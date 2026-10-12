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12. októbra 2026

Moskva odmietla návrh na 60-dňové prímerie pred ukrajinskými voľbami, ponúka iba jediný deň


Tagy: Prezidentské voľby na Ukrajine Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Kyjev žiada dva mesiace bez bojov na prípravu prezidentských volieb, Rusko je ochotné zastaviť útoky iba v deň hlasovania, Zelenskyj si údajne dlhší oddych nezaslúži.



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russia_lebanon_88116 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - Kyjev žiada dva mesiace bez bojov na prípravu prezidentských volieb, Rusko je ochotné zastaviť útoky iba v deň hlasovania, Zelenskyj si údajne dlhší oddych nezaslúži.

Rusko v pondelok odmietlo návrh Kyjeva na 60-dňové prímerie, ktoré by Ukrajine umožnilo pripraviť a uskutočniť prezidentské voľby. Moskva uviedla, že je pripravená zastaviť útoky iba počas samotného volebného dňa.


Ukrajina navrhla dvojmesačné úplné prímerie v reakcii na opätovnú výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa v krajine uskutočnili prezidentské voľby. Moskva takisto dlhodobo požaduje ich konanie.

Oddych si nezaslúži


Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však návrh odmietol. „Nemyslím si, že si zaslúži oddych,“ povedal v súvislosti s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Kremeľ následne oznámil, že prímerie by mohlo platiť iba v deň samotných volieb. „Ak chcú v Kyjeve skutočne usporiadať voľby, potom bude prezident Ruska a hlavný veliteľ pripravený vydať rozkaz nezaútočiť na Ukrajinu v deň volieb, konkrétne v deň volieb,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Moskva tým odmietla požiadavku Kyjeva na dlhšie obdobie bez bojov, ktoré by umožnilo viesť volebnú kampaň a pripraviť hlasovanie v podmienkach pokračujúcej vojny.

Stanné právo a voľby


Ukrajina naposledy volila prezidenta v roku 2019, keď zvíťazil Volodymyr Zelenskyj. Nové prezidentské voľby sa počas trvania stanného práva, ktoré platí od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022, podľa ukrajinských zákonov nemôžu konať.



Otázku hlasovania opätovne otvoril americký prezident Donald Trump, ktorý v uplynulých dňoch vyzval na nové voľby a dokonca vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta.



Rozhodovať budú Ukrajinci


Zelenskyj v reakcii uviedol, že o svojom lídrovi môžu rozhodnúť iba Ukrajinci, zároveň však ponúkol usporiadanie volieb, ak Rusko pristúpi na 60-dňové prímerie potrebné na volebnú kampaň a bezpečné hlasovanie.


Moskva tento návrh v pondelok odmietla a ponúkla zastavenie útokov iba počas samotného volebného dňa.



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Zdroj: SITA.sk - Moskva odmietla návrh na 60-dňové prímerie pred ukrajinskými voľbami, ponúka iba jediný deň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezidentské voľby na Ukrajine Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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