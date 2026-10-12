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12. októbra 2026

„My ich nepočítame.“ Ruský dôstojník opísal osud tisícov civilistov v okupovaných mestách


Tagy: Humanitárna pomoc Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Podľa investigatívneho kanála Voľa môže v obciach pri fronte zostávať až 20-tisíc civilistov bez pravidelného zásobovania. Ukrajinskí vojaci sa im pokúšajú doručovať potraviny dronmi, podľa svedectiev však ...



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russia_ukraine_war_attack_aftermath_42666 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - Podľa investigatívneho kanála Voľa môže v obciach pri fronte zostávať až 20-tisíc civilistov bez pravidelného zásobovania. Ukrajinskí vojaci sa im pokúšajú doručovať potraviny dronmi, podľa svedectiev však ruské jednotky útočia aj na tieto humanitárne misie.


Tisíce civilistov v Ruskom okupovaných oblastiach Ukrajiny žijú podľa investigatívneho telegramového kanála Voľa v podmienkach, v ktorých im hrozí hlad, nedostatok liekov a smrť pri pokuse opustiť vlastné domovy. Ruské jednotky podľa zdrojov kanála využívajú obývané mestá a dediny ako vojenské pozície, zatiaľ čo ich civilných obyvateľov nechávajú bez systematickej pomoci. Jeden z údajných ruských štábnych dôstojníkov situáciu opísal slovami: „My ich nepočítame, oni sú sami za seba, my sme sami za seba.“

Podľa veľmi približných odhadov ukrajinskej strany, na ktoré sa Voľa odvoláva, sa v 25-kilometrovom pásme pozdĺž frontu na okupovaných územiach môže nachádzať až 20-tisíc civilistov žijúcich v podmienkach, ktoré kanál označuje za umelo vytvorenú ruskú blokádu. Jeho zdroje v ruskej armáde údajne nedokázali odhadnúť ani približný počet týchto ľudí.

Kanál upozorňuje, že katastrofálna situácia sa netýka iba mesta Olešky v Chersonskej oblasti, ktorého humanitárna kríza sa v posledných týždňoch dostala do pozornosti svetových médií. Podobné podmienky podľa neho panujú v desiatkach okupovaných miest a dedín v blízkosti bojovej línie.

Tieto sídla sa podľa kanála Voľa zmenili na kombináciu kontrolných stanovíšť, delostreleckých pozícií, miest na vypúšťanie dronov a uzavretých vojenských zón. Okolie je zamínované a pohyb na otvorenom priestranstve môže znamenať riziko útoku dronom alebo streľby ostreľovača.

Obyvatelia sa preto musia spoliehať predovšetkým sami na seba. Staré zásoby sa minuli, potraviny sa podľa kanála dovážajú najmä pre ruských vojakov a civilisti sú odkázaní na vlastné záhrady, výmenný obchod alebo náhodne dostupnú pomoc. Voľa tvrdí, že humanitárne zásoby sa im niekedy predávajú za ceny vyššie než v obchodoch.

Príkladom je mesto Polohy v okupovanej časti Záporožskej oblasti. Pred vojnou malo približne 18-tisíc obyvateľov, v októbri 2026 ich tam podľa kanála zostávajú takmer štyritisíc. Väčšinu majú tvoriť starší ľudia, pacienti pripútaní na lôžko a rodinní príslušníci, ktorí odmietli opustiť svojich blízkych.

Podľa zdrojov kanála Voľa z ukrajinskej aj ruskej armády sa situácia v Polohách približuje humanitárnej katastrofe, akú už zažívajú Olešky. Pribúdajú problémy s potravinami, zdravotnou starostlivosťou a liekmi. Dobrovoľníci sa do mesta nedostanú a pre mnohých starších obyvateľov je odchod prakticky nemožný.

Kanál opisuje podobné podmienky aj v okupovaných mestách Pokrovsk a Myrnohrad v Doneckej oblasti. V Pokrovsku podľa jeho odhadov zostáva približne 1 500 civilistov, v Myrnohrade ďalších 250 až 400. Aj tu ide prevažne o starších ľudí alebo obyvateľov okolitých dedín, ktorí sa do miest uchýlili počas bojov.

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Zdroj: SITA.sk - „My ich nepočítame.“ Ruský dôstojník opísal osud tisícov civilistov v okupovaných mestách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna pomoc Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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