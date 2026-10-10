Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. októbra 2026

Vnútorný audit ministerstva kultúry identifikoval vážne pochybenia pri dotáciách v Nadácii Milana Šimečku


Tagy: Audit Nadácia Milana Šimečku Výsledky

Vnútorný audit podľa Petry Demkovej identifikoval tiež tri nedostatky so strednou závažnosťou Vnútorný audit ministerstva ...



Zdieľať
simkovicova2 1 10.10.2026 (SITA.sk) - Vnútorný audit podľa Petry Demkovej identifikoval tiež tri nedostatky so strednou závažnosťou



Vnútorný audit ministerstva kultúry odhalil v súvislosti s overením a hodnotením dodržiavania podmienok použitia a zúčtovania dotácií vážne pochybenia v Nadácii Milana Šimečku. Audit podľa Petry Demkovej z ministerstva kultúry identifikoval v Nadácii Milana Šimečku 16 nedostatkov, z toho až 12 s vysokou závažnosťou.


Audit odhalil 16 nedostatkov, väčšina mala vysokú závažnosť


Tie sa týkali nevrátenia poskytnutej dotácie na účet ministerstva kultúry z dôvodu prijatia dotácie na ten istý účel od iného poskytovateľa, konkrétne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, duplicitného uvedenia výdavku vo vyúčtovaní a povinnom spolufinancovaní dotácií poskytnutých od rôznych poskytovateľov, nepredloženia vecného vyhodnotenia projektu, použitia poskytnutých finančných prostriedkov na úhradu výdavkov v skupine rozpočtových položiek, ktorá nebola súčasťou rozpočtu projektu a ďalších pochybení.

Vnútorný audit podľa Petry Demkovej identifikoval tiež tri nedostatky so strednou závažnosťou. Išlo o nedodržanie spôsobu a obsahu finančného vyúčtovania projektu a nedodržanie termínu na predloženie vecného vyhodnotenia projektu a finančného vyúčtovania projektu a ďalšie chyby. Jeden nedostatok s nízkou závažnosťou, ktorý sa týkal opravy účtovného záznamu. Audit identifikoval 11 nedostatkov, ktoré majú finančný charakter.

Ministerstvo hovorí o porušení finančnej disciplíny


„Nadácia Milana Šimečku porušila finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že nedodržala podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté a ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia vo výške 49 230,24 eur,“ informovalo ministerstvo kultúry. Výsledok vnútorného auditu ministerstvo kultúry postúpi na ministerstvo financií s podnetom na začatie správneho konania.

Audit bol od 4. mája do 6. októbra tohto roku, auditovaným bolo obdobie od 1. januára .2020 do 31.decembra 2025.





Zdroj: SITA.sk - Vnútorný audit ministerstva kultúry identifikoval vážne pochybenia pri dotáciách v Nadácii Milana Šimečku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Audit Nadácia Milana Šimečku Výsledky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Konzervatívci vyzvali Fica, aby Fica, aby vetoval návrh Európskej komisie na zrušenie slovenského práva veta
<< predchádzajúci článok
Pellegrini zamieri na samit prezidentov v Slovinsku. Rokovať budú o budúcnosti Európskej únie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 