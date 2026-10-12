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12. októbra 2026

Globálna chudoba prvýkrát od roku 2010 vzrástla, zasahuje 1,2 miliardy ľudí


Tagy: Chudoba Nedostatok Základné potraviny

V akútnej chudobe žije o 51,5 milióna ľudí viac ako vlani; viac ako polovicu postihnutých tvoria deti. Globálny index chudoby



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argentina_poverty_61191 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - V akútnej chudobe žije o 51,5 milióna ľudí viac ako vlani; viac ako polovicu postihnutých tvoria deti.


Globálny index chudoby Organizácie Spojených národov (OSN) vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy Rozvojového programu OSN (UNDP), ktorú zverejnili v pondelok.


UNDP a výskumné centrum Oxford Poverty and Human Development Initiative v tohtoročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti.

„Za týmito číslami je 1,2 miliardy ľudí, ktorí čelia problémom, ktoré sa navzájom znásobujú: hladu, chýbajúcemu vzdelaniu a nedostatku čistej vody či elektriny. To je neprijateľné,“ povedal šéf UNDP Alexander De Croo.

Komplexný index


Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu.

UNDP však upozornil, že významnou príčinou zvýšenia celkového počtu chudobných je rast populácie a nové údaje boli dostupné iba pre 13 zo 108 rozvojových krajín zahrnutých do správy.

Vývoj zároveň nie je všade negatívny. Za posledných 15 rokov dokázalo 33 krajín znížiť podiel ľudí žijúcich v chudobe najmenej o polovicu.

Čína a Vietnam


Medzi najrýchlejšie napredujúce patria Čína a Vietnam, výrazné zlepšenie zaznamenali aj Egypt, Nepál a Tadžikistan. „Nárast chudoby by mal byť budíčkom pre celý svet,“ upozornil De Croo.

Najväčšia časť ľudí postihnutých multidimenzionálnou chudobou naďalej žije v subsaharskej Afrike a južnej Ázii. V Angole a Zambii síce miera chudoby klesla, rast populácie však spôsobil zvýšenie celkového počtu chudobných.


Zdroj: SITA.sk - Globálna chudoba prvýkrát od roku 2010 vzrástla, zasahuje 1,2 miliardy ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chudoba Nedostatok Základné potraviny
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