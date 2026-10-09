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09. októbra 2026

Gruzínske úrady podľa TI fakticky zakázali médiám používanie desiatok kritických výrazov


Tagy: autoritárske režimy Gruzínska televízia Gruzínsky sen Sloboda slova

Transparency International tvrdí, že regulátor používa pokuty a hrozbu odobratia licencií na obmedzovanie nezávislých televízií. Gruzínske úrady podľa organizácie ...



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gettyimages 2180276092 676x404 9.10.2026 (SITA.sk) - Transparency International tvrdí, že regulátor používa pokuty a hrozbu odobratia licencií na obmedzovanie nezávislých televízií.


Gruzínske úrady podľa organizácie Transparency International Gruzínsko fakticky zakázali nezávislým televíziám používať desiatky slov a výrazov kritických voči vláde.


Organizácia v piatok obvinila štátny mediálny regulačný orgán zo zavádzania cenzúry.


Transparency International zostavila zoznam 93 slov a slovných spojení, medzi ktorými sú výrazy „režim“, „oligarcha“, „politickí väzni“, „väzni svedomia“ či „represívne zákony“.

Vychádzala zo siedmich regulačných správ týkajúcich sa opozične orientovaných televízií Formula a TV Pirveli za uplynulých šesť mesiacov.

Pokuty rastú, slobody ubúda


Organizácia tvrdí, že Komisia pre komunikácie sa snaží nezávislé médiá finančne oslabiť rastúcimi pokutami. Regulátor 1. októbra uložil televízii Formula pokutu 3 700 dolárov, pričom išlo už o tretí finančný postih stanice.

Komisia tvrdí, že televízie porušili pravidlá nestranného spravodajstva tým, že osobné názory novinárov prezentovali ako fakty.

Transparency International to odmieta. „Regulátor, ktorý má právomoc pozastaviť vysielacie licencie, koná ako cenzor,“ uviedla organizácia.

Naozaj sen


Vláda strany Gruzínsky sen čelí rastúcej kritike za ústup od demokratických princípov po sporných parlamentných voľbách v roku 2024 a následnom pozastavení úsilia o vstup krajiny do Európskej únie (EÚ).

Vláda obvinenia z autoritárstva odmieta a tvrdí, že jej politika chráni národnú suverenitu.


Zdroj: SITA.sk - Gruzínske úrady podľa TI fakticky zakázali médiám používanie desiatok kritických výrazov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: autoritárske režimy Gruzínska televízia Gruzínsky sen Sloboda slova
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