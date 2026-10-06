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06. októbra 2026
Autosalón Nitra 2026 začína už tento štvrtok: Prinesie automobilové novinky, driftovú show aj súťaž o nové auto
Nitra bude od 8. do 11. októbra 2026 patriť motoristom. Na výstavisku Agrokomplex na Výstavnej ulici sa uskutoční 31. ročník výstavy Autosalón Autoshow, ktorá predstaví osobné a úžitkové automobily, autopríslušenstvo, servisnú aj garážovú techniku.
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Popri prehliadke vozidiel organizátori pripravujú zážitkový program. Projekt FURT BOKEM predvedie driftovú show a ponúkne možnosť jazdy na mieste spolujazdca. MOTOTV SHOW prinesie motocyklové kaskadérske vystúpenia. Súčasťou výstavy budú tiež tuning, veterány a RC modely v pohybe. Vybrané automobily si záujemcovia budú môcť vyskúšať počas testovacích jázd.
Jedným z lákadiel bude návštevnícka súťaž o SUV Dongfeng MAGE. Na zapojenie treba zakúpiť vstupenku, vyplniť súťažný kupón a vložiť ho do osudia. Žrebovanie sa uskutoční v nedeľu 11. októbra o 15.00 h v pavilóne M2.
Výstavisko bude od štvrtka do soboty otvorené od 9.00 do 18.00 h, v nedeľu do 17.00 h. Základné vstupné stojí 10 eur, zľavnené 7 eur a parkovanie osobného auta 8 eur. Vstupenky sú dostupné cez Ticketportal online tu aj na mieste.
Zľavnený vstup môžu využiť žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu a občania nad 62 rokov. Zľava sa vzťahuje aj na držiteľov bieleho preukazu ŤZP a sprievodcov držiteľov ŤZP/S. Deti do šiestich rokov v sprievode rodiča a držitelia preukazu ŤZP s červeným prúžkom majú vstup zdarma.
Vstupenky na AUTOSALÓN AUTOSHOW Nitra 2026 online tu https://www.ticketportal.sk/event/AUTOSALON-AUTOSHOW?ID_partner=60
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