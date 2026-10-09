Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dionýz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. októbra 2026

V Rakúsku zadržali dvoch Ukrajincov pre podozrenie zo špionáže, novinárov prepustili


Tagy: Rakúska polícia Špionáž ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí Ukrajinskí novinári Zatknutie

Dvojicu reportérov denníka Ukrainska pravda zadržali vo Viedni, kameraman sa pri policajnom zásahu zranil. Rakúske úrady naďalej zadržiavajú dvoch občanov Ukrajiny pre ...



Zdieľať
gettyimages 1351820139 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Dvojicu reportérov denníka Ukrainska pravda zadržali vo Viedni, kameraman sa pri policajnom zásahu zranil.


Rakúske úrady naďalej zadržiavajú dvoch občanov Ukrajiny pre podozrenie zo špionáže, zatiaľ čo dvoch ukrajinských novinárov zadržaných v rovnakom prípade prepustili alebo mali prepustiť v piatok.


Minister vnútra Gerhard Karner uviedol, že vyšetrovanie pokračuje, ďalšie podrobnosti však neposkytol.



Bezprecedentný postup


Novinári denníka Ukrainska pravda Mychajlo Tkač a kameraman Jaroslav Bondarenko boli zadržaní vo štvrtok. Prokuratúra uviedla, že podozrenia voči nim sa nepotvrdili.

Tkača prepustili po viac než 12 hodinách vo väzbe, Bondarenko utrpel pri zadržaní zranenia a skončil v nemocnici.

„Obvinenia vznesené proti našim kolegom počas zadržania sú niečím, s čím sa naša redakcia nikdy predtým nestretla, a vyvolávajú vážne otázky,“ uviedla Ukrainska pravda a požiadala rakúske úrady o vysvetlenie.

Hľadali prokurátora


Tkač bol vo Viedni na služobnej ceste súvisiacej s pátraním po bývalom ukrajinskom generálnom prokurátorovi Ruslanovi Kravčenkovi, ktorého prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac odvolal. Kravčenko čelí obvineniam z prijímania úplatkov, ktoré odmieta.

Reportéri bez hraníc (RSF) uviedli, že novinári čelili „násilnému policajnému zadržaniu“. Organizácia vyzvala úrady, aby „úplne objasnili okolnosti udalostí a zabezpečili ochranu ich vybavenia a zdrojov“.

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že prípad rieši s rakúskou stranou.


Zdroj: SITA.sk - V Rakúsku zadržali dvoch Ukrajincov pre podozrenie zo špionáže, novinárov prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rakúska polícia Špionáž ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí Ukrajinskí novinári Zatknutie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nadácia Milana Šimečku odmieta politizáciu auditu ministerstva kultúry, jej projekty boli zrealizované a prostriedky využité hospodárne
<< predchádzajúci článok
Brusel a Peking dosiahli dohodu o hybridoch, Čína uľahčí aj vývoz vzácnych zemín

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 