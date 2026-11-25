Via Iuris varuje pred návrhom zákonov Národnej rady, balík ohrozuje nezávislosť súdnictva
Navrhované zmeny radikálne menia rozhodovanie o kariére, hodnotení aj trestnej zodpovednosti sudcov. Organizácia Via Iuris vyzýva poslankyne a poslancov
25.11.2026 (SITA.sk) - Navrhované zmeny radikálne menia rozhodovanie o kariére, hodnotení aj trestnej zodpovednosti sudcov.
Organizácia Via Iuris vyzýva poslankyne a poslancov Národnej rady SR, aby nehlasovali za balík sudcovských zákonov, ktoré predložil minister spravodlivosti Boris Susko. Navrhované zmeny radikálne menia rozhodovanie o kariére, hodnotení aj trestnej zodpovednosti sudcov a môžu vrátiť slovenské súdnictvo späť do čias Štefana Harabina.
VIA IURIS zdôrazňuje, že kľúčovým princípom spravodlivého súdneho procesu je, že o sporoch rozhoduje sudca podľa ústavy, zákonov a svojho vlastného svedomia, nie podľa tlaku nadriadeného súdu. Tento princíp môžu zmeny ohroziť, upozorňuje riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.
Navrhované zákony zavádzajú inštitút justičných čakateľov, ktorí budú mať prednosť pri obsadzovaní sudcovských miest, čím sa výrazne obmedzí rovnosť šancí pre advokátov, akademikov či prokurátorov mimo súdneho systému.
Vyšší súdni úradníci už nemajú možnosť absolvovať justičnú skúšku a stať sa sudcami, a do výberového konania na krajské súdy, Najvyšší súd SR a Najvyšší správny súd SR sa budú môcť prihlasovať len sudcovia.
Zruší sa pravidelné päťročné hodnotenie sudcov nezávislými komisiami a hodnotenia sa presunú na súdy vyššieho stupňa. Trestné stíhanie sudcu za rozhodovaciu činnosť bude možné len so súhlasom Súdnej rady SR.
„O tom, kto sa stane sudcom, ako postúpi v kariére, ako bude hodnotený a či ho možno stíhať, rozhodne úzka skupina ľudí vo vnútri justície. Ak by chcel niekto získať vplyv na slovenských sudcov, presne takéto zmeny by mu veľmi pomohli,“ upozornila Batková.
Ako dodala, noví sudcovia budú pod tlakom, aby nevytŕčali a prispôsobili sa očakávaniam nadriadených súdov a Súdnej rady, čo ohrozuje vnútornú nezávislosť sudcov. Organizácia Via Iuris pripomína obdobie, keď bol Štefan Harabin predsedom Najvyššieho súdu SR aj Súdnej rady SR.
Vtedy disciplinárne konania slúžili na trestanie nepohodlných sudcov, pravidelné hodnotenie sudcov bolo zrušené, nadriadené súdy mali posilnenú úlohu pri hodnotení a uprednostňovali sa justiční čakatelia – v súlade so zmenami, ktoré dnes presadzuje Boris Susko.
„Slovenské súdnictvo sa roky snažilo vysporiadať s rozvratom, ktorý spôsobil Štefan Harabin. Urobilo sa veľa práce s cieľom nastaviť transparentné procesy a zvýšiť dôveru verejnosti v spravodlivosť. Teraz chce minister Susko toto všetko zahodiť a vrátiť súdnictvo späť do Harabinových čias,“ povedala Katarína Batková.
Via Iuris považuje aktuálne návrhy sudcovských zákonov za neopraviteľné a vyzýva poslancov, aby ich odmietli. Podľa organizácie by ich schválenie znamenalo demontáž bŕzd a protiváh v justícii a oslabenie práva na spravodlivý súdny proces pre všetkých občanov Slovenska.
Podrobnejšiu analýzu navrhovaných zmien s právnou argumentáciou možno nájsť na webovej stránke Via Iuris: https://viaiuris.sk/pravny-stat/vlada-roberta-fica-chce-uzatvorit-sudnictvo/.
