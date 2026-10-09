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09. októbra 2026
EÚ varuje Turecko, že zásahy proti ľudským právam a slobode slova ho vzďaľujú od členstva v Únii
Brusel upozorňuje na stav slobody médií, práv LGBTIQ+ ľudí a právneho štátu, Ankara kritiku odmieta. Európska únia (EÚ) v piatok ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Brusel upozorňuje na stav slobody médií, práv LGBTIQ+ ľudí a právneho štátu, Ankara kritiku odmieta.
„Naše obavy týkajúce sa demokratických štandardov pretrvávajú,“ povedala eurokomisárka pre rozširovanie EÚ Marta Kosová novinárom v tureckom meste Edirne.
Podľa nej najnovší vývoj v oblasti slobody médií, práv LGBTIQ+ ľudí a miestnej demokracie ďalej zväčšuje rozdiel medzi situáciou v Turecku a jeho deklarovaným cieľom vstúpiť do EÚ.
Ľudskoprávne organizácie Ankaru opakovane obviňujú z demokratického úpadku, pričom poukazujú na tlak na nezávislé médiá, stíhanie novinárov a opozičných politikov či rastúce obmedzovanie občianskych slobôd.
V posledných rokoch sa zvýšil aj tlak na LGBTIQ+ komunitu a úrady zadržali desiatky ľudí vrátane aktivistov.
„Naša pripravovaná správa o rozširovaní, ktorú zverejníme 28. októbra, bude odrážať naše vážne obavy v týchto oblastiach,“ uviedla Kosová.
Turecko tvrdí, že jeho opatrenia chránia rodinné hodnoty a verejný poriadok. Kandidátskou krajinou EÚ je od roku 1999, no rokovania uviazli pre výhrady Bruselu k právnemu štátu, základným právam a demokratickým štandardom.
Zdroj: SITA.sk - EÚ varuje Turecko, že zásahy proti ľudským právam a slobode slova ho vzďaľujú od členstva v Únii © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v piatok vyjadrila vážne obavy zo stavu demokracie v Turecku a varovala, že pokračujúce obmedzovanie základných práv krajinu ešte viac vzďaľuje od členstva v Únii.
Zablokované rokovania
Prístupové rokovania Ankary, ktoré sa začali v roku 2005, sú už roky prakticky zablokované.
„Naše obavy týkajúce sa demokratických štandardov pretrvávajú,“ povedala eurokomisárka pre rozširovanie EÚ Marta Kosová novinárom v tureckom meste Edirne.
Podľa nej najnovší vývoj v oblasti slobody médií, práv LGBTIQ+ ľudí a miestnej demokracie ďalej zväčšuje rozdiel medzi situáciou v Turecku a jeho deklarovaným cieľom vstúpiť do EÚ.
Ľudskoprávne organizácie Ankaru opakovane obviňujú z demokratického úpadku, pričom poukazujú na tlak na nezávislé médiá, stíhanie novinárov a opozičných politikov či rastúce obmedzovanie občianskych slobôd.
Nátlak na inakosť
V posledných rokoch sa zvýšil aj tlak na LGBTIQ+ komunitu a úrady zadržali desiatky ľudí vrátane aktivistov.
„Naša pripravovaná správa o rozširovaní, ktorú zverejníme 28. októbra, bude odrážať naše vážne obavy v týchto oblastiach,“ uviedla Kosová.
Turecko tvrdí, že jeho opatrenia chránia rodinné hodnoty a verejný poriadok. Kandidátskou krajinou EÚ je od roku 1999, no rokovania uviazli pre výhrady Bruselu k právnemu štátu, základným právam a demokratickým štandardom.
Zdroj: SITA.sk - EÚ varuje Turecko, že zásahy proti ľudským právam a slobode slova ho vzďaľujú od členstva v Únii © SITA Všetky práva vyhradené.
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