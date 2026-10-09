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09. októbra 2026
Atentáty, sankcie a hrozby neprinesú mier na Blízky východ, vyhlásil iránsky prezident Pezeškján
Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt Iránsky prezident Konflikt USA - Irán Mierové rokovania Nepriame mierové rokovania Spoločenstvo nezávislých štátov Vojna na Blízkom východe
Zároveň varoval, že sankcie uvalené na Irán negatívne ovplyvňujú regionálny obchod, dopravu, energetiku aj celkovú stabilitu regiónu. Iránsky prezident
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9.10.2026 (SITA.sk) - Zároveň varoval, že sankcie uvalené na Irán negatívne ovplyvňujú regionálny obchod, dopravu, energetiku aj celkovú stabilitu regiónu.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v piatok vyhlásil, že rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe môžu byť úspešné len v prípade, ak budú prebiehať bez nátlaku a vyhrážok.
Počas vystúpenia na samite Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v turkménskom letovisku Avaza zdôraznil, že dialóg má zmysel iba vtedy, ak je založený na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní záväzkov. „Dialóg má význam a šancu na úspech len vtedy, keď je založený na vzájomnom rešpekte a vzájomných záväzkoch a keď je zbavený nátlaku a hrozieb,“ povedal Pezeškján.
„Rokovania vedené v tieni sily nie sú rokovaniami. Sú presadzovaním vôle a nátlakom,“ dodal. Zároveň varoval, že sankcie uvalené na Irán negatívne ovplyvňujú regionálny obchod, dopravu, energetiku aj celkovú stabilitu regiónu.
Iránsky prezident už v pondelok označil rozhovory s Washingtonom o ukončení vojny, ktorá sa začala koncom februára, za bezvýznamné. Podľa neho totiž viedli iba k ďalším útokom.
„S nepriateľom, ktorý sa každý deň uchyľuje k atentátom, sankciám, nátlaku a hrozbám a ktorý porušuje svoje záväzky, sú rokovania bezpredmetné,“ uviedol Pezeškján podľa iránskych štátnych médií.
Zdroj: SITA.sk - Atentáty, sankcie a hrozby neprinesú mier na Blízky východ, vyhlásil iránsky prezident Pezeškján © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v piatok vyhlásil, že rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe môžu byť úspešné len v prípade, ak budú prebiehať bez nátlaku a vyhrážok.
Počas vystúpenia na samite Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v turkménskom letovisku Avaza zdôraznil, že dialóg má zmysel iba vtedy, ak je založený na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní záväzkov. „Dialóg má význam a šancu na úspech len vtedy, keď je založený na vzájomnom rešpekte a vzájomných záväzkoch a keď je zbavený nátlaku a hrozieb,“ povedal Pezeškján.
„Rokovania vedené v tieni sily nie sú rokovaniami. Sú presadzovaním vôle a nátlakom,“ dodal. Zároveň varoval, že sankcie uvalené na Irán negatívne ovplyvňujú regionálny obchod, dopravu, energetiku aj celkovú stabilitu regiónu.
Iránsky prezident už v pondelok označil rozhovory s Washingtonom o ukončení vojny, ktorá sa začala koncom februára, za bezvýznamné. Podľa neho totiž viedli iba k ďalším útokom.
„S nepriateľom, ktorý sa každý deň uchyľuje k atentátom, sankciám, nátlaku a hrozbám a ktorý porušuje svoje záväzky, sú rokovania bezpredmetné,“ uviedol Pezeškján podľa iránskych štátnych médií.
Zdroj: SITA.sk - Atentáty, sankcie a hrozby neprinesú mier na Blízky východ, vyhlásil iránsky prezident Pezeškján © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt Iránsky prezident Konflikt USA - Irán Mierové rokovania Nepriame mierové rokovania Spoločenstvo nezávislých štátov Vojna na Blízkom východe
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