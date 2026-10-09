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09. októbra 2026
V Rakúsku zadržali dvoch Ukrajincov pre podozrenie zo špionáže, novinárov prepustili
Tagy: Rakúska polícia Špionáž ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí Ukrajinskí novinári Zatknutie
Dvojicu reportérov denníka Ukrainska pravda zadržali vo Viedni, kameraman sa pri policajnom zásahu zranil. Rakúske úrady naďalej zadržiavajú dvoch občanov Ukrajiny pre ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Dvojicu reportérov denníka Ukrainska pravda zadržali vo Viedni, kameraman sa pri policajnom zásahu zranil.
Novinári denníka Ukrainska pravda Mychajlo Tkač a kameraman Jaroslav Bondarenko boli zadržaní vo štvrtok. Prokuratúra uviedla, že podozrenia voči nim sa nepotvrdili.
Tkača prepustili po viac než 12 hodinách vo väzbe, Bondarenko utrpel pri zadržaní zranenia a skončil v nemocnici.
„Obvinenia vznesené proti našim kolegom počas zadržania sú niečím, s čím sa naša redakcia nikdy predtým nestretla, a vyvolávajú vážne otázky,“ uviedla Ukrainska pravda a požiadala rakúske úrady o vysvetlenie.
Tkač bol vo Viedni na služobnej ceste súvisiacej s pátraním po bývalom ukrajinskom generálnom prokurátorovi Ruslanovi Kravčenkovi, ktorého prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac odvolal. Kravčenko čelí obvineniam z prijímania úplatkov, ktoré odmieta.
Reportéri bez hraníc (RSF) uviedli, že novinári čelili „násilnému policajnému zadržaniu“. Organizácia vyzvala úrady, aby „úplne objasnili okolnosti udalostí a zabezpečili ochranu ich vybavenia a zdrojov“.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že prípad rieši s rakúskou stranou.
Zdroj: SITA.sk - V Rakúsku zadržali dvoch Ukrajincov pre podozrenie zo špionáže, novinárov prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.
Rakúske úrady naďalej zadržiavajú dvoch občanov Ukrajiny pre podozrenie zo špionáže, zatiaľ čo dvoch ukrajinských novinárov zadržaných v rovnakom prípade prepustili alebo mali prepustiť v piatok.
Minister vnútra Gerhard Karner uviedol, že vyšetrovanie pokračuje, ďalšie podrobnosti však neposkytol.
Bezprecedentný postup
Novinári denníka Ukrainska pravda Mychajlo Tkač a kameraman Jaroslav Bondarenko boli zadržaní vo štvrtok. Prokuratúra uviedla, že podozrenia voči nim sa nepotvrdili.
Tkača prepustili po viac než 12 hodinách vo väzbe, Bondarenko utrpel pri zadržaní zranenia a skončil v nemocnici.
„Obvinenia vznesené proti našim kolegom počas zadržania sú niečím, s čím sa naša redakcia nikdy predtým nestretla, a vyvolávajú vážne otázky,“ uviedla Ukrainska pravda a požiadala rakúske úrady o vysvetlenie.
Hľadali prokurátora
Tkač bol vo Viedni na služobnej ceste súvisiacej s pátraním po bývalom ukrajinskom generálnom prokurátorovi Ruslanovi Kravčenkovi, ktorého prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac odvolal. Kravčenko čelí obvineniam z prijímania úplatkov, ktoré odmieta.
Reportéri bez hraníc (RSF) uviedli, že novinári čelili „násilnému policajnému zadržaniu“. Organizácia vyzvala úrady, aby „úplne objasnili okolnosti udalostí a zabezpečili ochranu ich vybavenia a zdrojov“.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že prípad rieši s rakúskou stranou.
Zdroj: SITA.sk - V Rakúsku zadržali dvoch Ukrajincov pre podozrenie zo špionáže, novinárov prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rakúska polícia Špionáž ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí Ukrajinskí novinári Zatknutie
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