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12. októbra 2026

„Chcete nového prezidenta? Dajte nám 60 dní prímeria.“ Zelenskyj odpovedal Trumpovi aj Putinovi


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Voľby na Ukrajine

Ukrajinský prezident je pripravený zorganizovať voľby, ak Rusko na dva mesiace úplne zastaví boje. O tom, kto povedie krajinu, však podľa neho musia rozhodnúť samotní Ukrajinci. Ukrajinský prezident ...



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russia_ukraine_war_97934 676x453 12.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident je pripravený zorganizovať voľby, ak Rusko na dva mesiace úplne zastaví boje. O tom, kto povedie krajinu, však podľa neho musia rozhodnúť samotní Ukrajinci.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odkázal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, že ak chcú na Ukrajine nové prezidentské voľby, Rusko musí najprv súhlasiť so 60-dňovým úplným prímerím. Zelenskyj tak reagoval na Trumpovo vyhlásenie, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by dokázal uzavrieť dohodu o ukončení vojny.

„Pri všetkej úcte k prezidentovi Trumpovi, je na našej spoločnosti, na našich ľuďoch, aby si vybrali jedného alebo druhého lídra,“ povedal Zelenskyj v nedeľňajšom rozhovore pre televíziu ABC News. Trump predtým vyhlásil, že Ukrajina by si mala zvoliť nového prezidenta, ktorý by bol schopný dosiahnuť dohodu s Ruskom. Podľa amerického prezidenta Zelenskyj mohol uzavrieť viacero dohôd, ale neurobil to.

Úsilie o výmenu ukrajinského vedenia


Ukrajinský prezident odpovedal, že Putin sa podľa neho tiež usiluje o výmenu ukrajinského vedenia. Trumpovmu tímu preto už tlmočil konkrétnu podmienku, za ktorej je pripravený usporiadať voľby.

„Povedzte Putinovi, nech nám dá dva mesiace, 60 dní úplného prímeria, a my zorganizujeme voľby,“ vyhlásil Zelenskyj. Zdôraznil, že Ukrajina je pripravená rešpektovať akékoľvek rozhodnutie svojich občanov. O budúcom prezidentovi však podľa neho nemôžu rozhodovať Washington ani Moskva.

Stanné právo


Na Ukrajine platí od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 stanné právo. Ukrajinská legislatíva počas jeho trvania neumožňuje uskutočniť voľby, čo je jednou z hlavných prekážok ich organizácie. Zelenského vyjadrenia prišli v čase nového napätia medzi Kyjevom a Washingtonom. Trump kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie po tom, ako Spojené štáty dočasne uvoľnili obmedzenia týkajúce sa obchodovania s ruskou naftou.

Ukrajinský prezident však zdôraznil, že zastavenie útokov na ruské energetické zariadenia musí byť vzájomné. Ak Moskva požaduje, aby Kyjev prestal útočiť na jej rafinérie, musí podľa neho sama zastaviť útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. „Chceme mier, sme pripravení na prímerie a sme pripravení začať akýmikoľvek krokmi smerujúcimi k zmierneniu napätia,“ uviedol Zelenskyj.

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Zdroj: SITA.sk - „Chcete nového prezidenta? Dajte nám 60 dní prímeria.“ Zelenskyj odpovedal Trumpovi aj Putinovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Voľby na Ukrajine
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