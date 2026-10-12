|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 12.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Maximilián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. októbra 2026
Globálna chudoba prvýkrát od roku 2010 vzrástla, zasahuje 1,2 miliardy ľudí
V akútnej chudobe žije o 51,5 milióna ľudí viac ako vlani; viac ako polovicu postihnutých tvoria deti. Globálny index chudoby
Zdieľať
12.10.2026 (SITA.sk) - V akútnej chudobe žije o 51,5 milióna ľudí viac ako vlani; viac ako polovicu postihnutých tvoria deti.
UNDP a výskumné centrum Oxford Poverty and Human Development Initiative v tohtoročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti.
„Za týmito číslami je 1,2 miliardy ľudí, ktorí čelia problémom, ktoré sa navzájom znásobujú: hladu, chýbajúcemu vzdelaniu a nedostatku čistej vody či elektriny. To je neprijateľné,“ povedal šéf UNDP Alexander De Croo.
Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu.
UNDP však upozornil, že významnou príčinou zvýšenia celkového počtu chudobných je rast populácie a nové údaje boli dostupné iba pre 13 zo 108 rozvojových krajín zahrnutých do správy.
Vývoj zároveň nie je všade negatívny. Za posledných 15 rokov dokázalo 33 krajín znížiť podiel ľudí žijúcich v chudobe najmenej o polovicu.
Medzi najrýchlejšie napredujúce patria Čína a Vietnam, výrazné zlepšenie zaznamenali aj Egypt, Nepál a Tadžikistan. „Nárast chudoby by mal byť budíčkom pre celý svet,“ upozornil De Croo.
Najväčšia časť ľudí postihnutých multidimenzionálnou chudobou naďalej žije v subsaharskej Afrike a južnej Ázii. V Angole a Zambii síce miera chudoby klesla, rast populácie však spôsobil zvýšenie celkového počtu chudobných.
Zdroj: SITA.sk - Globálna chudoba prvýkrát od roku 2010 vzrástla, zasahuje 1,2 miliardy ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Globálny index chudoby Organizácie Spojených národov (OSN) vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy Rozvojového programu OSN (UNDP), ktorú zverejnili v pondelok.
UNDP a výskumné centrum Oxford Poverty and Human Development Initiative v tohtoročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti.
„Za týmito číslami je 1,2 miliardy ľudí, ktorí čelia problémom, ktoré sa navzájom znásobujú: hladu, chýbajúcemu vzdelaniu a nedostatku čistej vody či elektriny. To je neprijateľné,“ povedal šéf UNDP Alexander De Croo.
Komplexný index
Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu.
UNDP však upozornil, že významnou príčinou zvýšenia celkového počtu chudobných je rast populácie a nové údaje boli dostupné iba pre 13 zo 108 rozvojových krajín zahrnutých do správy.
Vývoj zároveň nie je všade negatívny. Za posledných 15 rokov dokázalo 33 krajín znížiť podiel ľudí žijúcich v chudobe najmenej o polovicu.
Čína a Vietnam
Medzi najrýchlejšie napredujúce patria Čína a Vietnam, výrazné zlepšenie zaznamenali aj Egypt, Nepál a Tadžikistan. „Nárast chudoby by mal byť budíčkom pre celý svet,“ upozornil De Croo.
Najväčšia časť ľudí postihnutých multidimenzionálnou chudobou naďalej žije v subsaharskej Afrike a južnej Ázii. V Angole a Zambii síce miera chudoby klesla, rast populácie však spôsobil zvýšenie celkového počtu chudobných.
Zdroj: SITA.sk - Globálna chudoba prvýkrát od roku 2010 vzrástla, zasahuje 1,2 miliardy ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko si polepšilo v rebríčku ekonomickej slobody, do ďalších rokov však musí poriadne zabrať
Slovensko si polepšilo v rebríčku ekonomickej slobody, do ďalších rokov však musí poriadne zabrať
<< predchádzajúci článok
Trump sa dohodol s Putinom na ruskej nafte, vlastní republikáni mu chcú prekaziť plány
Trump sa dohodol s Putinom na ruskej nafte, vlastní republikáni mu chcú prekaziť plány