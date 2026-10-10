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10. októbra 2026
Frankieho Vianoce v divadle 2026: Myjava privíta 22. ročník Frankieho Vianoc v divadle. Prídu Studenková, Roden, Kemka aj Polívková
Myjava sa od 2. do 6. decembra 2026 stane dejiskom 22. ročníka festivalu Frankieho Vianoce v divadle. Päťdňový program ponúkne predstavenia pre deti aj dospelých, koncert, tradičnú Koštovku a slávnostný ceremoniál Terasa slávy. Predaj vstupeniek sa začne v stredu 14. októbra 2026.
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Hlavným dejiskom festivalu bude Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave. Časť programu sa uskutoční aj na Námestí M. R. Štefánika, na terase kultúrneho domu a v reštaurácii TOBR v Starej Myjave.
Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať Zdena Studenková, Karel Roden, Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Anna Polívková, Jozef Vajda či Martin Mňahončák. Prezidentom 22. ročníka festivalu je Roman Féder.
Festival otvorí Polepetko, večery budú patriť známym hercom
Úvodný deň, v stredu 2. decembra, ponúkne dve uvedenia predstavenia Polepetko v podaní Divadla Ramagu. V Kultúrnom dome Samka Dudíka sa začne o 9:00 a 11:00, vstupné je 4 eurá.
Vo štvrtok 3. decembra o 10:00 uvedú Artscéna a Súkromné konzervatórium Prešov predstavenie Rómeo a Júlia, na ktoré je vstupné 4 eurá. Večer o 19:00 bude patriť inscenácii Shirley Valentine so Zdenou Studenkovou. Vstupenky stoja 19 eur.
Piatok prinesie Koštovku aj predstavenie Ach, tie naše ženy
Piatkový program 4. decembra otvorí o 10:00 predstavenie Náš priateľ René v podaní Divadla Povalač a L+S. Účinkujú Juraj Kemka a Lukáš Latinák, vstupné je 13 eur.
O 17:00 sa v TOBR Restaurant v Starej Myjave uskutoční Koštovka s Bibianou Ondrejkovou, Romanom Féderom a ich hosťami. Ohlásenou hostkou je Zdena Studenková, organizátori avizujú aj prekvapenie. Vstupné je 22 eur.
Večer o 19:00 uvedie Štúdio L+S v myjavskom kultúrnom dome predstavenie Ach, tie naše ženy. Na javisku sa predstavia Karel Roden, Juraj Kemka a Ernesto Čekan alebo Marian Roden. Vstupné je 32 eur na prízemie a 29 eur na balkón.
Terasa slávy ocení osobnosti kultúry
V sobotu 5. decembra o 17:00 vystúpi na Námestí M. R. Štefánika skupina Funny Fellows. Účinkujú Roman Féder, Daniel Valášek, Milan Ruček, Michal Ochodnický a Michal Balla. Vstup na koncert je voľný.
O 18:00 bude na terase Kultúrneho domu Samka Dudíka nasledovať Terasa slávy – Anna Polívková a Jozef Vajda. Slávnostný ceremoniál je venovaný udeľovaniu ocenení osobnostiam zo Slovenska a Česka za prínos v kultúre. Zúčastnia sa Anna Polívková, Jozef Vajda, Funny Fellows, Bibiana Ondrejková a Divadlo Korbáč. Aj na túto časť programu je vstup voľný.
Sobotný večer uzavrie o 19:00 predstavenie Proslov z repertoáru Divadla Bolka Polívky. Účinkujú Anna Polívková, Jiří Zeman a pes Vrabčák. Vstupné je 24 eur.
Záver bude patriť komédii Pivo, plienky, podprsenky
Festival vyvrcholí v nedeľu 6. decembra o 18:00 predstavením Pivo, plienky, podprsenky v podaní Teatro Bratislava. V Kultúrnom dome Samka Dudíka sa predstavia Martin Mňahončák, David Hartl, Monika Szabó a Zuzana Norisová. Vstupné je 20 eur.
Vstupenky budú v predaji od 14. októbra
Predpredaj vstupeniek sa začne v stredu 14. októbra 2026. Záujemcovia si ich budú môcť kúpiť osobne v kancelárii – pokladni Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave alebo online na www.kultura.myjava.sk. Oficiálny kultúrny portál mesta potvrdzuje obe možnosti nákupu. program a vstupenky online
Festival pripravuje Divadelné združenie Korbáč Myjava s finančnou dotáciou z rozpočtu mesta Myjava a v spolupráci so sponzormi. Zmena programu je vyhradená.
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