Zrážka autobusu s autom na obchvate Svidníka má dve obete, na mieste zasahovali aj dva vrtuľníky – VIDEO, FOTO
Podľa predbežných informácií si nehoda vyžiadala aj obete na životoch. Rýchlostnú cestu R4 na obchvate Svidníka museli v nedeľu uzavrieť, v úseku medzi ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Podľa predbežných informácií si nehoda vyžiadala aj obete na životoch.
Rýchlostnú cestu R4 na obchvate Svidníka museli v nedeľu uzavrieť, v úseku medzi Svidníkom a Ladomirovou zrazil autobus s osobným autom.
Fotogaléria k článku: Zrážka autobusu s autom na obchvate Svidníka si vyžiadala zásah vrtuľníkov a uzavrela R4 (fotografie)
Ako informovala prešovská polícia, tragická nehoda sa stala v nedeľu o 11.00 predpoludním. V osobnom aute, ktoré sa zrazilo s autobusom, sa nachádzali tri osoby, a to 72-ročný muž a 69-ročná žena, ktorí na mieste podľahli zraneniam. Tretiu osobu previezli vrtuľníkom do nemocnice.
Do nemocnice bol prevezený aj 34-ročný vodič autobusu. Policajti ho podrobili dychovej skúške, ktorá vyšla s negatívnym výsledkom. „Pre cestujúcich z havarovaného autobusu je pripravený náhradný autobus. Prítomný je aj posttraumatický tím,“ doplnila polícia.
Hovorkyňa z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová priblížila, že na mieste zasahovali tri pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. Príčina a okolnosti tragickej zrážky sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka autobusu s autom na obchvate Svidníka má dve obete, na mieste zasahovali aj dva vrtuľníky – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rýchlostnú cestu R4 na obchvate Svidníka museli v nedeľu uzavrieť, v úseku medzi Svidníkom a Ladomirovou zrazil autobus s osobným autom.
Fotogaléria k článku: Zrážka autobusu s autom na obchvate Svidníka si vyžiadala zásah vrtuľníkov a uzavrela R4 (fotografie)
Ako informovala prešovská polícia, tragická nehoda sa stala v nedeľu o 11.00 predpoludním. V osobnom aute, ktoré sa zrazilo s autobusom, sa nachádzali tri osoby, a to 72-ročný muž a 69-ročná žena, ktorí na mieste podľahli zraneniam. Tretiu osobu previezli vrtuľníkom do nemocnice.
Do nemocnice bol prevezený aj 34-ročný vodič autobusu. Policajti ho podrobili dychovej skúške, ktorá vyšla s negatívnym výsledkom. „Pre cestujúcich z havarovaného autobusu je pripravený náhradný autobus. Prítomný je aj posttraumatický tím,“ doplnila polícia.
Hovorkyňa z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová priblížila, že na mieste zasahovali tri pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. Príčina a okolnosti tragickej zrážky sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka autobusu s autom na obchvate Svidníka má dve obete, na mieste zasahovali aj dva vrtuľníky – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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