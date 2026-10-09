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09. októbra 2026

Brusel a Peking dosiahli dohodu o hybridoch, Čína uľahčí aj vývoz vzácnych zemín


Tagy: čínske automobilky európske automobilky európsko-čínske vzťahy obchodné vzťahy obchodný deficit vzácne zeminy

Obe strany chcú zmierniť obchodné napätie a pokračovať v dialógu, pričom ďalšie rokovania sú naplánované na marec.



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us_eu_trade_11634 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Obe strany chcú zmierniť obchodné napätie a pokračovať v dialógu, pričom ďalšie rokovania sú naplánované na marec.


Čína a Európska únia (EÚ) dosiahli v piatok „porozumenie“ v otázke hybridných vozidiel a Peking sa zároveň zaviazal pokračovať v dodávkach strategických surovín vrátane vzácnych zemín a permanentných magnetov do EÚ.


Výsledok rokovaní zmiernil obavy, že rastúce obchodné napätie medzi oboma stranami prerastie do rozsiahlejšej obchodnej vojny.



Ceny hybridov


Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič a čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao sa podľa spoločného vyhlásenia dohodli, že obe strany budú dodržiavať postupy týkajúce sa cenových záväzkov spoločností pri hybridných vozidlách.

Automobilový priemysel bol jednou z hlavných tém rokovaní. Európske automobilky čelia silnej konkurencii lacnejších čínskych vozidiel, pričom Brusel sa snaží obmedziť dôsledky čínskych subvencií a rýchlo rastúceho dovozu.

„Je mimoriadne dôležité, aby tieto rokovania priniesli konkrétne výsledky,“ povedal Šefčovič, ktorý zároveň označil obchodný deficit EÚ s Čínou na úrovni približne jednej miliardy eur denne za „neudržateľný“.

Magnety a vzácne zeminy


Čína sa zaviazala „pokračovať v uľahčovaní schvaľovania vývozných licencií na vzácne zeminy a permanentné magnety určené pre EÚ“.

Európske firmy v Číne sa v poslednom období sťažovali na komplikovanejší prístup k týmto kritickým materiálom po zavedení nových čínskych exportných pravidiel.

Transparentnosť a predvídateľnosť


„Európske spoločnosti plne podporujú potrebu riešiť obchodnú nerovnováhu, ale chcú, aby sa to dialo primeraným, cieleným a dohodnutým spôsobom,“ povedal generálny tajomník Obchodnej komory EÚ v Číne Adam Dunnett.

Podľa neho je jedným z najdôležitejších výsledkov rokovaní „väčšia transparentnosť a predvídateľnosť“ pri dodávkach strategických surovín.

Brusel a Peking priznali, že medzi nimi naďalej existujú rozdiely, zaviazali sa však udržiavať obchodný dialóg. Ďalšie kolo rokovaní sa má uskutočniť v marci.


Zdroj: SITA.sk - Brusel a Peking dosiahli dohodu o hybridoch, Čína uľahčí aj vývoz vzácnych zemín © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínske automobilky európske automobilky európsko-čínske vzťahy obchodné vzťahy obchodný deficit vzácne zeminy
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