“ informovalo ministerstvo kultúry. Výsledok vnútorného auditu ministerstvo kultúry postúpi na ministerstvo financií s podnetom na začatie správneho konania.
Audit bol od 4. mája do 6. októbra tohto roku, auditovaným bolo obdobie od 1. januára .2020 do 31.decembra 2025.
Zdroj: SITA.sk - Vnútorný audit ministerstva kultúry identifikoval vážne pochybenia pri dotáciách v Nadácii Milana Šimečku © SITA Všetky práva vyhradené.
Vnútorný audit ministerstva kultúry odhalil v súvislosti s overením a hodnotením dodržiavania podmienok použitia a zúčtovania dotácií vážne pochybenia v Nadácii Milana Šimečku. Audit podľa Petry Demkovej z ministerstva kultúry identifikoval v Nadácii Milana Šimečku 16 nedostatkov, z toho až 12 s vysokou závažnosťou.
Audit odhalil 16 nedostatkov, väčšina mala vysokú závažnosť
Tie sa týkali nevrátenia poskytnutej dotácie na účet ministerstva kultúry z dôvodu prijatia dotácie na ten istý účel od iného poskytovateľa, konkrétne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, duplicitného uvedenia výdavku vo vyúčtovaní a povinnom spolufinancovaní dotácií poskytnutých od rôznych poskytovateľov, nepredloženia vecného vyhodnotenia projektu, použitia poskytnutých finančných prostriedkov na úhradu výdavkov v skupine rozpočtových položiek, ktorá nebola súčasťou rozpočtu projektu a ďalších pochybení.
Vnútorný audit podľa Petry Demkovej identifikoval tiež tri nedostatky so strednou závažnosťou. Išlo o nedodržanie spôsobu a obsahu finančného vyúčtovania projektu a nedodržanie termínu na predloženie vecného vyhodnotenia projektu a finančného vyúčtovania projektu a ďalšie chyby. Jeden nedostatok s nízkou závažnosťou, ktorý sa týkal opravy účtovného záznamu. Audit identifikoval 11 nedostatkov, ktoré majú finančný charakter.
Ministerstvo hovorí o porušení finančnej disciplíny
„Nadácia Milana Šimečku porušila finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že nedodržala podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté a ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia vo výške 49 230,24 eur,“ informovalo ministerstvo kultúry. Výsledok vnútorného auditu ministerstvo kultúry postúpi na ministerstvo financií s podnetom na začatie správneho konania.
Audit bol od 4. mája do 6. októbra tohto roku, auditovaným bolo obdobie od 1. januára .2020 do 31.decembra 2025.
Zdroj: SITA.sk - Vnútorný audit ministerstva kultúry identifikoval vážne pochybenia pri dotáciách v Nadácii Milana Šimečku © SITA Všetky práva vyhradené.
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