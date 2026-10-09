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09. októbra 2026
Do Košíc opäť zavíta Biela noc, väčšina programu jej 17. ročníka bude bezplatná
Tagy: Biela noc
Nad metropolu východu sa v nedeľu večer vznesie 300 svetelných dronov. Do metropoly východu opäť zavíta Biela noc, jej 17. ročník prinesie svetelné a interaktívne inštalácie, videomapping, projekcie, ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Nad metropolu východu sa v nedeľu večer vznesie 300 svetelných dronov.
Do metropoly východu opäť zavíta Biela noc, jej 17. ročník prinesie svetelné a interaktívne inštalácie, videomapping, projekcie, hudbu aj diela slovenských a zahraničných umelcov. Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Košice, podujatie potrvá od piatka 9. októbra do nedele 11. októbra, vždy od 19:00 do polnoci. Väčšina programu Bielej noci bude bezplatne prístupná vo verejnom priestore.
„Návštevníkov čaká interaktívna Spievajúca Fontána, digitálny dážď na Urbanovej veži či prvá dronová šou v Košiciach, počas ktorej v nedeľu o 20:00 a 21:00. vzlietne nad mestom 300 dronov. Súčasťou víkendového podujatia bude aj vysvietená zmodernizovaná Vyhliadková veža Hradová. Navštíviť ju môžete od 9. do 11. októbra vždy od 19:00 do polnoci, vstup je bezplatný,” uviedlo mesto.
Aj tento rok bude súčasťou Bielej noci Košický samosprávny kraj (KSK). Ako košická župa informovala, zastrešuje dve z celkovo 27 festivalových inštalácií. Doplnila, že na Námestí maratónu mieru, oproti sídlu Úradu KSK, nachystala svoj vlastný stánok. Na budove úradu tiež bude svetelná projekcia Spektrum od zoskupenia BN Label.
„Najväčším lákadlom je nedeľná svetelná dronová performance v Mestskom parku s názvom Kŕdeľ od slovenského technologického a kreatívneho štúdia Lumi Sway. Kraj ju podporil v rámci dotačného programu Terra Incognita sumou 30 000 eur,” informuje KSK.
Nad metropolu východu sa v nedeľu večer vznesie 300 svetelných dronov, ktoré na nočnej oblohe vytvoria súhvezdia, kŕdeľ vtákov, roj včiel či pohybujúce sa ľudské telo. Vytvoria aj geometrické obrazce a symboly technológií. „Performance Kŕdeľ z dielne kreatívneho štúdia LUMI SWAY sa uskutoční v košickom Mestskom parku v nedeľu o 20:00 a 21:00,” spresňuje KSK dopĺňajúc, že svetelná choreografia bude reagovať na jednu z hlavných tém tohtoročnej Bielej noci, ktorou je vzťah medzi prírodou, človekom a technológiami.
Biela noc bude aj priamo v priestore pred sídlom KSK na Námestí Maratónu mieru, kde sa historická fasáda Úradu KSK premení na plátno pre svetelnú projekciu Spektrum od zoskupenia BN Label. Vďaka digitálnej projekcii sa z nej stane dynamický svetelný obraz.
„Farby, geometrické tvary a premenlivé kompozície vytvoria nový pohľad na budovu, ktorú Košičania poznajú z každodenného života. Inštalácia bude prístupná v piatok, sobotu a nedeľu od 19:00 do 24:00. BN Label tvoria umelci, svetelní dizajnéri, grafici a programátori, ktorí sú súčasťou Bielej noci od jej prvého ročníka v roku 2010. Ich tvorba vzniká priamo pre konkrétne miesta a architektúru mesta,” približuje KSK.
Návštevníkov Bielej noci pozýva aj do svojho stánku pred Východoslovenským múzeom, oproti župnému úradu. V piatok aj sobotu od 19:00 v ňom ponúknu čajom či balón.
Zdroj: SITA.sk - Do Košíc opäť zavíta Biela noc, väčšina programu jej 17. ročníka bude bezplatná © SITA Všetky práva vyhradené.
Do metropoly východu opäť zavíta Biela noc, jej 17. ročník prinesie svetelné a interaktívne inštalácie, videomapping, projekcie, hudbu aj diela slovenských a zahraničných umelcov. Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Košice, podujatie potrvá od piatka 9. októbra do nedele 11. októbra, vždy od 19:00 do polnoci. Väčšina programu Bielej noci bude bezplatne prístupná vo verejnom priestore.
„Návštevníkov čaká interaktívna Spievajúca Fontána, digitálny dážď na Urbanovej veži či prvá dronová šou v Košiciach, počas ktorej v nedeľu o 20:00 a 21:00. vzlietne nad mestom 300 dronov. Súčasťou víkendového podujatia bude aj vysvietená zmodernizovaná Vyhliadková veža Hradová. Navštíviť ju môžete od 9. do 11. októbra vždy od 19:00 do polnoci, vstup je bezplatný,” uviedlo mesto.
Tristo dronov na nočnej oblohe
Aj tento rok bude súčasťou Bielej noci Košický samosprávny kraj (KSK). Ako košická župa informovala, zastrešuje dve z celkovo 27 festivalových inštalácií. Doplnila, že na Námestí maratónu mieru, oproti sídlu Úradu KSK, nachystala svoj vlastný stánok. Na budove úradu tiež bude svetelná projekcia Spektrum od zoskupenia BN Label.
„Najväčším lákadlom je nedeľná svetelná dronová performance v Mestskom parku s názvom Kŕdeľ od slovenského technologického a kreatívneho štúdia Lumi Sway. Kraj ju podporil v rámci dotačného programu Terra Incognita sumou 30 000 eur,” informuje KSK.
Nad metropolu východu sa v nedeľu večer vznesie 300 svetelných dronov, ktoré na nočnej oblohe vytvoria súhvezdia, kŕdeľ vtákov, roj včiel či pohybujúce sa ľudské telo. Vytvoria aj geometrické obrazce a symboly technológií. „Performance Kŕdeľ z dielne kreatívneho štúdia LUMI SWAY sa uskutoční v košickom Mestskom parku v nedeľu o 20:00 a 21:00,” spresňuje KSK dopĺňajúc, že svetelná choreografia bude reagovať na jednu z hlavných tém tohtoročnej Bielej noci, ktorou je vzťah medzi prírodou, človekom a technológiami.
Projekcia na budove úradu
Biela noc bude aj priamo v priestore pred sídlom KSK na Námestí Maratónu mieru, kde sa historická fasáda Úradu KSK premení na plátno pre svetelnú projekciu Spektrum od zoskupenia BN Label. Vďaka digitálnej projekcii sa z nej stane dynamický svetelný obraz.
„Farby, geometrické tvary a premenlivé kompozície vytvoria nový pohľad na budovu, ktorú Košičania poznajú z každodenného života. Inštalácia bude prístupná v piatok, sobotu a nedeľu od 19:00 do 24:00. BN Label tvoria umelci, svetelní dizajnéri, grafici a programátori, ktorí sú súčasťou Bielej noci od jej prvého ročníka v roku 2010. Ich tvorba vzniká priamo pre konkrétne miesta a architektúru mesta,” približuje KSK.
Návštevníkov Bielej noci pozýva aj do svojho stánku pred Východoslovenským múzeom, oproti župnému úradu. V piatok aj sobotu od 19:00 v ňom ponúknu čajom či balón.
Zdroj: SITA.sk - Do Košíc opäť zavíta Biela noc, väčšina programu jej 17. ročníka bude bezplatná © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Biela noc
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