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12. októbra 2026
Štrnásťročný žiak strieľal v škole, zranil riaditeľa a učiteľa
Tínedžer podľa médií vystrelil v škole pri francúzskom meste Marseille niekoľkokrát z poľovníckej pušky, personál ho následne premohol. Francúzske úrady zadržali v ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Tínedžer podľa médií vystrelil v škole pri francúzskom meste Marseille niekoľkokrát z poľovníckej pušky, personál ho následne premohol.
Podozrivý podľa televízie France 3 vystrelil z poľovníckej pušky niekoľkokrát priamo v priestoroch školy. Zamestnancom sa ho následne podarilo premôcť ešte pred zásahom bezpečnostných zložiek.
Marseillská prokuratúra potvrdila zadržanie 14-ročného podozrivého, ďalšie podrobnosti o jeho totožnosti, možnom motíve či okolnostiach získania zbrane však bezprostredne neposkytla.
Polícia zároveň uviedla, že podľa doterajších zistení streľba nesúvisí s rozsiahlymi protestmi francúzskych stredoškolákov, ktoré v posledných týždňoch zasiahli viaceré časti krajiny. „Táto škola nebola protestmi stredoškolákov zasiahnutá,“ uviedla polícia pre agentúru AFP.
Úrad premiéra oznámil, že na miesto incidentu smerujú minister vnútra a minister školstva. Úrady pokračujú vo vyšetrovaní okolností streľby.
Zdroj: SITA.sk - Štrnásťročný žiak strieľal v škole, zranil riaditeľa a učiteľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzske úrady zadržali v pondelok 14-ročného chlapca po streľbe na základnej škole v meste Aubagne neďaleko Marseille, pri ktorej utrpeli zranenia riaditeľ školy a učiteľ.
Tretia osoba bola pri incidente ľahko zasiahnutá, oznámili polícia a prokuratúra. Podľa polície nie sú životy riaditeľa ani učiteľa v ohrození.
S puškou na riaditeľa
Podozrivý podľa televízie France 3 vystrelil z poľovníckej pušky niekoľkokrát priamo v priestoroch školy. Zamestnancom sa ho následne podarilo premôcť ešte pred zásahom bezpečnostných zložiek.
Marseillská prokuratúra potvrdila zadržanie 14-ročného podozrivého, ďalšie podrobnosti o jeho totožnosti, možnom motíve či okolnostiach získania zbrane však bezprostredne neposkytla.
Osamelý vlk
Polícia zároveň uviedla, že podľa doterajších zistení streľba nesúvisí s rozsiahlymi protestmi francúzskych stredoškolákov, ktoré v posledných týždňoch zasiahli viaceré časti krajiny. „Táto škola nebola protestmi stredoškolákov zasiahnutá,“ uviedla polícia pre agentúru AFP.
Úrad premiéra oznámil, že na miesto incidentu smerujú minister vnútra a minister školstva. Úrady pokračujú vo vyšetrovaní okolností streľby.
Zdroj: SITA.sk - Štrnásťročný žiak strieľal v škole, zranil riaditeľa a učiteľa © SITA Všetky práva vyhradené.
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