Zdroj: SITA.sk - Via Iuris varuje pred návrhom zákonov Národnej rady, balík ohrozuje nezávislosť súdnictva © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia Via Iuris vyzýva poslankyne a poslancov Národnej rady SR, aby nehlasovali za balík sudcovských zákonov, ktoré predložil minister spravodlivosti Boris Susko. Navrhované zmeny radikálne menia rozhodovanie o kariére, hodnotení aj trestnej zodpovednosti sudcov a môžu vrátiť slovenské súdnictvo späť do čias Štefana Harabina.
VIA IURIS zdôrazňuje, že kľúčovým princípom spravodlivého súdneho procesu je, že o sporoch rozhoduje sudca podľa ústavy, zákonov a svojho vlastného svedomia, nie podľa tlaku nadriadeného súdu. Tento princíp môžu zmeny ohroziť, upozorňuje riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.
Rovnosť šancí pre advokátov
Navrhované zákony zavádzajú inštitút justičných čakateľov, ktorí budú mať prednosť pri obsadzovaní sudcovských miest, čím sa výrazne obmedzí rovnosť šancí pre advokátov, akademikov či prokurátorov mimo súdneho systému.
Vyšší súdni úradníci už nemajú možnosť absolvovať justičnú skúšku a stať sa sudcami, a do výberového konania na krajské súdy, Najvyšší súd SR a Najvyšší správny súd SR sa budú môcť prihlasovať len sudcovia.
Zruší sa pravidelné päťročné hodnotenie sudcov nezávislými komisiami a hodnotenia sa presunú na súdy vyššieho stupňa. Trestné stíhanie sudcu za rozhodovaciu činnosť bude možné len so súhlasom Súdnej rady SR.
Ohrozenie vnútornej nezávislosti sudcov
„O tom, kto sa stane sudcom, ako postúpi v kariére, ako bude hodnotený a či ho možno stíhať, rozhodne úzka skupina ľudí vo vnútri justície. Ak by chcel niekto získať vplyv na slovenských sudcov, presne takéto zmeny by mu veľmi pomohli,“ upozornila Batková.
Ako dodala, noví sudcovia budú pod tlakom, aby nevytŕčali a prispôsobili sa očakávaniam nadriadených súdov a Súdnej rady, čo ohrozuje vnútornú nezávislosť sudcov. Organizácia Via Iuris pripomína obdobie, keď bol Štefan Harabin predsedom Najvyššieho súdu SR aj Súdnej rady SR.
Vtedy disciplinárne konania slúžili na trestanie nepohodlných sudcov, pravidelné hodnotenie sudcov bolo zrušené, nadriadené súdy mali posilnenú úlohu pri hodnotení a uprednostňovali sa justiční čakatelia – v súlade so zmenami, ktoré dnes presadzuje Boris Susko.
Návrhy sudcovských zákonov
„Slovenské súdnictvo sa roky snažilo vysporiadať s rozvratom, ktorý spôsobil Štefan Harabin. Urobilo sa veľa práce s cieľom nastaviť transparentné procesy a zvýšiť dôveru verejnosti v spravodlivosť. Teraz chce minister Susko toto všetko zahodiť a vrátiť súdnictvo späť do Harabinových čias,“ povedala Katarína Batková.
Via Iuris považuje aktuálne návrhy sudcovských zákonov za neopraviteľné a vyzýva poslancov, aby ich odmietli. Podľa organizácie by ich schválenie znamenalo demontáž bŕzd a protiváh v justícii a oslabenie práva na spravodlivý súdny proces pre všetkých občanov Slovenska.
Podrobnejšiu analýzu navrhovaných zmien s právnou argumentáciou možno nájsť na webovej stránke Via Iuris: https://viaiuris.sk/pravny-stat/vlada-roberta-fica-chce-uzatvorit-sudnictvo/.
Zdroj: SITA.sk - Via Iuris varuje pred návrhom zákonov Národnej rady, balík ohrozuje nezávislosť súdnictva © SITA Všetky práva vyhradené.
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