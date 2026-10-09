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09. októbra 2026

Pri nehode v jednej z najväčších rafinérií v Grécku sa vážne zranili dvaja pracovníci


Tagy: Nehoda Rafinéria Výbuch Zranení

Miestne médiá informujú o výbuchu v zariadení pri Korinte, ďalší traja ľudia utrpeli ľahšie zranenia. Najmenej dvaja ľudia utrpeli v piatok vážne zranenia pri nehode v ...



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greece_refinery_blast_7265_ 676x450 9.10.2026 (SITA.sk) - Miestne médiá informujú o výbuchu v zariadení pri Korinte, ďalší traja ľudia utrpeli ľahšie zranenia.


Najmenej dvaja ľudia utrpeli v piatok vážne zranenia pri nehode v jednej z najväčších gréckych rafinérií neďaleko Atén. Spoločnosť Motor Oil potvrdila, že k incidentu došlo počas údržbárskych prác, grécke médiá ho pripisujú výbuchu.


„Dnes o 11.00 hod. počas rozsiahlej preventívnej údržby v našej rafinérii utrpeli dvaja zamestnanci vážne zranenia,“ uviedla spoločnosť.

Incident sa stal v rafinérii pri meste Korint, približne 70 kilometrov západne od Atén. Podľa gréckych médií utrpeli ďalší traja pracovníci ľahšie zranenia.

Vážny stav


Dvojici vážne zranených poskytli prvú pomoc priamo v areáli a následne ich previezli do nemocnice.

Štátna agentúra ANA uviedla, že 43-ročného a 50-ročného muža umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti v Aténach.

„Ich stav je vážny a dostávajú primeranú zdravotnú starostlivosť,“ dodala spoločnosť Motor Oil.

Štátnych hasičov nepotrebovali


Hovorkyňa gréckeho hasičského zboru uviedla, že štátni hasiči k udalosti privolaní neboli, keďže rafinéria má vlastný hasičský zbor.

V roku 2024 utrpeli pri rozsiahlom požiari v tej istej rafinérii zranenia štyria ľudia. Zariadenie patrí spoločnosti Motor Oil zo skupiny rodiny Vardinogiannisovcov.

 


Zdroj: SITA.sk - Pri nehode v jednej z najväčších rafinérií v Grécku sa vážne zranili dvaja pracovníci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nehoda Rafinéria Výbuch Zranení
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