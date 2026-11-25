Nákladné auto sa v okrese Nové Mesto nad Váhom prevrátilo v koľajisku, na mieste doň narazil vlak – FOTO
Z dôvodu dokumentovania tejto udalosti je železničná jednokoľajová doprava v uvedenom úseku zastavená. Nákladné auto zišlo v stredu dopoludnia z cesty medzi obcami Hrachovište a Višňové v okrese ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Z dôvodu dokumentovania tejto udalosti je železničná jednokoľajová doprava v uvedenom úseku zastavená.
Nákladné auto zišlo v stredu dopoludnia z cesty medzi obcami Hrachovište a Višňové v okrese Nové Mesto nad Váhom na železničnú trať, kde sa prevrátilo. Do prevráteného vozidla narazil osobný vlak smerujúci z Myjavy do Trenčína. Vo vlaku ani v nákladnom vozidle sa nikto nezranil.
„Vodič nákladného vozidla a rušňovodič sa na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol, ktoré skončili s negatívnym výsledkom merania. Orientačná skúška na zistenie prítomnosti návykových látok u vodiča nákladného vozidla skončila s pozitívnym výsledkom merania, čo bude predmetom ďalšieho skúmania,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Z dôvodu dokumentovania tejto udalosti je železničná jednokoľajová doprava v uvedenom úseku zastavená. Na mieste aktuálne prebiehajú úkony, ktorých cieľom je podľa polície riadne objasnenie okolností a príčin tejto udalosti.
Polícia žiada vodičov, aby sa uvedenému úseku cesty III/1229 radšej vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy.
Zdroj: SITA.sk - Nákladné auto sa v okrese Nové Mesto nad Váhom prevrátilo v koľajisku, na mieste doň narazil vlak – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nákladné auto zišlo v stredu dopoludnia z cesty medzi obcami Hrachovište a Višňové v okrese Nové Mesto nad Váhom na železničnú trať, kde sa prevrátilo. Do prevráteného vozidla narazil osobný vlak smerujúci z Myjavy do Trenčína. Vo vlaku ani v nákladnom vozidle sa nikto nezranil.
„Vodič nákladného vozidla a rušňovodič sa na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol, ktoré skončili s negatívnym výsledkom merania. Orientačná skúška na zistenie prítomnosti návykových látok u vodiča nákladného vozidla skončila s pozitívnym výsledkom merania, čo bude predmetom ďalšieho skúmania,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Z dôvodu dokumentovania tejto udalosti je železničná jednokoľajová doprava v uvedenom úseku zastavená. Na mieste aktuálne prebiehajú úkony, ktorých cieľom je podľa polície riadne objasnenie okolností a príčin tejto udalosti.
Polícia žiada vodičov, aby sa uvedenému úseku cesty III/1229 radšej vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy.
Zdroj: SITA.sk - Nákladné auto sa v okrese Nové Mesto nad Váhom prevrátilo v koľajisku, na mieste doň narazil vlak – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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