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12. októbra 2026
EÚ víta energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, no čaká, či ho Moskva bude dodržiavať
Tagy: energetická infraštruktúra Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt útoky na energetickú infraštruktúru Vojna na Ukrajine
Únia žiada skutočné zastavenie útokov na energetický sektor a namiesto zmierňovania sankcií chce zvýšiť tlak na Kremeľ. Európska ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Únia žiada skutočné zastavenie útokov na energetický sektor a namiesto zmierňovania sankcií chce zvýšiť tlak na Kremeľ.
Podľa nej prímerie nemôže byť obmedzené iba na ropné rafinérie. Upozornila, že Ukrajina ich má výrazne menej ako Rusko, takže takéto usporiadanie by bolo výhodnejšie pre Moskvu.
Trumpovo oznámenie vyvolalo v Kyjeve prekvapenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne uviedol, že Ukrajina prímerie podporuje, ak ho bude rešpektovať aj Rusko.
V nedeľu však ruské útoky podľa neho zasiahli energetické zariadenia v Kyjeve a Charkove a spôsobili výpadky elektriny. „Ak chceme túto vojnu ukončiť, jediným spôsobom je zvýšiť tlak na Rusko,“ povedala Kallasová a vyzvala Washington, aby sankcie voči Moskve sprísnil.
Jej vyjadrenie prišlo po tom, ako Trump dočasne zmiernil americké sankcie na ruskú naftu, čo vyvolalo kritiku Kyjeva aj viacerých európskych spojencov.
Ministri EÚ majú v pondelok zároveň zaradiť na sankčný zoznam ďalších približne 1 600 osôb a subjektov, najmä z ruského vojenského a zbrojárskeho sektora.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - EÚ víta energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, no čaká, či ho Moskva bude dodržiavať © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) privíta energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré v nedeľu oznámil americký prezident Donald Trump, až keď bude skutočne fungovať, uviedla v pondelok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
Moskva nič nepotvrdila
Moskva zatiaľ dohodu nepotvrdila a Kyjev tvrdí, že Rusko v nedeľu zasiahlo viacero ukrajinských elektrární. „Energetické prímerie privítame, keď bude dodržiavané. Zatiaľ sme nevideli, že by ho dodržiavalo aj Rusko,“ povedala Kallasová pred rokovaním ministrov zahraničných vecí EÚ.
Podľa nej prímerie nemôže byť obmedzené iba na ropné rafinérie. Upozornila, že Ukrajina ich má výrazne menej ako Rusko, takže takéto usporiadanie by bolo výhodnejšie pre Moskvu.
Prekvapený Kyjev
Trumpovo oznámenie vyvolalo v Kyjeve prekvapenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne uviedol, že Ukrajina prímerie podporuje, ak ho bude rešpektovať aj Rusko.
V nedeľu však ruské útoky podľa neho zasiahli energetické zariadenia v Kyjeve a Charkove a spôsobili výpadky elektriny. „Ak chceme túto vojnu ukončiť, jediným spôsobom je zvýšiť tlak na Rusko,“ povedala Kallasová a vyzvala Washington, aby sankcie voči Moskve sprísnil.
Jej vyjadrenie prišlo po tom, ako Trump dočasne zmiernil americké sankcie na ruskú naftu, čo vyvolalo kritiku Kyjeva aj viacerých európskych spojencov.
Ministri EÚ majú v pondelok zároveň zaradiť na sankčný zoznam ďalších približne 1 600 osôb a subjektov, najmä z ruského vojenského a zbrojárskeho sektora.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - EÚ víta energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, no čaká, či ho Moskva bude dodržiavať © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: energetická infraštruktúra Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt útoky na energetickú infraštruktúru Vojna na Ukrajine
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